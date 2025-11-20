Lula nominó a un hombre evangélico de su confianza para la Corte Suprema de Brasil

BRASILIA.- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva nominó este jueves a un hombre de su confianza, el abogado Jorge Messias, para juez de la Corte Suprema, un poder que está en la mira de Estados Unidos desde el juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Actual jefe del organismo de defensa legal del Estado, Messias, de 45 años, necesita ahora el aval del Senado, donde su confesión religiosa evangélica podría sumarle apoyos de sectores no oficialistas.

De aprobarse esta nominación, el izquierdista Lula pondría en la corte a un funcionario considerado cercano a él, que protagonizó la estrategia jurídica del gobierno en temas sensibles como la regulación de las redes sociales.

La Corte Suprema en Brasil tiene actualmente 11 miembros. Pero hace un mes el ministro Luís Roberto Barroso anunció su retiro por jubilación, lo que abrió una vacante

La Corte está en el centro de las tensiones entre Brasilia y Washington desde el juicio por un intento de golpe de Estado en 2022 al ultraderechista Bolsonaro, aliado de Donald Trump.

Condenado en septiembre a 27 años de cárcel, el exmandatario brasileño (2019-2022) espera en prisión domiciliaria que su sentencia se haga efectiva.

Trump ha denunciado una “caza de brujas” contra Bolsonaro y por eso su gobierno castigó a Brasil con aranceles y sanciones consulares que incluyeron a jueces de la Corte.

El propio Messias sufrió en septiembre una revocación de su visa.

Su nominación a la Corte llega en momentos de distensión entre los gobiernos de Lula y Trump, luego de que ambos se reunieran en octubre en Malasia y prometieran abrir un diálogo sobre comercio.

La Corte brasileña también ha sido activa en la regulación de las redes sociales, otro tema cuestionado por la Casa Blanca. En 2024, llegó a bloquear la plataforma X durante semanas por no acatar fallos judiciales.

La nominación de Messias puede leerse ahora como un guiño de Lula a sectores evangélicos -tradicionalmente aliados a Bolsonaro-, con fuerte peso en el Congreso.

El presidente brasileño, que pretende la reelección en 2026, ha llamado a la izquierda a tender puentes con las comunidades cristianas conservadoras.

Los evangélicos representan más de un cuarto de la población brasileña, según datos oficiales.

En resumen, según la prensa local, si el Senado lo confirma, Messias aportará a la Corte un perfil técnico, una relación directa con Lula y una influencia política significativa en un momento en que se está redefiniendo la relación entre el gobierno, el Parlamento y el mundo evangélico.

