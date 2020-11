Diego Armando falleció hoy, 25 de noviembre de 2020, con 60 años Fuente: AFP

"No es verdad. No lo crea, por favor. Es una noticia falsa, una de esas malditas fake news que contaminan la percepción de la realidad y conducen a un territorio que es pura locura. No lo creas". Con estas palabras comenzó el obituario de Diego Armando Maradona en el periódico italianoCorriere della Sera el escritor Maurizio de Giovanni.

La noticia del fallecimiento de la leyenda del fútbol este 25 de noviembre sorprendió a Giovanni y al mundo entero. Tantas veces Maradona estuvo cerca de la muerte que ahora es difícil de creer, como repite una y otra vez el escritor italiano.

"Argentina había vivido al ritmo de las declaraciones médicas conteniendo la respiración para quien en 2000, luego en 2004, había sufrido infartos que ya insinuaban lo peor. Entonces Diego Maradona recuperó las fuerzas y retomó el rumbo de una vida caótica", recordó Jean-Julien en su obituario "Diego Maradona, la leyenda de éxitos y excesos del 'pibe de oro'" para Le Figaro de Francia.

Decenas de columnistas de los principales diarios del mundo dedicaron unas palabras al ídolo del fútbol. "Como él solo Mohamed Ali. Era un símbolo del Sur del mundo", dijo el periodista Paolo Condò en un podcast para La Reppublica.

"El adiós a Diego Armando Maradona no es únicamente el adiós a uno de los mejores futbolistas de la historia. Es el adiós a un icono, a un personaje que trasciende lo deportivo por su talento y autodestrucción, por su irreverencia y por la instrumentalización económica y política a la que fue sometido, con y sin su consentimiento, en la era en la que el fútbol adquiría una nueva dimensión, a partir de los años 80, como industria, agente mediático de primer orden y fenómeno de masas", escribió Orfeo Suárez en El Mundo de España refiriéndose a la dualidad de este personaje internacional.

En este sentido también se expresó el periodista brasileño Paulo Vinícius Coelho en Folha de S. Paulo: "Maradona siempre ha pecado. Quizás este fue el aspecto más seductor de la personalidad del genio que nos acaba de dejar, este miércoles, a los 60 años. Inmortalizado por sus regates, gestos y logros, Diego permitió que el mundo lo conociera en sus entrañas y en sus adicciones".

"Casi ningún futbolista, salvo quizás George Best, vivió más entre extremos que Diego Maradona. Dejó que Manu Chao le cantara una canción (Si yo fuera Maradona), consumió cocaína, bebió, evadió impuestos, lloró amargamente, se cayó profundamente. Las pruebas de dopaje golpearon la cocaína, terminó su carrera a los 37 años y así fue suspendido. La duda y el exceso de confianza estaban tan juntos que constantemente se tambaleaba de uno a otro", escribió por su lado Jonas Beckenkamp para el diario Süddeutsche Zeitung de Alemania.

En el diario británico The Independent, el periodista Tony Evans afirmó que "la vejez nunca fue una opción para Diego", y lo definió como "la peor clase de niño, alguien que nunca creció". Sin embargo, destacó que "el único lugar en el que sintió un sentido de responsabilidad fue en el campo". Y ahí profundizó en la herida más profunda del orgullo deportivo inglés, el famoso partido Argentina-Inglaterra en el Mundial de Fútbol México 86, el 22 de junio de ese año, cuando Diego hizo su gol con "la mano de Dios", pero también el que es definido como "el gol del siglo".

Evans se sumó a la teoría del periodista John Barnes y sostuvo que Inglaterra jamás hubiera podido ganar ese partido. "Si hubiéramos empatado, Maradona habría recibido el balón, subido al campo y anotado.Y si hubiéramos empatado de nuevo, él lo habría hecho de nuevo".

"Fue imparable en México. Y más allá", concluyó.

Por su parte el columnista Jonathan Wilson, del diario británico The Guardian, describió a Maradona como la culminación de un proceso que distanció al fútbol inglés que se trataba de "poder, carrera y energía", y el fútbol argentino formado en "los potreros, los lotes baldíos de los barrios marginales, en canchas pequeñas, duras y abarrotadas donde no había ningún maestro que interviniera si se ponía un poco difícil; su juego consistía en astucia en la calle, rigidez, habilidad técnica y astucia".

En este sentido definió a Diego como "hijo de los potreros", un "futbolista que no era para ser tratado con estándares ordinarios":

