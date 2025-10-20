México: el magnate televisivo Ricardo Salinas Pliego quiere llegar a la presidencia con un estilo parecido a Milei

El magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca - la segunda mayor cadena televisiva del país- coqueteó con la posibilidad de presentar su candidatura para las elecciones presidenciales de 2030 en momentos en que su nombre figura entre los cinco principales de la oposición en las encuestas.

Durante su discurso en la fiesta de su cumpleaños número 70 sugirió su desembarco en la política del país en su evaluación de la coyuntura política de México.

🚨 Ricardo Salinas Pliego :

Por el discurso que dio en la celebración de su cumpleaños.

🎉

Hizo énfasis en sacar a los zurdos de kgada del poder, ya que son un cáncer para la sociedad y para México.

👏🏻

Tras acabar su discurso, comenzaron a gritarle "presidente, presidente".

😳… pic.twitter.com/qmUH2ba0As — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) October 19, 2025

En un video viralizado en redes, Salinas Pliego aparece insultando a la izquierda, al estilo de Javier Milei, en clara alusión al gobierno de Claudia Sheinbaum, heredada política de Andrés Manuel López Obrador, quién fundó Morena.

“Pienso que es momento de entrar en una nueva etapa, otro reto, y ¿por qué no? Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre", expresó Salinas Pliego sucedido de aplausos y gritos de la audiencia. “Presidente, presidente!”, entonaron algunos de los presentes.

Sin embargo, el empresario reconoció en una entrevista reciente no estar seguro de que “estén dadas las condiciones para que sea candidato ganador y planteó un programa con similitudes al de Javier Milei y al presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Su plan incluye “mano dura” contra la violencia para acabarla “al costo que sea”, una baja en los impuestos y una reducción de la burocracia para “quitar el estorbo del Estado”.

Con información de ANSA