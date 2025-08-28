Megaoperativo policial en Brasil contra la mayor banda criminal del país: más de 1000 estaciones de servicio implicadas

SAN PABLO.- El Estado brasileño lanzó el jueves el megaoperativo policial “Carbono Oculto”, con el objetivo de desmantelar un esquema de blanqueo de capitales y fraude en el sector de los combustibles llevado a cabo por la mayor organización criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC). En total, se emitieron 350 órdenes de allanamiento contra personas físicas y jurídicas en siete estados.

El PCC, nacido en San Pablo y con ramificaciones en todo el territorio nacional y países vecinos, utilizaba más de mil estaciones de servicio en diez estados y controlaba 40 fondos de inversión como parte de su operación.

El ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, habla junto al director general de la Policía, Andrei Meireles, y al ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, en Brasilia, el 28 de agosto de 2025

Según la Secretaria de Ingresos Federales de Brasil, la Receita Federal, el esquema de lavado de dinero incluía desde empresas formuladoras de combustibles hasta las estaciones de servicio, tanto en la venta de alcohol, nafta y diésel como en los locales de las estaciones. Los valores eran introducidos en el sistema financiero a través de fintechs y, finalmente, el dinero de origen ilícito era reinvertido en negocios y propiedades mediante fondos de inversión.

El Ministerio Público de San Pablo, la Receita Federal, la Policía Federal y otros organismos son parte del operativo del que participan un total de 1400 agentes, que realizó allanamientos en la Avenida Faria Lima, centro financiero de San Pablo y el país.

La trama habría movido aproximadamente 9600 millones de dólares, entre 2020 y 2024, en más de 1000 puestos de combustibles en todo el país. La investigación también reveló un fraude fiscal superior a los 1200 millones de dólares.

El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, conversa con el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, en el Ministerio de Justicia en Brasilia, el 28 de agosto de 2025

Además, el grupo criminal controlaba cuatro refinerías y más de 1000 camiones que transportaban el combustible, generalmente adulterado.

El ministro de Economía, Fernando Haddad, habló de un mecanismo “extremadamente sofisticado” que exigió “descifrar la ruta del dinero”, durante la rueda de prensa.

La Receita Federal dijo que Carbono Oculto es la "mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país en términos de cooperación y amplitud".

El esquema

El núcleo de la trama criminal era la importación irregular de metanol a través del puerto de Paranaguá, en el estado de Paraná. La sustancia se transportaba con documentación falsa y era utilizada para adulterar nafta y diésel.

Según las investigaciones, en el período investigado las empresas formuladoras de combustibles vinculadas al PCC importaron 1800 millones de dólares en nafta, hidrocarburos y diésel, utilizando dinero ilegal proveniente de la facción criminal. Las formuladoras de combustibles son empresas autorizadas por la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) de Brasil a mezclar hidrocarburos y otros componentes para producir nafta y diésel.

Foi possível pela primeira vez mostrar a conexão entre a Faria Lima, a venda ilegal de combustíveis e o crime organizado.



👇 pic.twitter.com/mC7IkOwbuA — Governo do Brasil (@govbr) August 28, 2025

Estas empresas evadían impuestos, por un total de 1600 millones de dólares, y también adulteraban combustibles distribuidos en las estaciones de servicio. Además, según la investigación, locales y sus administraciones, así como panaderías en los sitios, también participaban del esquema.

En la mayoría de los casos, los valores que las estaciones recibían en efectivo o con tarjeta eran destinados al PCC, sumando 9600 millones de dólares entre 2020 y 2024, con una recaudación de impuestos incompatible con sus ingresos. La Receita Federal multó a los locales por 164 millones de dólares.

De estos, 140 puestos no registraron ninguna actividad durante esos cuatro años, pero aun así figuraban en facturas como compradores de más de 368 millones de dólares en combustibles.

El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, habla con el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, en el Ministerio de Justicia en Brasilia, el 28 de agosto de 2025

Lo recaudado en el sector de los combustibles a través de este esquema llegaba al sistema financiero a través de empresas de tecnología que ofrecen servicios financieros, o fintechs. Una de ellas habría funcionado como un “banco paralelo” del PCC, y movió 8500 millones de dólares entre 2020 y 2024.

Las mismas personas controlaban otras instituciones de pago más pequeñas, utilizadas para crear una doble capa de ocultamiento. La fintech recibía tanto los pagos con tarjeta como dinero en efectivo, que sumaron, solo entre 2022 y 2023, más de 11 millones de dólares en 10.000 depósitos.

“Las investigaciones apuntan que el sofisticado esquema ideado por la organización criminal, al blanquear el producto del delito, generó importantes ganancias en la cadena de producción de combustible“, señaló la Receita Federal.

El ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, y el director general de la Policía, Andrei Meireles, en el Ministerio de Justicia en Brasilia, el 28 de agosto de 2025

“Posiblemente, estas adquisiciones simuladas sirvieron para ocultar el tránsito de valores ilícitos depositados en las distribuidoras vinculadas a la organización criminal”, afirmó la Receita.

Las mil estaciones estaban ubicadas en los estados de São Paulo, Bahía, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Río de Janeiro y Tocantins.

En simultáneo al operativo Carbono Oculto, la Policía Federal lanzó otras dos operaciones relacionadas: Quasar, que investiga el uso de fondos de inversión para blanquear el dinero, y Tank, que ya ha congelado activos por valor de más de 180 millones de dólares.

Esta última operación busca desmantelar la red financiera que, desde 2019, habría movido al menos 4200 millones de dólares a través de distribuidores, holdings e instituciones financieras vinculadas al PCC.

Agencias AFP, ANSA, Reuters y diario O Globo