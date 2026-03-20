Máxima tensión en Israel: Alfredo Leuco transmitía en vivo y tuvo que buscar refugio cuando sonaron sirenas por posibles ataques

La tensión en Israel volvió a reflejarse en vivo durante la cobertura de LN+ cuando el periodista Alfredo Leuco debió interrumpir su salida al aire al activarse las sirenas de alerta por posibles ataques. El episodio ocurrió mientras realizaba un informe desde la ciudad de Modi’ín, en un contexto marcado por la escalada del conflicto bélico en la región.

En las imágenes emitidas por la señal se pudo escuchar y observar el momento en que comenzaron a sonar las alarmas y el equipo reaccionó de inmediato ante el riesgo. La transmisión, que se desarrollaba con normalidad, cambió abruptamente cuando la advertencia obligó a tomar medidas de protección en el lugar.

El momento en que Alfredo Leuco se cubre de los ataques en Israel

Una transmisión interrumpida por las sirenas

El periodista se encontraba en un terreno descampado cuando se activó la alerta, lo que dificultó la posibilidad de dirigirse rápidamente a un refugio. Ante esa situación, el equipo aplicó el protocolo de seguridad establecido para estos casos.

Según las indicaciones vigentes, quienes no logran acceder a un refugio deben tirarse al suelo, cuerpo a tierra, y cubrirse la cabeza con las manos, una maniobra destinada a reducir el riesgo ante posibles impactos o explosiones cercanas.

El momento en que un misil israelí cayó justo atrás de un periodista

En medio de la guerra en Medio Oriente contra Irán, el Ejército de Israel comenzó el 2 de marzo una fuerte ofensiva contra el grupo armado proiraní Hezbollah en el territorio del Líbano. Mientras Israel realizaba una operación, un periodista del medio ruso RT y su camarógrafo resultaron heridos tras la caída de un misil muy cerca de donde el quipo periodístico brindaba una transmisión.

El jueves al mediodía, el corresponsal Steve Sweeney y su camarógrafo resultaron heridos en un ataque israelí en el sur del territorio libanés. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara. En el video se puede ver cómo un proyectil impacta a pocos metros del equipo periodístico. En ese marco, se escucha un fuerte estruendo en el lugar.

El corresponsal de RT Steve Sweeney y su camarógrafo resultaron heridos este jueves en un ataque en el sur del Líbano

Tras la explosión provocada por el impacto del misil, ambos resultaron heridos y quedaron entre escombros. Los dos fueron hospitalizados con heridas de metralla (por una munición o fragmentos metálicos resultada de la explosión de proyectiles o misiles) y se encuentran en buen estado de salud.