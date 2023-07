Murió Victoria Amelina, una reconocida escritora ucraniana que había sido alcanzada por misiles rusos mientras comía en un restaurante

escuchar

La escritora ucraniana Victoria Amelina, que había resultado herida la semana pasada después de un ataque con misiles ruso a un restaurante de la ciudad de Kramatorsk en el este de Ucrania, murió ayer a los 37 años.

“ Les informamos que la escritora Victoria Amelina murió el 1 de julio en el hospital Mechnikov de Dnipró ”, reveló en un comunicado la organización PEN Ucrania, que promueve la libertad de expresión y la literatura.

La escritora, que había decidido sumarse a la defensa de su país para relatar los horrores de la guerra y dedicar su tiempo a salvar personas heridas, fue gravemente herida cuando cenaba en el restaurante Ria Pizza, popular entre militares, cooperantes y periodistas, y fue hospitalizada en Dnipró con “múltiples fracturas en la base del cráneo”, según el neurocirujano Vitali Savenkov.

Victoria Amelina nación en Ucrania en 1986

Amelina estaba acompañada de tres colombianos que sufrieron heridas leves: el excomisionado de paz Sergio Jaramillo, el novelista Héctor Abad Faciolince y la periodista Catalina Gómez. “Su muerte fue causada por heridas incompatibles con la vida, recibidas durante el bombardeo” ruso del restaurante de Kramatorsk, indicó la misma fuente.

Con su muerte sube a 13 el número de fallecidos por el ataque ruso al restaurante en Kramatorsk. “Anunciamos esta noticia después de que los miembros de la familia de Victoria tomaron conocimiento y con su consentimiento”, agregó PEN.

Autora de varias novelas traducidas a diversas lenguas, la escritora nacida en Leópolis “había extendido su trabajo más allá de la literatura” tras la invasión rusa de Ucrania, y “documentado los crímenes de guerra rusos en los territorios ocupados”, según PEN Ucrania.

La joven escritora Victoria Amelina estaba junto a corresponsales colombianos cuando fue impactada por los misiles que la hirieron de gravedad

Quién era el Victoria Amelina

La joven escritora de 37 años nació en Leópolis, Ucrania el 1 de enero de 1986, pero a una temprana edad emigró junto a sus padres a Canadá, donde vivió hasta los 14 años, cuando decidieron volver a su país natal.

Amelina se licenció en informática en Leópolis y tuvo éxito construyendo una carrera relacionada a sus estudios. Sin embargo, a partir de 2015 dio un giro a su vida y decidió dedicarse íntegramente a la literatura. Desde entonces destacó tanto en el mundo de la novela como de la poesía con títulos como The Fall Syndrome: about Homo Compatiens, Dom’s Dream Kingdom y Someone, or Water Heart.

Es la fundadora del Festival de Literatura de Nueva York en la región de Donetsk, en el este de Ucrania y desde la invasión militar a gran escala por parte de la Rusia el 24 de febrero de 2022, Amelina ha estado documentando los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas.

Victoria Amelina se dedicaba desde 2015 a escribir novelas y poesía pero tras el inicio de la guerra se sumó para reportar los horrores del conflicto bélico

Uno de sus grandes aportes al conflicto bélico fue el descubrimiento del diario de guerra del escritor ucraniano Volodimyr Vakulenko, quien fue secuestrado por las fuerzas rusas el 24 de marzo de 2022, quien fue hallado muerto en una tumba común.

Amelina había participado recientemente en la primera presentación de su diario de guerra en el festival literario Book Arsenal en Kiev el 23 de junio de 2023 y formaba parte del prestigioso grupo internacional de escritores conocido como PEN Club Internacional.

Con información de AFP

LA NACION