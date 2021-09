Ganó una fortuna en la lotería, pero el agenciero le robó el boleto y escapó en moto

Una mujer italiana ganó 500.000 euros en una lotería instantánea. Sin embargo, la afortunada apenas tuvo tiempo de festejar la obtención del enorme premio porque el dueño del local donde había comprado el billete ganador se lo quitó y huyó a toda velocidad en una moto.

El pasado viernes una mujer se detuvo en el negocio ubicado en el número 36 de la Via Materdei de Nápoles y pidió una de las “tarjetas para raspar” que estaban apiladas sobre el mostrador.

Según el medio Il Messaggero, después de remover con una moneda el revestimiento de plata del cupón (que cuesta cinco euros), la mujer apenas podía creer lo que veían sus ojos. Así que se puso los anteojos y miró más de cerca para ver si era realidad que se había hecho acreedora de medio millón de euros que entrega la lotería como premio.

Una mujer pidió una de tarjeta para raspar y ganó medio millón de euros. El dueño del local tomó el cupón y se subió a una moto para escapar Pexel

Todavía no convencida, acercó el billete ganador al mostrador y pidió confirmación al joven propietario de la tienda, quien pasó el cupón por un lector y corroboró que no era ni un sueño ni una broma porque había ganado una enorme cantidad de dinero.

En ese instante, el dueño del local se puso un casco sobre su cabeza y salió corriendo para sorpresa de todos los presentes quienes no tuvieron tiempo de reaccionar. El hombre se subió a una moto y escapó rápidamente del lugar con el billete ganador.

La asombrada mujer no pudo hacer otra cosa que denunciar el robo del cupón a la policía, quien está buscando intensamente al ladrón. Mientras tanto, la agencia organizadora de la lotería bloqueó el boleto afortunado para impedir que el hombre pudiera cobrar el premio.

La denuncia

Tras un momento de comprensible desconcierto, la mujer se dio cuenta de lo que había ocurrido y se dirigió a la comisaría más cercana para presentar una denuncia. Allí le contó a la policía lo sucedido y comenzó la intensa búsqueda del hombre que desapareció con el boleto ganador. Horas más tarde, se confirmó que el ladrón es el marido de la propietaria del local y está desaparecido hace más de 48 horas.

Uno de los hechos más insólitos del incidente es que el hombre conoce muy bien los mecanismos de las loterías instantáneas y nadie puede explicar cómo pensaba que iba a poder cobrar las ganancias si la mujer hacía la denuncia, tal cual sucedió.

Por esa razón y como medida cautelar, la Agencia de Monopolios, responsable de las loterías nacionales italianas, congeló el cobro del premio y suspendió la validez de toda la lotería de la que procedían los raspados comprados por la anciana.

Por razones obvias y comprensibles, los investigadores decidieron proteger la identidad de la víctima y no divulgaron su nombre. “Por favor, díganme que no he perdido ese dinero”, manifestó la mujer de 69 años, quien vive cerca del negocio donde se produjo la extraña situación.

La mayor preocupación de la anciana es el miedo de perder una victoria que considera suya y legítima. Teme que, en medio del papeleo de un inevitable proceso administrativo y judicial, el cobro del billete ganador se demore o que no llegue en ningún momento.

LA NACION