Los aliados europeos se reunieron con Zelensky en Londres para contrarrestar la presión de Trump

LONDRES.– El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se reunió el lunes en Londres con los líderes de Francia, Alemania y Gran Bretaña, mientras los aliados europeos de Kiev intentan reforzar la posición de Ucrania en las difíciles conversaciones sobre un plan respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El primer ministro británico, Keir Starmer, habló con Zelensky, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en su residencia oficial en el número 10 de Downing St.

Líderes europeos junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en Londres, el 8 de diciembre de 2025 Thomas Krych� - AP�

Merz expresó su escepticismo sobre “algunos detalles” de las propuestas estadounidenses, durante una declaración inicial que marcó el comienzo de las conversaciones.

“Soy escéptico respecto a algunos detalles que vemos en los documentos procedentes de Estados Unidos, pero debemos debatirlos. Por eso estamos aquí”, declaró.

Por su parte, Macron señaló también antes de la reunión que “el problema principal es lograr una convergencia” entre las posiciones comunes de los aliados europeos, Ucrania y Estados Unidos.

Según Macron, esa convergencia sería necesaria “para finalizar estas negociaciones de paz y luego iniciar una nueva fase en las mejores condiciones posibles para Ucrania, para los europeos y para la seguridad colectiva”.

En paralelo, la secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, tenía previsto viajar a Washington para conversar con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, centrándose en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Zelensky había afirmado el domingo por la noche que sus conversaciones de esta semana con los líderes europeos en Londres y Bruselas se centrarían en la seguridad, la defensa antiaérea y la financiación a largo plazo para el esfuerzo bélico de Ucrania. Los líderes están trabajando para asegurar que cualquier alto el fuego esté respaldado por sólidas garantías de seguridad tanto de Europa como de Estados Unidos para disuadir a Rusia de atacar de nuevo.

Líderes europeos junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en Londres, el 8 de diciembre de 2025 ADRIAN DENNIS� - POOL�

Los negociadores de Estados Unidos y Ucrania completaron tres días de conversaciones el sábado con el objetivo de limar diferencias sobre la propuesta de paz del gobierno estadounidense.

Zelensky dijo en una publicación en Telegram que las conversaciones habían sido “sustanciales” y que el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor General, Andrii Hnatov, estaban regresando a Europa para informarle.

Presión sobre Zelensky

Un punto importante de fricción en la propuesta es la sugerencia de que Ucrania debe ceder el control de su región oriental de Donbass a Rusia, que ya ocupa ilegalmente la mayor parte de ese territorio. Ucrania y sus aliados europeos se han opuesto a la idea de entregar tierras.

Starmer dijo que “no presionará” al mandatario ucraniano para aceptar un acuerdo de paz.

“Lo más importante es asegurar que si hay un cese de hostilidades, y espero que lo haya, debe ser justo y duradero, que es en lo que nos centraremos esta tarde", dijo a la cadena ITV.

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en Londres, el 8 de diciembre de 2025 TOBY MELVILLE� - POOL�

Hablando con periodistas el domingo por la noche, el presidente norteamericano, Donald Trump, pareció frustrado con Zelensky, afirmando que el líder ucraniano “aún no ha leído la propuesta”.

“Rusia, creo, está satisfecha con eso, pero no estoy seguro de que Zelensky esté satisfecho”, dijo Trump antes de participar en la gala de premios del Kennedy Center en Washington. “A su gente le encanta, pero él no lo ha leído”.

8 de diciembre de 2025, Reino Unido, Londres: El primer ministro británico, Keir Starmer, da la bienvenida al canciller alemán Friedrich Merz Jonathan Brady� - PA Wire�

La relación de Trump y Zelensky ha tenido altibajos desde que el magnate asumió un segundo mandato en la Casa Blanca y empezó a insistir en que los esfuerzos por respaldar a Kiev eran un desperdicio del dinero de los contribuyentes norteamericanos.

El mandatario norteamericano también ha instado repetidamente a los ucranianos a ceder tierras a Rusia para poner fin al conflicto de casi cuatro años.

Polémica con Estados Unidos

Por otro lado, las conversaciones europeas llegan después de la publicación de una nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que alarmó a los líderes del viejo continente, pero fue bien recibida por Rusia.

El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el documento, que detalla los intereses principales de política exterior de la Casa Blanca, estaba en gran medida en línea con la visión de Moscú.

“Los matices que vemos en el nuevo concepto ciertamente nos parecen atractivos”, dijo a los periodistas el lunes. “Menciona la necesidad de diálogo y de construir relaciones constructivas y amistosas. Esto no puede sino atraernos, y corresponde absolutamente a nuestra visión.”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pasa junto a miembros de la prensa a su llegada a Downing Street, en el centro de Londres, el 8 de diciembre de 2025 TOBY MELVILLE� - POOL�

El documento publicado el viernes por la Casa Blanca decía que Estados Unidos quiere mejorar su relación con Rusia después de años de tratar a Moscú como un paria global y que poner fin a la guerra es un interés central de Estados Unidos para “restablecer la estabilidad estratégica con Rusia”.

El documento también dice que la OTAN no debe ser “una alianza en perpetua expansión”, emulando otra de las posturas de Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, es recibido por el primer ministro británico, Keir Starmer, en Londres, el 8 de diciembre de 2025 ADRIAN DENNIS� - POOL�

La estrategia fue, además, polémica sobre las políticas de migración y libertad de expresión de los antiguos aliados de Estados Unidos en Europa, sugiriendo que enfrentan una “aniquilación civilizacional” debido a la migración.

El gobierno de Starmer ha declinado comentar sobre el documento estadounidense, diciendo que es un asunto del gobierno de Estados Unidos.

Los ataques continúan

Las fuerzas rusas continuaron atacando Ucrania el lunes mientras proseguían los esfuerzos diplomáticos.

Drones rusos atacaron un edificio residencial de gran altura en la ciudad ucraniana nororiental de Okhtyrka durante la noche e hirieron a siete personas, escribió en Telegram el jefe del gobierno regional, Oleh Hryhorov. El edificio sufrió daños extensos, señaló.

Fotografía distribuida por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania el 8 de diciembre de 2025 muestra a bomberos trabajando tras un ataque en Okhtyrka, Ucrania HANDOUT� - Ukrainian State Emergency Servic�

En la ciudad norteña de Chernígov, un dron ruso hirió a tres personas al estallar ante un edificio residencial, dijo el jefe regional Viacheslav Chaus. El ataque también dañó un jardín de infantes, tuberías de gas doméstico y automóviles.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo el lunes que Rusia disparó un total de 149 drones en todo el país durante la noche, de los cuales 131 fueron neutralizados.

En paralelo, las defensas aéreas rusas destruyeron 67 drones ucranianos durante la noche, dijo el lunes el Ministerio ruso de Defensa. Los drones fueron derribados sobre 11 regiones rusas, afirmó.

Agencias AP y ANSA