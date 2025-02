Minerales a cambio de ayuda: qué se sabe del acuerdo que negocian EE.UU. y Ucrania

KIEV.- Después de una intensa campaña de presión del presidente Donald Trump, Ucrania y Estados Unidos avanzan hacia un amplio acuerdo económico que incluiría el acceso a los minerales de tierras raras de Ucrania, dijeron el martes tres altos funcionarios ucranianos. Por su parte, el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que no se consiguió ninguna garantía de seguridad con Estados Unidos y enfatizó que por ahora se trata de un “marco” para un acuerdo, que Washington impone como condición para el envío de asistencia para la guerra.

Los funcionarios, que estaban familiarizados con el asunto, hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente. Uno de ellos dijo que Kiev espera que la firma del acuerdo garantice el continuo flujo de apoyo militar estadounidense que Ucrania necesita con urgencia.

El presidente ucraniano Zelensky afirmó que "no puedo vender nuestro Estado" después de que el presidente Trump sugiriera a EEUU acceder a los minerales de Ucrania Getty Images

El acuerdo podría firmarse tan pronto como el viernes y se están elaborando planes para que Zelensky viaje a Washington para reunirse con Trump, según uno de los funcionarios ucranianos. El presidente ucraniano dijo que aún no puede confirmar su viaje a Estados Unidos y agregó que hay equipos trabajando en ello.

Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca puso en duda el supuesto viaje de Zelensky a Washington. En declaraciones en off the record a Reuters, el funcionario dijo: “Si el líder ucraniano dice que el acuerdo no está finalizado, no veo por qué una invitación tendría sentido. Existe la expectativa de que su viaje sea para reconocer una posición final, y él no adoptó una posición final en sus propias palabras en esta nueva declaración”.

Otro funcionario dijo que el acuerdo brindaría una oportunidad para que Zelensky y Trump discutan la continua ayuda militar a Ucrania, razón por la cual Kiev está ansioso por finalizar el acuerdo.

Estos son los puntos principales en la negociación:

Un fondo común

El presidente estadounidense insiste en que quiere “recuperar el dinero” de la ayuda enviada a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, hace tres años.

Según un funcionario ucraniano, todavía hay que determinar algunos detalles técnicos. Sin embargo, el borrador no incluye una polémica propuesta de la administración Trump de dar a Estados Unidos 500.000 millones de dólares en ganancias de los minerales de tierras raras de Ucrania como compensación por su ayuda a Kiev durante la guerra.

El acuerdo sobre minerales entre Estados Unidos y Ucrania es parte de un esfuerzo más amplio para poner fin a la guerra con Rusia y sentaría las bases para una cooperación a largo plazo entre Kiev y Washington TETIANA DZHAFAROVA - POOL/AFP

En cambio, Estados Unidos y Ucrania tendrían la propiedad conjunta de un fondo, y en el futuro Ucrania aportaría el 50% de los ingresos futuros provenientes de recursos estatales, incluidos minerales, petróleo y gas. Un funcionario dijo que el acuerdo tenía mejores condiciones para las inversiones y otro dijo que Kiev había conseguido enmiendas favorables y consideraba el resultado como “positivo”.

El acuerdo sobre minerales entre Estados Unidos y Ucrania es parte de un esfuerzo más amplio para poner fin a la guerra con Rusia y sentará las bases para una cooperación a largo plazo entre Kiev y Washington, dijo este miércoles la viceprimera ministra ucraniana, Olha Stefanishyna.

Garantías de seguridad

En una conferencia de prensa celebrada este miércoles, Zelensky dijo que el éxito de un acuerdo inicial sobre minerales con Estados Unidos dependerá de Trump. El presidente ucraniano dijo que era esencial una garantía de seguridad con Estados Unidos. En declaraciones a la BBC, afirmó: “Si no obtenemos garantías de seguridad, no tendremos un alto el fuego, nada funcionará, nada”.

Como condición, Kiev pide a sus aliados garantías de seguridad, es decir un mecanismo político-militar que disuada a Rusia de lanzar un nuevo ataque más adelante. Ucrania estima que la mejor garantía sería un acceso a la OTAN, un escenario rechazado por Washington y considerado como una línea roja por el Kremlin.

