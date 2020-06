El estudio COVID Response Tracking Study, realizado por NORC en la Universidad de Chicago, concluyó que los habitantes de los Estados Unidos está más infeliz hoy que en casi 50 años Crédito: Pexels

SAN PETERSBURGO, Florida.- Lexi Walker, una fiduciaria profesional de 47 años que vive cerca de Greenville, Carolina del Sur, se sintió ansiosa y deprimida durante varios momentos este año, en plena pandemia del coronavirus . Regresó a su ciudad a fines de 2019, luego su gato murió y su padre falleció en febrero. Cuando creía que podría salir, llegó la pandemia. "Ha sido una cosa tras otra" , se lamentó Walker. "Esto es muy difícil y después de tanto, no sé qué va a pasar".

Como Walker, hay otras tantas personas que atraviesan un duro momento emocional . De hecho, el estudio Covid Response Tracking Study, realizado por NORC en la Universidad de Chicago, concluyó que los habitantes de Estados Unidos está más infeliz hoy que en casi 50 años.

El estudio detalló que solo el 14% de los adultos estadounidenses dicen que están muy contentos , en comparación con el 31% que dijo lo mismo en 2018. En tanto, ese año, el 23% dijo que a menudo o en ocasiones se habían sentido aislados en las últimas semanas, mientras que ahora el 50% dice eso.

La mayoría de las entrevistas de esta encuesta se realizaron antes de que la muerte de George Floyd desencadenara una ola protestas en todo el país en contra del racismo y la brutalidad policial, algo que se suma a los sentimientos de estrés y soledad que los estadounidenses ya enfrentaban por el brote de coronavirus.

Entre otros hallazgos, la encuesta también reveló que la gente es menos optimista hoy sobre el nivel de vida que le espera a la próxima generación de lo consideraba en los últimos 25 años. Solo el 42% de los estadounidenses cree que cuando sus hijos alcancen su edad, su nivel de vida será mejor, contra un 57% que dijo eso en 2018.

En contrapartida, en comparación con las encuestas realizadas después del asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 y después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, es menos probable que los estadounidenses reporten reacciones de estrés emocional y psicológico tras el coronavirus. Si bien hay menos personas que dijeron fumar más de lo normal, llorar o se sentirse aturdidos, ahora sí advierten haber perdido los estribos o querer emborracharse.

Lo sorprendente, consideró Louise Hawkley, científica investigadora senior de NORC en la Universidad de Chicago, fue que la soledad no era aún más frecuente . "No es tan alta como podría ser", dijo. "La gente ha descubierto una forma de conectarse con otros . No es satisfactorio, pero las personas lo están logrando hasta cierto punto", agregó.

Otro de los puntos relevantes vinculados a la pandemia tiene que ver con la pérdida del empleo . Sin embargo, la encuesta también determinó que no ha habido cambios significativos en la evaluación de los estadounidenses sobre las finanzas de sus familias desde 2018.

Jonathan Berney, de Austin, Texas, contó que su despido como gerente de marketing digital para un bufete de abogados lo llevaron a reevaluar todo en su vida. Si bien admitió que no es exactamente feliz ahora, eso lo llevó a preguntarse: ¿fue realmente feliz antes de la pandemia? "2020 acaba de enviar rápidamente una decadencia espiritual . Cuando las cosas están bien, no se tiende a mirar hacia adentro ", dijo.

Berney, que busca trabajo, indicó que las cosas mejoraron desde aquellos primeros días oscuros de la pandemia. Todavía está buscando trabajo, pero tiene algunos ahorros para vivir y está intentando centrarse para estar mejor preparado para enfrentar cualquier recesión futura .

Algo similar le sucedió a Melinda Hartline, de Tampa, que fue despedida de su trabajo en relaciones públicas en marzo. Dijo que estaba deprimida durante las primeras semanas de desempleo, pero luego comenzó a andar en bicicleta, jugar al tenis y se inscribió en un curso universitario sobre liderazgo posterior a la crisis. "Cualquier cosa puede suceder. Y tienes que estar preparado", opinó. "Ya sea su salud, sus finanzas, ya sea el mundo . Tienes que estar preparado . Y siempre mantén esa actitud mental positiva . Te ayudará a superarlo", recomendó.

Agencia AP