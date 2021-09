Las últimas palabras de un surfista a su esposa antes de ser atacado por un tiburón

Un surfista, que murió después del ataque de un enorme tiburón, pudo despedirse de su mujer embarazada algunas horas antes del mortal incidente. “Los amo”, dijo el hombre mientras besaba el vientre de su esposa en los momentos previos a la feroz agresión.

Timothy Thompson, el futuro papá de 31 años, murió después de que la enérgica bestia le arrancara el brazo de una mordida ante los horrorizados espectadores que se encontraban disfrutando el Día del Padre en la playa Esmeralda, ubicada en la ciudad de Coffs Harbour, en Australia.

Su esposa Katie le rindió un sentido homenaje a su “mejor amigo y padre del bebé” en una dura publicación que realizó en su cuenta de Facebook.

A pesar de los incansables esfuerzos de los socorristas y de los paramédicos que acudieron hasta la playa, el surfista fue declarado muerto en el lugar de los hechos 7News

“Decir que tengo el corazón roto sería un eufemismo. Estoy esperando que alguien me diga que esto no es real. Todo lo que sé en este momento es que no tengo más remedio que seguir adelante, porque tengo un pedacito de ti creciendo en mí”, escribió Katie.

Y continuó: “Me duele el corazón por nuestro bebé porque nunca podrá conocerte. Habrías sido el mejor papá del mundo. Prometo decirle a nuestro bebé todos los días lo increíble que era su padre, que nunca hablabas mal de nadie, que eras amable y cariñoso y, sobre todo, que querías mucho a este pequeño que crecía dentro de mi vientre”.

La devastadora despedida de Katie se viralizó en las redes sociales. Allí contó que su esposo llegó a despedirse de ella y del bebé. “Lo último que me dijo Tim antes de salir por la puerta por última vez fue ‘los amo’. Se despidió de mí y de mi barriga con un beso”, indicó la mujer.

Además, Katie manifestó que le resultará muy difícil seguir adelante pero que hará el intento por su pequeño hijo en camino. “Nunca, ni en un millón de años, pensé que viviría sin ti. La vida puede ser trágica e injusta, pero me consuela saber lo querido que era Tim por todo el mundo, el tiempo que pasamos juntos fue increíble y estuvo lleno de aventuras. Me siento increíblemente bendecida de que nos hayamos conocido y de que nuestra historia de amor siga viva con nuestro bebé”, escribió.

Y concluyó el desgarrador mensaje con un agradecimiento a todos los surfistas que estuvieron presentes en el ataque “por ser valientes, por llevarlo a la orilla y por hacer todo lo posible para intentar salvarlo”. Además, agradeció también a los socorristas, a los paramédicos y al helicóptero de rescate que llegó de manera veloz hasta la playa.

Según informó 7News, Tim y Katie se habían casado hace apenas seis meses y estaban esperando su primer hijo para enero. “Es muy triste... sólo pensar que esto le ocurra a alguien como él, porque era increíble y ha dejado mucho atrás”, aseguró Bronte Graham, una amiga de la familia, al medio australiano.

Un surfista que murió luego del ataque de un enorme tiburón pudo despedirse horas antes de su mujer embarazada. “Los amo”, dijo el hombre mientras besaba el vientre de su esposa en los momentos previos a la feroz agresión 7News

Un testigo del ataque del feroz tiburón, habló con el medio para contar su dramática experiencia. “Estaba esperando una ola cuando escuché los gritos. Remé y encontré a un hombre sin un brazo. Había mucha sangre. Él gritaba ‘ayúdenme’ y la gente intentaba llevarlo hasta la orilla. Después vi cómo los paramédicos le hacían la reanimación cardiopulmonar durante una hora y media para intentar salvarlo”, relató.

