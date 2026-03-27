La estrategia de Zohran Mamdani para reducir el gasto público en Nueva York: “Ningún ahorro es demasiado pequeño”

La administración de Zohran Mamdani puso en marcha un plan para recortar gastos en Nueva York sin modificar servicios esenciales. La hoja de ruta incluye menos contratos externos, control de compras, revisión de exenciones fiscales, reducción de alquileres y cambios en tecnología para enfrentar un déficit de US$5400 millones.

Qué medidas incluye el plan de ahorro en Nueva York

Según el esquema presentado, cada dependencia deberá localizar gastos prescindibles y mejorar el uso de recursos sin alterar prestaciones consideradas básicas para la población. El gobierno local abrió una etapa de evaluación sobre decenas de programas y acuerdos vigentes.

El alcalde de la ciudad de Nueva York describe una estrategia integral para reducir el gasto público

“Creo que es nuestra responsabilidad ofrecer un gobierno que sea eficiente, con cada dólar destinado al mejor uso posible“, señaló Mamdani. ”Por eso, hace dos meses pedí a las agencias de todo el gobierno de la ciudad que encontraran US$1700 millones en ahorros sin comprometer los servicios esenciales", agregó.

Entre los ejes centrales del ajuste se incluyen:

Limitar el gasto en insumos administrativos : solo con mayores controles sobre papel, bolígrafos, equipamiento y otros artículos de oficina, la ciudad proyecta ahorrar más de US$27 millones.

: solo con mayores controles sobre papel, bolígrafos, equipamiento y otros artículos de oficina, la ciudad proyecta ahorrar más de US$27 millones. Reducir la dependencia de consultoras y contratistas : varias tareas vinculadas a tecnología, mantenimiento de software y gestión administrativa pasarán a equipos internos. La administración sostiene que esa decisión permitirá un ahorro de US$1,3 millones en el año fiscal 2026 y de US$1,2 millones en el año fiscal 2027.

: varias tareas vinculadas a tecnología, mantenimiento de software y gestión administrativa pasarán a equipos internos. La administración sostiene que esa decisión permitirá un ahorro de US$1,3 millones en el año fiscal 2026 y de US$1,2 millones en el año fiscal 2027. Revisar contratos específicos : entre ellos figura la renegociación de compras de naloxona, un medicamento utilizado en emergencias por sobredosis, del cual estima ahorrar alrededor de US$1,15 millones.

: entre ellos figura la renegociación de compras de naloxona, un medicamento utilizado en emergencias por sobredosis, del cual estima ahorrar alrededor de US$1,15 millones. Ingresos y fiscalización de beneficios: el Departamento de Finanzas reforzará los controles para verificar que quienes reciben determinadas exenciones impositivas por vivienda principal cumplan con las condiciones exigidas. Solo esa medida podría aportar US$13 millones al año.

“Me han escuchado decir esto una y otra vez: para combatir un déficit fiscal de US$5400 millones, necesitamos cobrar impuestos a los ricos y terminar con el drenaje que ha sido nuestra relación con el estado durante demasiado tiempo", aseguró.

El plan busca alcanzar un ahorro significativo sin perjudicar los servicios básicos, enfocándose en la eliminación de gastos innecesarios en suministros de oficina y contratos externos costosos Imágenes de Getty Images vía AFP

Contratos, alquileres y tecnología: dónde busca recortar la ciudad

De acuerdo con el comunicado oficial, el Departamento de Servicios Sociales dejará de renovar un contrato con McKinsey, lo que representará un recorte cercano a US$9 millones para el próximo ejercicio. Además, esa misma dependencia trasladará parte de sus servicios tecnológicos a personal propio y renegociará acuerdos vinculados al servicio de Wi-Fi en refugios.

En paralelo, la ciudad avanzará con una reducción del espacio alquilado. El gobierno considera que existen oficinas y propiedades con uso parcial o innecesario, por lo que prevé reubicar personal y disminuir el gasto en arrendamientos.

La Oficina de Tecnología e Innovación también revisará licencias, hardware y software duplicado. En ese paquete aparecen bajas de contratos de consultoría y migraciones a plataformas de menor costo para distintos organismos municipales.

“Mientras perseguimos eso, también tenemos que examinar de cerca nuestro propio gasto y eliminar el desperdicio donde podamos“, dijo Mamdani. ”Cuando buscamos que nuestra ciudad recupere una base financiera sólida, ningún ahorro es demasiado pequeño“, señaló.

La administración intenta mitigar un déficit fiscal considerable YouTube/NYC Mayor

Las áreas que ya informaron ahorros concretos

El Departamento Correccional comunicó que modificará o dará de baja contratos de consultoría e informática, con un ahorro estimado en US$4,3 millones para 2026 .

comunicó que modificará o dará de baja contratos de consultoría e informática, con un . La Corporación de Desarrollo Económico , por su parte, pasará a manejar internamente un contrato de marketing, con un recorte previsto de US$626 mil .

, por su parte, pasará a manejar internamente un contrato de marketing, con un . En Salud + Hospitales , el plan contempla menos uso de personal temporal, menos horas extra y una revisión de descuentos y cobros. La proyección oficial marca US$14,1 millones de ahorro en 2026 y US$25.7 millones en 2027 .

, el plan contempla menos uso de personal temporal, menos horas extra y una revisión de descuentos y cobros. La proyección oficial marca . Las Escuelas Públicas de Nueva York también quedaron incluidas. Allí se resolvió cancelar contratos con baja utilización y fijar topes de gasto en compras, viajes, formación y equipamiento. La estimación conjunta supera los US$57 millones entre ambos ejercicios.

también quedaron incluidas. Allí se resolvió cancelar contratos con baja utilización y fijar topes de gasto en compras, viajes, formación y equipamiento. La estimación conjunta supera los entre ambos ejercicios. En el área de bomberos , además de renegociar contratos con proveedores, se sumará un nuevo criterio de facturación para determinados servicios médicos sin traslado. La ciudad prevé recuperar recursos a través de Medicaid y otras aseguradoras.

, además de renegociar contratos con proveedores, se sumará un nuevo criterio de facturación para determinados servicios médicos sin traslado. La ciudad prevé y otras aseguradoras. La Oficina de Relaciones Laborales, en tanto, realizará una auditoría sobre la elegibilidad de dependientes incluidos en planes de salud para empleados públicos. Si se detectan coberturas que no corresponden, esos casos serán dados de baja. La previsión oficial ubica ese ahorro en torno a US$100 millones para 2027.

“Los mantendremos informados en cada paso del camino porque, para ofrecer bienes públicos, primero hay que ofrecer excelencia pública“, finalizó el alcalde.