Nahuel Gallo se comunicó con su esposa después de 445 días: levantó la huelga de hambre

María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Gallo, confirmó que pudo comunicarse con el gendarme argentino por primera vez después de permanecer 445 días incomunicado en la prisión de El Rodeo I, en las afueras de Caracas, Venezuela. El oficial había comenzado una huelga de hambre el viernes pasado que levantó para poder realizar el llamado.

“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos libre, necesita estar con su familia”, escribió este jueves en su cuenta de la red social X.

El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina —detenido desde el 8 de diciembre de 2024 bajo acusaciones de terrorismo, que su defensa califica de arbitrarias y sin debido proceso— se había sumado el viernes pasado a la protesta masiva iniciada por más de 200 presos políticos.

“Tras 14 meses en desaparición forzada, el gendarme argentino Nahuel Gallo pudo llamar por primera vez a su pareja. Para poder hacer la llamada tuvo que levantar la huelga de hambre que duró cinco días“, anunció Elisa Trotta, activista venezolana, en su cuenta de X y sumó: ”Nos alegramos por María Alexandra que pudo volver a escuchar a Nahuel después de tanto y seguimos exigiendo su inmediata liberación. La de él, la de Germán Giuliani y la de cada preso político del régimen chavista".

Tras 14 meses en desaparición forzada, el gendarme argentino Nahuel Gallo pudo llamar por primera vez a su pareja



La huelga de hambre

Según el testimonio de activistas de derechos humanos, la medida era en demanda de celeridad del proceso de excarcelaciones, que ocurrió a cuentagotas desde el 8 de enero, cuando Jorge Rodríguez, presidente del parlamento y hermano de la mandataria interina, anunció medidas en favor de la reconciliación en Venezuela.

La aprobación de la ley de amnistía, el jueves pasado, y la ausencia de liberaciones en un número relevante en El Rodeo I, llevaron a los detenidos a realizar la huelga en protesta. Este lunes habían sido excarcelados 30 personas, incluyendo once cadetes de la Academia Militar detenidos por más de un año por jugar el juego en línea “Call of Duty”.

Las familias explicaron que no todos los detenidos se unieron a esta protesta contra el alcance de una recién aprobada ley de amnistía, que excluye casos relacionados con militares acusados de “terrorismo”, frecuentes en este penal.

“Estoy en un momento de cero tolerancia de que me digan que estamos cerca y que estamos trabajando, cuando Nahuel tiene 445 días aislado e incomunicado", había escrito su esposa esta misma mañana. “Se tiene que trabajar hasta el cansancio, hacer lo imposible para poder acceder a Nahuel en ese centro de tortura. Lo de anoche simplemente fue una muestra de la maldad diabólica de quienes manejan El Rodeo 1″, añadió, en alusión a los gritos de reclusos dirigidos a familiares apostados en una zona montañosa cercana al penal que confirmaron la continuidad de la huelga de hambre y que el gendarme no había sido beneficiado con la por la amnistía.

La protesta no se conoció de inmediato. Según relataron familiares, las autoridades suspendieron las visitas del fin de semana en el penal, lo que despertó las primeras sospechas. Luego, los allegados de detenidos que no se sumaron a la medida pudieron ingresar y, al salir, informaron que un grupo numeroso había iniciado la huelga de hambre. A otros familiares directamente se les negó el acceso con el argumento de que sus parientes ya participaban de la protesta.

La suegra del gendarme, Yalitza del Valle García, señaló que Gallo ya había realizado una breve huelga de hambre anteriormente, pero la abandonó al día siguiente. “Esta vez todos están en huelga de hambre”, afirmó.

La detención de Gallo

Tal como publicó LA NACION, Gallo fue arrestado el 8 de diciembre de 2024 en el paso fronterizo de San Antonio del Táchira cuando intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo pequeño. Según denuncias familiares y diplomáticas, contaba con la documentación en regla y viajaba como particular.

Desde entonces, permanecía incomunicado, sin visitas familiares ni acceso a defensa privada, en lo que sus allegados califican como una detención arbitraria y una desaparición forzada.

Hace pocos días, en la Asamblea Nacional, la suegra de Gallo hizo una exposición en reclamo por la liberación del gendarme. La mujer se presentó frente a diputados chavistas y les exigió la liberación inmediata de su yerno, quien se acerca a los 450 días detenido en Venezuela.