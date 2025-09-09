Máxima Zorreguieta hizo un “testeo de calidad” durante una actividad y su expresión no pasó inadvertida

En sus 12 años como reina consorte de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta demostró que es una monarca poco convencional. Lejos de ser una mera espectadora, se involucra de lleno en las actividades que encabeza y eso puede incluir desde ser bar tender hasta bailar en plena calle o alentar a los deportistas neerlandeses como una fanática más. Para ella, salirse del protocolo es más una regla que una excepción. Y recientemente volvió a reafirmarlo. El lunes 8 de septiembre visitó la localidad de Veghel para inaugurar la “Semana sin residuos” y además de recorrer las instalaciones y conversar con los presentes, probó una bebida y su reacción no pasó inadvertida.

La monarca de 54 años inauguró el lunes 8 de septiembre la “Semana sin residuos”, la cual “busca concientizar a los consumidores sobre la cantidad de alimentos que se desperdician innecesariamente y cómo prevenirlo en casa”, según explicó la casa de Orange-Nassau. Encabezó el evento en el Cultuur Haven Veghel junto a la fundación organizadora, Juntos contra los residuos alimentarios.

La reina Máxima visitó la localidad de Veghel para inaugurar la “Semana sin residuos” (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Durante la jornada, Zorreguieta y el resto de los asistentes aprendieron de los niños, acerca de los olores y sabores de los alimentos y cómo lidiar con la fecha de vencimiento. También se interiorizaron en cómo hacer aperitivos libres de residuos y en las propuestas en las que trabajan diversas empresas para combatir el desperdicio de alimentos. La reina participó activamente de las propuestas, escuchó con atención e hizo varias preguntas.

La reina Máxima participó de una actividad en la localidad de Veghel y dio de que hablar (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Asimismo, dejó entrever su costado más espontáneo y genuino. En un video que compartió el sitio especializado Blauw Bloed se pudo ver el momento en el que le dieron de probar un poquito de leche en un pequeño vaso para que determinara si todavía era apta o no para su consumo. Primero la olió y luego bebió un sorbo. Su expresión fue de duda, curiosidad e incertidumbre. Tras el testeo dio su veredicto. “Bien”, dijo, dando cuenta de que la bebida se podía consumir.

La monarca se interiorizó sobre el consumo de alimentos, como abordar la fecha de caducidad de los mismos y en como preparar aperitivos libres de residuos (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Para la jornada de actividades, la reina Máxima optó por un look canchero y relajado, pero al mismo tiempo, elegante y formal. Lució una blusa de manga larga color rosa con una falda midi tiro alto color blanca con un diseño de líneas horizontales en amarillo, naranja, celeste, violeta y marrón. Al cabello lo llevó recogido en un rodete bajo e incluyó un tocado rosa, uno de sus accesorios favoritos. Sumó un clutch anaranjado para realzar el outfit y como joya principal utilizó unos pendientes de diamantes que le dieron un toque sofisticado y lujoso.

La monarca se lució con una blusa rosa, una falda estampada y un distinguido tocado (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

La monarca lució una vestimenta acorde con la actividad, puesto que ya había utilizado estas prendas en el pasado. Es una de las máximas impulsoras de la moda circular y con frecuencia demuestra que la ropa no tiene fecha de caducidad. Justamente este martes 9 de septiembre visitó junto a su marido, el rey Guillermo Alejandro, la provincia de Flevolanda, donde realizaron diversas actividades culturales de teatro, música e idiomas, y se lució con un look barbiecore reciclado.

El look barbiecore de Máxima Zorreguieta (Video: Instagram @koninklijkhuis)

Zorreguieta llevó un vestido color rosa de Natan Couture con una suerte de capa que envolvía los hombros y la espalda, con un par de stilettos nude de Gianvito Rossi y, como toque final, lució el cabello suelto y peinado con una vincha a tono con los colores del outfit. Por su parte, el rey lució formal y clásico con un traje oscuro, camisa blanca y corbata celeste.