La expatinadora artística Alexandra Paul falleció a los 31 años en un fatídico accidente de tránsito en Canadá que involucró a siete vehículos, luego que el conductor de un camión perdiera el control del volante y chocara contra su auto y otros seis. La ganadora de numerosas medallas internacionales había participado en los Juegos Olímpicos de invierno de 2014. Al momento del choque viajaba con su bebé, quien, sin embargo, salió ileso.

El hecho ocurrió el martes de la semana pasada, en una zona de construcción en Country Road 124 en Melancthon Township, en la ciudad canadiense de Ontario. No obstante, la noticia recién trascendió este semana. Según informó el medio local The Globe and Mail, el vehículo de gran porte arremetió contra una fila de autos atrapada en el tránsito.

La mujer volvía a su casa desde su estudio de abogados, profesión a la que se dedicaba desde su retiro en 2016, junto con Charles, su hijo de un año que tuvo con su esposo y compañero en el patinaje artístico Mitchell Islam. Ambos se habían casado en 2021 y tuvieron al infante en 2022. Se conocieron en 2011, y desde ese momento siempre compitieron juntos.

A pesar del fallecimiento de Paul, el bebé fue llevado a un hospital infantil donde recibió atención médica de emergencia por lesiones que no ponían en riesgo su vida . Más tarde, la Policía confirmó que el niño viajaba en el asiento de atrás a la hora del accidente.

Junto a Islam, ganaron múltiples medallas internacionales. Ambos consiguieron tres medallas en campeonatos canadienses y compitieron en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, donde quedaron ubicados en el puesto 18. Por otro lado, obtuvo una medalla de plata en el Campeonato Mundial Juvenil de 2010.

“Con gran pesar, Skate Canada anuncia el repentino fallecimiento de una querida miembro de nuestra comunidad de patinaje, Alexandra Paul. Una estrella brillante dentro y fuera del hielo; la dedicación, pasión y talentos notables de Alexandra han dejado una huella imborrable en el mundo del patinaje artístico”, publicó la cuenta de Instagram de la Federación de Patinaje de Canadá.

“Su compromiso con la excelencia sólo fue igualado por su calidez y amabilidad, lo que la granjeó el cariño de sus compañeros atletas, entrenadores y fanáticos por igual”, agregó el comunicado.

A su vez, una de las patinadoras que se expresó primero sobre la trágica noticia fue a campeona olímpica de danza sobre hielo de 2014, Meryl Davis: “Alex tenía una gracia que se extendía mucho más allá del hielo. Siempre irradiaba tanta amabilidad y calidez”.

