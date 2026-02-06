Dónde se pueden ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 comenzarán oficialmente este sábado 6 de febrero con la ceremonia inaugural, a pesar de que algunas competencias ya comenzaron el miércoles 4. El prestigioso evento multideportivo se extenderá hasta el 22 de febrero, con 16 días de intensa actividad en 16 disciplinas diferentes. La única forma de seguir todos los Juegos en vivo desde la Argentina es a través del canal de YouTube de Claro Sports.

Dicha señal ofrecerá una cobertura completa de todas las disciplinas que conforman el cronograma de actividades. Entre ellas aparecen el esquí alpino, biatlón, bobsleigh, esquí de fondo, curling, patinaje artístico, esquí acrobático, hockey sobre hielo, luge, combinada nórdica, patinaje de velocidad en pista corta, skeleton, salto de esquí, esquí de montaña, y snowboard, además del patinaje de velocidad.

Milán-Cortina d’Ampezzo, la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 PIERO CRUCIATTI� - AFP�

Cómo ver online los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Todos los eventos de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, incluida la inauguración y la ceremonia de clausura, se pueden ver en vivo por streaming a través del canal de YouTube de Claro Sports

El evento reunirá a 93 delegaciones de distintos países, con Estados Unidos liderando en número de representantes con un total de 235 atletas. La Argentina, por su parte, cuenta con ocho deportistas, constituyendo la delegación más numerosa desde Turín 2006, que tiene la ilusión de hacer historia al intentar conseguir la primera medalla para el país en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra fueron los abanderados de la Argentina en 2022 y repiten en 2026 Jae C. Hong - AP

La delegación está integrada por: Francesca Baruzzi (esquí alpino), quien compartirá el rol de abanderada con Franco Dal Farra (esquí de fondo), Tiziano Gravier (esquí alpino), Nicole Begué (esquí alpino), Mateo Sauma (esquí de fondo), Verónica Ravenna (luge), Nahiara Díaz (esquí de fondo) y Agustina Groetzner (esquí de fondo). La presencia albiceleste en este evento multidisciplinario ha sido constante, con al menos un representante en cada edición.

La ceremonia de apertura se llevará a cabo en el emblemático estadio San Siro, mientras que la clausura tendrá lugar en el majestuoso Arena de Verona. Una particularidad de esta edición es que se trata de la primera vez que los Juegos Olímpicos de Invierno se realizan en una región, el norte de Italia, y no en una ciudad específica. Esta decisión, adoptada por el Comité Olímpico Internacional (COI), marca una nueva postura que se espera se extienda a futuras ediciones, buscando una mayor descentralización y aprovechamiento de infraestructuras existentes en diversas localidades.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 tendrán una duración de 16 días y participación argentina JAVIER SORIANO� - AFP�

Medallero histórico de los Juegos Olímpicos de Invierno