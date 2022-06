Misterio: le depositaron 190 mil dólares en su cuenta por error, renunció al trabajo y no lo vieron más

Un hombre recibió una transferencia que no era para él y, en vez de devolver el dinero, decidió quedárselo. El monto en cuestión es el equivalente a 190.000 dólares y los autores del depósito decidieron demandarlo por “apropiación indebida”. El hecho ocurrió en Chile.

Sucedió durante el proceso de pagos de los sueldos de mayo de una de las empresas de alimentos más grande del país, el Consorcio Industrial de Alimentos (Cial), según informó el medio trasandino Diario Financiero.

El 30 de mayo, uno de los empleados de la empresa que se desempeña como asistente de despacho y tiene un sueldo equivalente a 570 dólares, le avisó al subgerente del centro de distribución que había recibido una abultada transferencia en su cuenta bancaria. Entonces, su superior se presentó ante la oficina de recursos humanos de la compañía para averiguar sobre el error, que luego fue confirmado por la analista a cargo.

Ante la situación, el trabajador se comprometió a ir al día siguiente a la sucursal de su banco para resolver el asunto. Pero, pasadas las horas eso no sucedió. Desde la empresa comenzaron a atosigarlo con llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp hasta que a las 11 de la noche recibieron una respuesta del hombre, quien aseguró que se había levantado tarde y que iba a ir al banco inmediatamente.

Pero, nuevamente no hubo ninguna novedad hasta el 2 de junio cuando, a través de un abogado, el hombre envió una carta de renuncia voluntaria a la empresa. Al advertir que el exempleado no iba a devolver el dinero, la compañía inició una acción judicial en su contra. De acuerdo con la querella, el trabajador fue informado de que se le había transferido en exceso a su cuenta corriente 165.398.851 pesos chilenos (190.000 dólares aproximadamente).

“Se le informó y aclaró que ese dinero no correspondía al pago de ningún servicio”, aseguran en el documento legal, en el que demandan al hombre por el delito de apropiación indebida.

Recibió 30.000 pesos y los devolvió

Esta no es la primera vez que alguien realiza una transferencia por error. Ya sea equivocaciones en el monto o en el destinatario, muchas personas se confunden al momento de hacer depósitos. En abril de 2021, un joven de La Plata recibió de forma accidental una transferencia de 30.000 pesos a su cuenta bancaria pero, contrario a lo que ocurrió en Chile, él sí devolvió el dinero.

Sebastián Antonelli advirtió el error cuando la persona que era el destinatario original de ese dinero se comunicó con él a través de sus redes sociales. El joven devolvió los 30.000 pesos que no le correspondían y compartió su acción en su cuenta de Twitter.

“Un desconocido me transfirió 30 lucas por error. Se las devolví. Necesito que me digan que no soy un pelotu**”, tuiteó el usuario. Lejos de criticarlo, en la red social del pajarito elogiaron su noble gesto. En diálogo con LA NACION en ese momento, el joven manifestó: “Nunca dudé en devolverlo. Me llegó de arriba algo por primera vez en mi vida, y al siguiente segundo dije ‘esto puede ser algo importante para alguien’”.