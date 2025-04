Liberan a una ciudadana ruso-estadounidense en un canje de presos entre Moscú y Washington

Ksenia, a beautiful ballerina held for over a year in Russia is on our 🇺🇸 plane en route home! Thank you @realDonaldTrump! And the A team @SteveWitkoff @SecRubio @CIADirector @MikeWaltz47 🇺🇸💪 https://t.co/v5zRLPksBn pic.twitter.com/8SaNIGYIoz