Lluvias, viento y frío intenso: esto es lo que dice el pronóstico sobre la borrasca Francis en España

El comienzo de 2026 en España está atravesado por la llegada de la borrasca Francis, un sistema de bajas presiones que ya provoca lluvias, fuertes vientos y un marcado descenso de las temperaturas. El fenómeno afecta con especial intensidad a las islas Canarias, mientras que en la Península y Baleares predomina un escenario de mayor estabilidad, aunque con frío intenso y abundante nubosidad en varias zonas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió que Francis será la protagonista del tiempo durante los primeros días del año y que su evolución podría traer precipitaciones generalizadas, nevadas y heladas, con un impacto variable según la región y el avance del sistema.

🌀Nueva borrasca con gran impacto: Francis



➡️ El jueves, 1 de enero, provocará lluvias localmente fuertes en Canarias.



➡️El viernes 2 afectará al oeste peninsular, con lluvias abundantes. Durante el fin de semana se extenderán al resto del territorio.



Nombrada por @ipma_pt pic.twitter.com/tqxm1HspiB — AEMET (@AEMET_Esp) December 29, 2025

Canarias, la zona más afectada

Durante las primeras horas del año, la borrasca impactó de lleno en Canarias, donde se activaron alertas de color amarillo y naranja por lluvias, tormentas, viento y fenómenos costeros.

En las cumbres de La Palma, el viento alcanzó hasta 90 kilómetros por hora, mientras que en el resto del archipiélago se registraron precipitaciones intensas, con acumulados importantes en cortos períodos de tiempo.

Las lluvias se concentraron especialmente en las vertientes suroeste de las islas montañosas, con episodios acompañados de tormentas y viento fuerte. Ante este escenario, distintas autoridades locales dispusieron cierres preventivos de senderos y la suspensión de actividades al aire libre, como el barranquismo, para reducir riesgos.

Frío intenso y estabilidad relativa en la Península

En la Península y Baleares, el año comenzó con mayor estabilidad, aunque marcada por nubosidad baja y temperaturas muy bajas en amplias regiones. En las primeras horas del día se registraron heladas intensas, con mínimas por debajo de cero en varias capitales del interior y registros cercanos a los -9°C en algunos puntos.

Las máximas más elevadas se dieron en Canarias, mientras que en el resto del país los valores se mantuvieron contenidos. Varias comunidades permanecieron bajo alerta amarilla por viento y nieblas, especialmente en zonas del norte, centro y oeste peninsular.

Qué se espera entre viernes y sábado

A medida que Francis avance de oeste a este, el escenario más probable para el viernes y el sábado es el de precipitaciones más generalizadas, con lluvias ocasionalmente acompañadas de tormenta en el oeste peninsular y nuevos episodios en Canarias. En paralelo, las temperaturas tenderán a subir levemente en algunas regiones.

Desde el sábado, se prevé un aumento de la inestabilidad en el sur y el sureste, junto con la entrada de aire frío de origen ártico por el extremo norte. Esta combinación podría favorecer nevadas en áreas como los Pirineos, la cordillera Cantábrica oriental y sectores del valle del Ebro.

Nieve y heladas en el inicio de la próxima semana

De cara al domingo y los días siguientes, Francis continuaría desplazándose hacia el este, con un escenario todavía incierto, pero con potencial para lluvias persistentes y nevadas en amplias zonas del este y el centro del país. La interacción entre el aire frío y la masa húmeda asociada a la borrasca podría generar acumulaciones significativas de nieve en distintas sierras y mesetas.

En este contexto, se espera un descenso generalizado de las temperaturas, con heladas cada vez más extendidas en gran parte del territorio, lo que consolidará un arranque de año marcado por el frío, el viento y las precipitaciones.

Con información de EFE