Crece el clamor en Europa para boicotear el Mundial de fútbol de Trump

WASHINGTON.– El Mundial de fútbol de este año está inextricablemente ligado al presidente Donald Trump. Durante meses, consideró el torneo –que se celebrará en ciudades de Canadá, México y Estados Unidos– como parte de su legado. La FIFA, el organismo rector del deporte, le ha correspondido: su presidente, Gianni Infantino, le entregó a Trump un nuevo “premio de la paz” durante una ceremonia en diciembre.

“Queremos ver esperanza, queremos ver unidad, queremos ver un futuro”, dijo Infantino entonces, en una muestra que los aficionados al fútbol y los comentaristas calificaron de adulación. “Esto es lo que queremos ver de un líder, y sin duda usted merece el primer Premio FIFA de la Paz”, afirmó Infantino.

Más allá de lo extraño que resulte que la FIFA entregue semejante premio, que Trump aceptó como una debida reivindicación de sus esfuerzos por la paz durante el año pasado mientras buscaba el Premio Nobel de la Paz, el gesto señaló hasta qué punto la personalidad y la presidencia de Trump se cernirían sobre el torneo deportivo más popular del mundo.

El presidente Donald Trump recibe el primer Premio FIFA de la Paz de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino Evan Vucci - AP

Esto también coincidió con la creciente preocupación por la administración del torneo en Estados Unidos, con los hinchas extranjeros ya preocupados por el astronómico costo de las entradas, las dificultades para obtener visas estadounidenses, así como las medidas de vigilancia invasivas introducidas por la administración Trump, incluyendo la revisión de las cuentas de redes sociales de los recién llegados. Aunque la Copa del Mundo se celebrará en los tres principales países de Norteamérica, la mayoría de los partidos se jugarán en Estados Unidos.

Estas preocupaciones se intensificaron en enero, tras la incursión de Trump para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y sus exigencias de obtener Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. Muchos europeos se horrorizaron al ver cómo las fuerzas del orden federales estadounidenses reprimieron a la disidencia en las calles de Minneapolis y asesinaron a ciudadanos estadounidenses.

En Europa, crece el clamor de algunos sectores por boicotear el Mundial y se cuestiona la idoneidad de Estados Unidos para ser sede del torneo. Una petición difundida por el popular locutor holandés Teun van de Keuken, que exige la retirada de Holanda del torneo, ha conseguido más de 140.000 firmas. “No queremos que nuestros futbolistas, con sus actuaciones en el torneo, apoyen implícitamente la política de terrorismo violento del presidente Donald Trump contra inmigrantes inocentes, tengan o no pasaporte estadounidense”, afirma la petición.

La cercanía entre la FIFA y la Casa Blanca genera cuestionamientos en Europa sobre la idoneidad de Estados Unidos como sede del Mundial Captura

La ira de Van de Keuken no es única. El diputado francés de izquierda Éric Coquerel instó al boicot, expresando su indignación ante la idea de jugar “en un país que ataca a sus ‘vecinos’, amenaza con invadir Groenlandia” y “vulnera el derecho internacional”.

En una entrevista con Le Monde, Claude Le Roy, un destacado entrenador de fútbol francés que ha dirigido a varias selecciones africanas, señaló el recorte de la ayuda humanitaria a los países africanos por parte de Trump como justificación para que Trump no “merezca” el prestigio del Mundial.

Una moción firmada por más de dos docenas de legisladores de izquierda en el Parlamento británico este mes pidió a la FIFA que expulsara a la selección nacional estadounidense del torneo por motivos similares a la exclusión de Rusia, argumentando que la conducta de la administración Trump “socava el orden internacional basado en reglas”.

Por otra parte, Simon Hoare, un legislador conservador, argumentó durante un discurso en la Cámara de los Comunes la semana pasada que la retirada de las naciones de origen de Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y, si clasifica, Gales) del Mundial serviría para “avergonzar” a Trump, a quien describió como un líder “susceptible” con “un ego”.

Dirigentes políticos europeos reavivan el debate sobre un posible boicot al torneo por la conducta internacional de Estados Unidos Jacquelyn Martin - AP

En el punto álgido de las amenazas más recientes de Trump sobre Groenlandia, Jürgen Hardt, parlamentario alemán de centroderecha del partido gobernante del canciller Friederich Merz, sugirió que un boicot alemán sería un “último recurso”, pero una medida que podría hacer entrar en razón a Trump. Una encuesta del principal tabloide alemán Bild reveló que alrededor del 47% de la población alemana aprobaba un boicot en caso de anexión de Groenlandia.

