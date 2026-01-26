En plena tormenta política, Trump afirma que el gobierno está “revisando todo” por la muerte del enfermero en Minneapolis

WASHINGTON.- En medio de la tormenta política que desató en Estados Unidos por la muerte de dos civiles a manos de agentes federales en Minneapolis, el presidente Donald Trump afirmó que su administración está “revisando todo” tras el fallecimiento del enfermero norteamericano Alex Pretti, baleado el sábado pasado por oficiales de la Patrulla Fronteriza, un caso que inflamó las protestas contra el gobierno.

En un diálogo con el diario The Wall Street Journal, el mandatario, que enfrenta una creciente presión de la oposición demócrata por su estrategia de seguridad y contra la migración ilegal, también dio a entender que estaría dispuesto a retirar a los agentes federales de la ciudad del estado de Minnesota, aunque no especificó un plazo.

El presidente Donald Trump, después de descender del avión presidencial, el jueves 22 de enero de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Luis M. Alvarez - FR596 AP

“Estamos investigando, estamos revisando todo y pronto tomaremos una decisión”, señaló Trump, que desde que estalló la crisis ha defendido enérgicamente el accionar de las fuerzas federales.

“En algún momento nos iremos. Hemos hecho, ellos han hecho un trabajo fenomenal”, dijo, en referencia a los agentes federales desplegados en Minneapolis. Consultado si las fuerzas se retirarían pronto, elogió lo que la administración ya había hecho en Minnesota y dijo: “Dejaremos allí a otro grupo de personas para que se encarguen del fraude financiero”.

Trump ha hecho hincapié en un escándalo de fraude de asistencia social en el estado como justificación para intensificar la aplicación de las leyes de inmigración. “Es el mayor fraude que se haya visto. De hecho, creemos que en California será mucho mayor”, remarcó. El estado del oeste norteamericano es gobernado por Gavin Newsom, uno de los dirigentes demócratas que ganó proyección nacional desde su enfrentamiento con el presidente el año pasado por el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles.

Escena del momento en el que Alex Pretti es abatido por fuerzas federales, en Minneapolis. Captura video/Reuters - UGC

El presidente también lanzó una crítica a Pretti, de 37 años, por portar un arma durante la protesta en Minneapolis, una ciudad en ebullición desde la muerte de Renee Nicole Good a manos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el 7 de enero pasado.

“No me gusta ningún tiroteo. No me gusta. Pero tampoco me gusta que alguien vaya a una protesta con un arma muy potente, completamente cargada y con dos cargadores llenos de balas. Eso tampoco está bien”, dijo Trump.

El mandatario defendió la versión de las agencias federales y sostuvo que Pretti portaba “un arma muy peligrosa, un arma peligrosa e impredecible”, y agregó: “Es un arma que se dispara sin que la gente se dé cuenta”. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a cargo de la secretaria Kristi Noem, informó que el manifestante portaba una pistola semiautomática de 9 mm.

Agentes federales disparan a Alex Pretti, de 37 años

Aunque los análisis de los videos de su muerte revelan que ya estaba desarmado y reducido al momento de recibir el primer disparo, funcionarios del gobierno han defendido el accionar de los agentes federales que participaban del operativo en Minneapolis.

Las autoridades locales afirman que el arma estaba registrada legalmente y también indicaron que Pretti recibió el primer disparo de un agente de la Patrulla Fronteriza después de que le quitaran el arma de fuego de la parte baja de su espalda.

En medio de una creciente indignación en Estados Unidos por los casos de Pretti y Good, las protestas continuaron en Minneapolis y otras ciudades el domingo, mientras que el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, advirtió que el país se encuentra en un “punto de inflexión”.

Además de las críticas de legisladores demócratas y de los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton -quienes se pronunciaron en duros términos contra el gobierno-, la administración Trump se enfrenta a la presión de algunos dirigentes republicanos, que se han unido a la oposición para exigir una investigación exhaustiva del caso.

Los términos de la investigación se convirtieron en un punto conflictivo en el caso de Good. El FBI está a cargo de las pesquisas, después de que las autoridades de Minnesota se retiraran en medio de una disputa con el personal federal.

Los mismo podría ocurrir en el caso de Pretti. El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, advirtió que los agentes federales impidieron el acceso de los agentes estatales a la escena del crimen, a pesar de que contaban con una orden de registro.

Alex Pretti, el enfermero abatido por agentes federales en Minneapolis el 24 de enero de 2026. Michael Pretti

Además, investigadores y fiscales de Minnesota solicitaron a un tribunal federal que impida que funcionarios del DHS y del Departamento de Justicia destruyan u oculten pruebas relacionadas con el tiroteo mortal a Pretti.

Por su parte, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, acusó a altos funcionarios de la administración republicana de difundir una versión “completamente descabellada” sobre la muerte del enfermero.

En una entrevista con The Washington Post, Ellison criticó en duros términos a Noem y al comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, por culpar de inmediato del incidente a la retórica de los funcionarios locales y a la propia víctima, y no al accionar de los agentes federales.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem. Yuki Iwamura - AP

Según señalaron algunos de sus asesores, Trump recibió varias llamadas sobre el tiroteo, y habló con senadores y funcionarios de la administración.

“Si yo fuera el presidente, pensaría: ‘Si el alcalde [de Minneapolis] y el gobernador [de Minnesota] van a poner en peligro a nuestros agentes de ICE, y existe la posibilidad de que se pierdan más vidas inocentes, quizás deberíamos ir a otra ciudad y dejar que la gente de Minneapolis decida’”, dijo en Fox News el representante republicano James Comer (Kentucky), aliado de Trump y presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Los demócratas han advertido que podrían bloquear un proyecto de ley de gasto público tras la muerte de Pretti, según anunció el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), lo que aumenta las posibilidades de un nuevo cierre parcial del gobierno (shutdown)

“Los demócratas buscaban reformas sensatas en el proyecto de ley de gasto del DHS, pero debido a la negativa de los republicanos a oponerse a Trump, el proyecto es totalmente insuficiente para controlar los abusos del ICE. Votaré en contra”, publicó en X.

“Los demócratas del Senado no proporcionarán los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del DHS”, añadió.

Audiencias claves

Las declaraciones de Trump sobre el caso, que ha escalado a nivel nacional, llegaron antes de dos audiencias este lunes en el Tribunal de Distrito para Minnesota, mientras las autoridades locales intentan limitar las operaciones federales de inmigración en el estado.

Agentes federales desplegados en Minneapolis. Adam Gray - FR172090 AP

En uno de los casos, la demanda busca impedir que los funcionarios federales destruyan pruebas relacionadas con el tiroteo mortal de Pretti. En el otro caso, Ellison solicita que se ponga fin al aumento de agentes federales de inmigración en el estado.

Los abogados del estado de Minnesota, junto con los de las ciudades de Minneapolis y St. Paul -capital dle estado-, han argumentado que el despliegue de unos 3000 agentes de inmigración por parte de la administración Trump traspasó los límites, lo que constituiría una ocupación inconstitucional e ilegal. Los letrados solicitaron a un juez que detenga temporalmente este despliegue, mientras que el gobierno desestimó la teoría legal del estado.

En tanto, Trump anunció que enviará a Tom Homan, el zar de la política fronteriza de su administración, a Minnesota el lunes por la noche, para supervisar las operaciones sobre el terreno. “Tom es firme pero justo, y reportará directamente a mí”, señaló el presidente en una publicación en Truth Social.