Máxima tensión en Ucrania: fuertes explosiones en la ciudad portuaria de Odessa

ODESSA.- Odessa, la Perla del Mar Negro, está bajo ataque. Fuertes explosiones despertaron hoy a los habitantes de esta crucial ciudad portuaria del sur de Ucrania y una inmensa nube de humo negro se levantaba desde una zona estratégica del norte.

En un clima de máxima tensión, las autoridades pedían no revelar la ubicación de una de las zonas atacadas, donde se había desatado un voraz incendio en un depósito de petróleo y en una área militar de logística, según pudo constatar esta enviada, que enseguida se acercó al lugar. No había informes ni de muertos ni de heridos. Las autoridades de Odessa no suelen dar información hasta varias horas después de los bombardeos, a veces incluso días después. Es más, han arrestado a periodistas que han transmitido en directo desde sus redes sociales desde las zonas bajo ataque, advertía una periodista local.

”Las explosiones fueron a las seis de la mañana, cuando desde Crimea lanzaron varios misiles y fue horrible el ruido”, dijo a LA NACION Xenia. “Desde la radio las autoridades dicen que tenemos que quedarnos en casa y cerrar las ventanas por los humos tóxicos, pero mucha gente tiene que ir a trabajar”, afirmó la mujer, que es policía y que, ante una pregunta, admitió que el área atacada es estratégica. No sólo porque hay un depósito con combustible, sino también un área militar.

A las nueve de la mañana, los bomberos no habían logrado dominar el incendio y había peligro de que se extendiera la explosión. Seguían oyéndose estruendos a lo lejos.

Bombardeos en Odessa, Ucrania. Elisabetta Piqué

”Creo que Putin está loco, es muy estúpido, gasta demasiado dinero por esta guerra”, comentó a este medio Anton, que se acercó a una colina desde la que se veían claramente las llamas, junto a su mujer.

Anton y su mujer, en Odessa. Elisabetta Piqué

”El problema no es sólo Putin, son todos los rusos. Nosotros vivíamos bien en Ucrania, en Odessa, antes de la guerra”, interrumpió su esposa, Lena, que observaba el incendio. “Había comprado en Estados Unidos un auto usado que está en un depósito de logística que está allí… Qué habrá pasado con mi auto?”, se preguntaba.

Elisabetta Piqué, en Ucrania, reporta fuertes explosiones en la ciudad portuaria de Odessa

En un domingo lúgubre, marcado por un cielo negro y un aire irrespirable, un vecino mostraba un trozo de bomba hallado en el barrio, formada pie casas bajas.

Aunque la región de Odessa fue blanco de misiles rusos lanzados desde Crimea desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa, se trata del primer ataque que causa severos daños en la ciudad. Hasta ahora el sistema de defensa había logrado derribar los misiles en la mayoría de los casos.

A diez minutos de la zona del depósito de petróleo, otro misil destruyó otra infraestructura de la red eléctrica. Los bomberos habían logrado apagar las llamas y el olor a pólvora era impactante. Odessa seguía bajo ataque, con las sirenas llamando a la población a bajar a los refugios.