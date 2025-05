Los diarios del mundo reflejaron en sus tapas la asunción del papa León XIV

La noticia fue mundial: León XIV es el nuevo Papa. La cara de Robert Prevost, cardenal estadounidense con ciudadanía peruana electo Pontífice por sus colegas en el cónclave, se llevó la portada de la mayor parte de los diarios internacionales.

Una mujer lee L'Osservatore Romano con la Basílica de San Pedro de fondo GABRIEL BOUYS - AFP

La foto que eligió la prensa fue la de Prevost cuando se presentó como León XIV ante los fieles que lo esperaban en la Plaza San Pedro y también que aguardaban frente a millones de televisores en todo el planeta, ya con sus ropas de papa, sonriente y a la vez emocionado.

Destacaron de él, sobre todo, que es el primer pontífice de Estados Unidos, y su mensaje inaugural de paz y conciliación.

Un hombre lee las noticias sobre el papa León en Abiyán, Costa de Marfil, África ISSOUF SANOGO - AFP

En Perú, hicieron foco en los años que pasó Prevost en la catedral de Chiclayo y en su decisión de nacionalizarse en 2015.

En la mañana del viernes, las agencias internacionales publicaron imágenes de lectores de distintas partes del mundo con sus diarios abiertos y las portadas con la cara del nuevo papa que sucederá a Francisco, quien falleció el 21 de abril.

Un hombre mira los diarios con la cara de Prevost cerca de la catedral de Chiclayo, en Perú ERNESTO BENAVIDES - AFP

Estados Unidos

En Estados Unidos, país de origen de Prevost, la elección del Sumo Pontífice se llevó los titulares principales. Los dos diarios más importantes -The Washington Post y The New York Times- hablaron del “papa estadounidense”.

El primero de ellos destacó las “señales de continuidad” con el legado de Francisco y que esta elección “solidifica un patrón de poder por fuera de Europa”; mientras que el otro marcó: “León XIV, de Chicago, tomó el camino global hasta la cima de la Iglesia”.

En tanto, los diarios de la ciudad de origen de Prevost no dudaron en hacerlo parte suya. “El papa de Chicago”, tituló el Chicago Tribune. “¡EL Papa!“, exclamó el Chicago Sun Times, que destacó: ”El chicagüense Robert Prevost, conocido por muchos en la parte sur como ‘Padre Bob’ y por millones como el papa León XIV, se convierte en el primer pontífice estadounidense".

Perú

Los peruanos, por su parte, hicieron énfasis en aquella época en que Prevost fue obispo de Chiclayo, con decenas de testimonios de fieles y fotos que ya circulan en redes sociales sobre sus años allí. Incluso, la del DNI de ese país que obtuvo el ahora papa en 2015.

El Comercio, el diario más importante de esa nación, usó una foto del Pontífice que ocupó tres cuartas partes de la tapa. “Papa León XIV. El Perú en su corazón”, dice el título en letras blancas que estamparon sobre un fondo bordó, con una foto de Prevost riéndose mientras saludaba a sus seguidores en la Plaza San Pedro el jueves.

“Fieles de nuestro país estallaron de alegría al anuncio de su designación”, escribieron y remarcaron que el líder número 267 de la Iglesia católica “desempeñó diversos encargos” desde 1985 en el norte peruano, por lo que lo tildaron como “muy cercano”.

Además, hicieron un destacado del saludo del Papa a su “querida diócesis de Chiclayo”, cuando se presentó ante el mundo.

Tal fue la repercusión que la temática sobre el Papa se extendió a los diarios deportivos de ese país, como Líbero.

Italia, Francia y Alemania

En Italia, el Corriere della Sera puntualizó en el pedido de “paz” que hizo “el papa estadounidense”. En Francia, Le Figaro marcó: “León XIV. El papa misionero vino de Estados Unidos”. En Alemania, el Frankfürter Allgemeine también reparó en su origen.

España

En España, El País vinculó a Prevost con Jorge Bergoglio. “León XIV, en la estela de Francisco”, titularon. Lo calificaron como “agustino y misionero”. Dijeron que “reivindica las reformas de su predecesor” y que “ofrece un perfil de consenso” entre el Norte y el Sur.

El Mundo habló de “Un Papa de Estados Unidos para todos los mundos” y lo describió como “un agustino que fue misionero en Perú”.

Reino Unido

The Guardian ponderó otra parte del discurso del nuevo líder de la Iglesia. “‘El mal no prevalecerá’: el primer papa de Estados Unidos se compromete a tender puentes”, titularon y hablaron de una “elección sorpresiva” de Prevost en el cónclave. Además, recordaron las críticas del excardenal a la administración de Donald Trump por sus políticas migratorias.

A su vez, The Times jugó en su portada con el lema oficial de Estados Unidos. “En Dios confiamos [In God We Trust]: el nuevo Papa es estadounidense”, indicaron.

Brasil

En Brasil, donde León es Leão, O Globo destacó el perfil de “conciliación y continuidad” del Papa. Dijo que escogió un nombre con “anclaje social”, que “defiende el diálogo y la paz”, y que “exalta el legado de Francisco”.

Por su parte, Folha de S.Paulo remarcó que se eligió al primer papa de Estados Unidos. “El nuevo líder debe mantener el legado de Francisco, pero con mayor moderación. El primer agustiniano en el puesto predica la unión y el avance de la Iglesia”, redactaron.

Chile, Uruguay y México

En tanto, en Chile El Mercurio, en Uruguay El País y en México El Universal hicieron foco en la doble nacionalidad de Prevost: estadounidense y peruano.

Cuba

En Cuba, el Granma, diario y órgano oficial del Partido Comunista que comanda los destinos del país, remarcó que Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel felicitaron a León XIV.

India

En India, The Hindu, que se escribe en inglés, llevó la noticia en la parte inferior de la tapa.

Sudáfrica

A su vez, en Sudáfrica, el periódico de negocios Business Day publicó la foto del nuevo Papa y destacó la frase “que la paz esté con ustedes”, pronunciada por León XIV en el discurso inaugural.