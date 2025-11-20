Trump recibirá en la Casa Blanca a Mamdani, el alcalde electo de Nueva York al que definió como “comunista”

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este viernes se reunirá en Washington con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.

El magnate republicano atacó fuertemente durante la campaña a Mamdani, de 34 años, quien se ha definido como socialista. Trump anunció el encuentro en su red Truth Social el miércoles por la noche, diciendo que la reunión había sido solicitada por Mamdani a quien calificó incorrectamente como el “Alcalde Comunista de la Ciudad de Nueva York”. Mamdani es un socialista democrático.

La vocera de Mamdani, Dora Pekec, confirmó el encuentro en un comunicado. “Como es costumbre para una administración municipal entrante, el alcalde electo planea reunirse con el presidente para discutir la seguridad pública, la seguridad económica y la agenda por la que más de un millón de neoyorquinos votaron hace apenas dos semanas”, dijo Pekec el miércoles.

La reunión de Trump con Mamdani marca el encuentro de dos hombres criados en el distrito de Queens en Nueva York, pero con profundas diferencias ideológicas. Mientras que Trump frecuentemente alardea de las ganancias récord en Wall Street durante su presidencia, la visión de Mamdani sobre la economía va más allá de los mercados financieros y suele centrarse en la crisis de acceso que enfrenta una ciudad de más de 8 millones de personas.

Durante la campaña electoral, Trump ha ridiculizado a Mamdani, quien nació en Uganda y es hijo de padres indios, y amenazó con cortar los fondos federales para Nueva York tras la elección del primer alcalde musulmán en la principal ciudad de Estados Unidos.

Mamdani por su parte criticó duramente las políticas migratorias del presidente y sus amenazas de recortar los fondos federales a la ciudad. En una entrevista con MS NOW el miércoles por la noche, afirmó que su equipo se había puesto en contacto con Trump para hablar sobre las preocupaciones de los neoyorquinos.

“Quiero hablarle claramente al presidente sobre lo que significa defender realmente a los neoyorquinos y la forma en que los neoyorquinos luchan para poder costear esta ciudad”, dijo Mamdani.

En la campaña Trump había dicho que una victoria de Mamdani sería desastrosa para Nueva York, la ciudad natal del presidente. Sus asesores intentaron incluso interferir en las elecciones para perjudicar a Mamdani, y Trump respaldó a última hora a su principal rival, el exgobernador Andrew Cuomo.

Pero en privado, Trump describió a Mamdani como un político talentoso, calificándolo de astuto y buen orador, según dos personas que hablaron con The New York Times sobre los comentarios del presidente bajo condición de anonimato.

Zohran Mamdani llega a la conferencia de prensa en el City Hall Park. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) ANGELA WEISS� - AFP�

El domingo, Trump también dijo que estaba dispuesto a reunirse. “Queremos que todo salga bien para Nueva York”, afirmó.

A medida que se acerca la toma de posesión del 1 de enero, Mamdani manifestó su intención de encontrar puntos en común con Trump en temas como la reducción de los precios de los alimentos. La campaña de Mamdani se centró en la accesibilidad económica, incluyendo la congelación de los alquileres de los departamentos mediante una renta estabilizada, la gratuidad del transporte público y la creación de cinco supermercados municipales.

Pero Mamdani dijo que se enfrentaría al presidente si este intenta perjudicar a los neoyorquinos.

En su discurso de victoria la noche de las elecciones, Mamdani instó a Trump a “subir el volumen”, señalando la probabilidad de que el presidente lo estuviera observando y desafiándolo a prestar atención a sus políticas. Prometió defender a los inmigrantes como él.

“Escúcheme, presidente Trump, cuando le digo esto: para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros”, dijo.

En una publicación en redes sociales, Trump ridiculizó entre comillas el segundo nombre de Mamdani, Kwame. El alcalde electo declaró que su padre eligió su segundo nombre en honor a Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana.

El miércoles por la mañana Mamdani visitó un monumento a los policías caídos junto a Jessica Tisch, la comisionada de policía, y anunciaron que ella había aceptado permanecer en su cargo. Mamdani y Tisch han instado al presidente a no desplegar la Guardia Nacional en Nueva York, como lo ha hecho en otras ciudades.

El pasado 4 de noviembre Mamdani fue elegido como alcalde de Nueva York con el 50.4% de los votos frente a sus contrincantes Cuomo y Curtis Sliwa. Su triunfo generó reacción en Wall Street, donde “lamentaban la victoria” del socialista y demócrata, de acuerdo con The New York Times, por sus propuestas que marcan una reconfiguración económica en la Gran Manzana.

Trump definió al alcalde electo como "comunista". (Photo by ANGELA WEISS / AFP) ANGELA WEISS� - AFP�

Las promesas de campaña de Mamdani buscan aliviar la carga económica de los neoyorquinos y transformar el acceso a servicios esenciales.

El plan de los “ómibus gratis”, una de las propuestas más tangibles, ya tiene su metodología de financiación definida. No obstante, según consignó CBS News, sostenerlo costaría aproximadamente 800 millones de dólares al año.

“Nos pondremos a trabajar para implementarlos. Esos deben ser los próximos pasos aquí”, dijo el alcalde electo sobre el tema en NY1.

Mamdani también presentó un plan para el sistema educativo neoyorquino. De acuerdo con Politico, el demócrata busca ceder el control a los padres y ciertos organismos educativos sobre el sistema escolar.

Agencia AP y The New York Times