Oke Göttlich, uno de los vicepresidentes del organismo rector del fútbol alemán, instó a debatir sobre un boicot, comparando las consideraciones actuales con las que plantearon algunos gobiernos occidentales durante la década de 1980 ante la invasión soviética de Afganistán. “¿Cuáles fueron las justificaciones para el boicot de los Juegos Olímpicos en la década de 1980?”, declaró Göttlich al Hamburger Morgenpost . “En mi opinión, la amenaza potencial es mayor ahora que entonces. Necesitamos debatirlo”, agregó.

Antecedentes

Pero es poco probable que esta discusión llegue lejos. Altos cargos deportivos franceses y alemanes han restado importancia a la posibilidad de un boicot. Las dos últimas Copas Mundiales se celebraron en medio de una gran controversia: Rusia, anfitriona de 2018, había consolidado su control sobre la Crimea anexada ilegalmente, mientras que Qatar, en 2022, enfrentó un severo escrutinio por su historial de derechos humanos y el trato a su legión de trabajadores migrantes. Pero ningún país emprendió un boicot total en ninguno de los dos casos. La gran pasión que muchos comparten por el deporte tiende a prevalecer sobre cualquier duda moral.

La Copa Mundial vuelve a quedar envuelta en controversias políticas, como ocurrió en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022 BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Antes de los acontecimientos del mes pasado, la principal fuente de inquietud en torno al Mundial en Estados Unidos era la aparente represión antimigratoria de la administración Trump. Existe incertidumbre sobre la posibilidad de que los aficionados visitantes, e incluso los jugadores y el personal de ciertos países –desde Haití hasta Irán– puedan asistir al torneo. Decenas de países están sujetos a pausas indefinidas en la tramitación de visas. Las autoridades de la FIFA y la Casa Blanca han anunciado que se harán arreglos especiales para las solicitudes de visado de quienes tengan entradas compradas. Pero mientras Rusia y Qatar reciben con entusiasmo a los visitantes, el clima en Estados Unidos no es muy acogedor a meses del inicio del torneo.

En el evento de lanzamiento de la Copa Mundial en Davos, Suiza, la semana pasada, Infantino elogió la “fiesta” y la “celebración” que se avecinaban en Estados Unidos. Reconoció haber sido duramente criticado por los altos precios de las entradas, pero predijo con alegría que se agotarían todas las entradas para cada partido del torneo y que los revendedores estadounidenses ganarían aún más dinero vendiendo las entradas que consigan mediante el complejo proceso de compra de la FIFA.

También se burló de las protestas europeas por el Mundial de Qatar, en particular de los británicos. “Cuando empezó la magia, prácticamente no tuvimos incidentes”, dijo Infantino, describiendo la tranquilidad en Doha. “Por primera vez en la historia, ningún británico fue arrestado durante un Mundial. ¡Imagínense! Esto es algo realmente especial”.

Las decisiones de la FIFA reabren el debate sobre el vínculo entre fútbol, poder y legitimidad política Mark Schiefelbein� - AP�

Dentro de la FIFA, los informes sugieren que existe una creciente vergüenza por la adhesión de Infantino a Trump, así como a los ricos monarcas petroleros del Golfo. Mark Pieth, abogado suizo especializado en delitos de cuello blanco y expresidente de un comité de gobernanza independiente asociado con la FIFA, instó a un boicot como protesta contra la administración Trump.

“Lo que estamos viendo a nivel nacional –la marginación de los oponentes políticos, los abusos de los servicios de inmigración, etc.– no anima a los hinchas a ir allí”, declaró Pieth al diario suizo Tages-Anzeiger. “Para los aficionados, un solo consejo: ¡eviten Estados Unidos! De todas formas, tendrán mejor visibilidad por televisión. Al llegar, los aficionados deben saber que, si no se portan bien con las autoridades, serán devueltos inmediatamente a casa. Con un poco de suerte”.

Sepp Blatter, la figura envuelta en escándalos a quien sucedió Infantino, se pronunció en redes sociales: “Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial”, escribió.