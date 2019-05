Más de un millón de personas aprenden Valyrian con la aplicación Duoilingo Crédito: HBO

LONDRES.- Más de 1,2 millones de personas en el mundo y cerca de 100.000 personas en el Reino Unido se registraron para aprender valyrio, una de las lenguas de Game of Thrones en la aplicación Duolingo, la plataforma para aprender idiomas, según la CNN. El número en Reino Unido es más grande que la cantidad de personas que entienden el gaélico escocés, que según el último censo es de 87.056.

Esos fanáticos de la serie ahora podrán ampliar su aprendizaje con una nueva versión del curso que dice tener suficientes palabras para que puedan llevar a cabo una conversación completa.

Fue el mismo creador del alto valyrio, David Peterson quien ideó el nuevo curso Duolingo que se lanzará el domingo con más de 2000 palabras en su vocabulario. ¿Podrán los nuevos aprendices entablar una conversación con él?

"Oh no. Absolutamente no ", dijo. "Soy un lingüista académico. Conozco muy bien la gramática, pero cuando se trata de hablar de manera inmediata, no, necesito práctica".

Peterson es un lingüista al que acuden los productores de televisión cuando necesitan agregar verosimilitud a sus espectáculos de fantasía o de ciencia ficción. Trabajó en el piloto de Games of Thrones, de HBO, convirtiendo las 56 palabras valyrias dispersas a lo largo de las novelas de George RR Martin en un lenguaje adecuado.

El punto de partida fue el término "valar morghulis", una frase que surge con frecuencia y significa "todos los hombres deben morir". A partir de ahí, Peterson construyó la fonología y la gramática, llegando a crear palabras prestadas del alto valyriano al dothraki, el idioma hablado por la horda de jinetes nómades de Daenerys.

Aprender alto valyrio puede recompensar a los espectadores de manera inesperada. En una escena fundamental de la serie, Daenerys engaña al dueño del ejército de esclavos para que se los vendan a cambio de uno de sus tres dragones. Se comunican solo a través de un traductor, sin embargo, ella entiende en secreto cada palabra y revela su truco cuando le dice en alto valyrio al esclavista, que lucha por controlar su nueva compra, que "un dragón no es un esclavo".

"Es mi escena favorita", dijo Peterson. "Ella habla alto valyrio, él habla valyrio astapori. Entonces, lo que hice fue hacer que Daenerys usara su palabra de esclavo específicamente para aclarar que ella entendió todo lo que él había estado diciendo todo el tiempo. Toda esa escena dependía del lenguaje. Es una de las pocas cosas que creo que es mejor en el programa que en los libros solo por la forma en que se ejecutó". Lanzar el lenguaje al mundo real invita a las personas a que lo adapten, y quizás inventen su propio palabras valyrias.