En esta fotografía proporcionada por el servicio de prensa de la 24ta Brigada Mecanizada del ejército de Ucrania, soldados ucranianos disparan un misil MRLS BM-21 hacia posicione del ejército ruso cerca de Chasiv Yar, en la región de Donetsk, Ucrania, el sábado 15 de febrero de 2025 Oleg Petrasiuk - Ukrainian 24th Mechanised Brigade

Otra demanda ucraniana es el despliegue de soldados de mantenimiento de paz, una vez que se haya acordado un alto el fuego con Rusia. Estados Unidos dejó claro que no enviará a los suyos, aunque ve con buenos ojos que se despliegue a soldados de países europeos.

Los minerales

Ucrania concentra alrededor del 5% de los recursos mineros mundiales. Los que le interesan en particular a Trump no están siendo explotados, o bien son de difícil acceso, o se encuentran en territorio ocupado por Rusia.

Ucrania produce concretamente cuatro minerales críticos: manganeso (es el octavo productor mundial según World Mining Data), titanio (11º productor mundial), uranio y grafito (14º productor), indispensable para las baterías eléctricas. De este último mineral, Ucrania concentra “el 20% de los recursos mundiales estimados”, apunta la Oficina Francesa de Búsquedas Geológicas y Mineras (BRGM, por sus siglas en francés).

Manifestantes llevan a cabo una protesta en Times Square en el tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania, el lunes 24 de febrero de 2025, en Nueva York Julia Demaree Nikhinson - AP

El titanio se utiliza en la construcción, en la aeronáutica, en implantes ortopédicos y como aditivo en pinturas y cosméticos, incluidos los protectores solares, entre otras muchas cosas. Las minas de titanio en el centro de Ucrania representan aproximadamente el 6 por ciento de la producción mundial, según los medios ucranianos.

El uranio se utiliza en centrales nucleares y armas nucleares. Ucrania posee las mayores reservas de uranio de Europa.

Ucrania es también “uno de los principales países de Europa en cuanto a potencial” de explotación de litio. El litio es un elemento crucial en las baterías, incluidas las de los vehículos eléctricos, y en otros productos industriales, incluidos algunos medicamentos. Ucrania posee un tercio de las reservas totales de Europa, aunque algunos yacimientos se encuentran en zonas en disputa por la guerra. Además, explotar estos yacimientos implicaría inversiones colosales. Antes de la guerra con Rusia, funcionarios ucranianos sugirieron a Elon Musk que invirtiera en minas de litio ucranianas.

Proceso de aprobación

Si bien la idea fue propuesta inicialmente el otoño boreal pasado por Zelensky como parte de su plan para fortalecer la posición de Kiev en futuras negociaciones con Moscú, las negociaciones no le están resultado fáciles al líder ucraniano.

Un borrador final traducido del acuerdo fue enviado a Ucrania el martes, según un funcionario estadounidense. Se espera que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y su homólogo ucraniano, dijo el funcionario estadounidense, firmen primero el acuerdo y luego se espera que Zelensky viaje a Washington para firmarlo con Trump.

Scott Bessent, secretario del Tesoro Yuri Gripas - FR171968 AP

El progreso en la negociación del acuerdo se produce después de que Trump y Zelensky intercambiaron una dura retórica la semana pasada sobre sus diferencias sobre el asunto, mientras el presidente estadounidense lanzó negociaciones con Rusia para alcanzar la paz en Ucrania, conversaciones de las que no participa Kiev.

Zelensky dijo que se resistió a firmar un acuerdo que Scott Bessent, impulsó durante una visita a Kiev a principios de este mes, y el líder ucraniano volvió a objetar días después durante una reunión en Múnich con el vicepresidente J.D. Vance porque la propuesta estadounidense no incluía garantías de seguridad.

El enviado especial de Estados Unidos para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, derecha, estrecha la mano del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante su reunión el 20 de febrero de 2025, en Kiev, Ucrania Evgeniy Maloletka - AP

Trump luego llamó a Zelensky “un dictador sin elecciones” y afirmó que su apoyo entre los votantes estaba cerca del mínimo.

Pero ambas partes lograron avances significativos durante una visita de tres días a Ucrania la semana pasada del teniente general retirado Keith Kellogg , enviado especial de Trump a Ucrania y Rusia.

Agencias AP, AFP, Reuters y diario The New York Times

LA NACION