Netanyahu, tras el acuerdo con Hamas: “Con la ayuda de Dios, vamos a traer a todos los rehenes de nuevo a casa”

TEL AVIV.- Luego del anuncio oficial realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el acuerdo con la organización terrorista Hamas para la “primera fase” del plan de paz para Gaza, el premier israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su confianza en el regreso de los 48 rehenes, vivos y muertos, entre ellos cuatro argentinos.

“Con la ayuda de Dios, los vamos a traer a todos de nuevo a casa”, escribió Netanyahu en su cuenta de X.

With God's help we will bring them all home. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

Minutos más tarde hizo una publicación más extensa en la que definió el acuerdo como “un gran día para Israel”. También dijo que convocará al gobierno para que este jueves apruebe el acuerdo y regresen los rehenes.

“Agradezco a los heroicos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a todas las fuerzas de seguridad, gracias a cuyo coraje y sacrificio llegamos a este día”, escribió.

También agradeció “desde lo profundo del corazón” a Trump y su equipo. Y expresó su deseo de que “con la ayuda del Todopoderoso, juntos continuaremos para alcanzar todas nuestras metas y expandir la paz con nuestros vecinos”.

יום גדול לישראל. אכנס מחר את הממשלה כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה.



אני מודה לחיילי צה״ל הגיבורים ולכל כוחות הביטחון שבזכות אומץ ליבם והקרבתם הגענו ליום הזה.



אני מודה מעומק ליבי לנשיא טראמפ ולצוותו על התגייסותם למשימה קדושה זו של שחרור חטופינו.



בעזרת… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

La oficina de Netanyahu informó también que el primer ministro tuvo una “emotiva” conversación telefónica con Trump, luego del acuerdo.

“Ambos mantuvieron una conversación muy emotiva y cálida, y se felicitaron mutuamente por el logro histórico de firmar el acuerdo para liberar a todos los rehenes. El primer ministro agradeció al presidente Trump por todos sus esfuerzos y su liderazgo global, y el presidente Trump felicitó al primer ministro por su decidido liderazgo y las acciones que lideró. Ambos acordaron continuar su estrecha cooperación".

También se informó que Netanyahu invitó al presidente Trump a dirigirse a la Knéset, el parlamento israelí.

Por su parte el Foro de Familias de Rehenes celebró el anuncio del acuerdo y afirmó que continuará su batalla “hasta que regrese el último rehén”.

“Este es un avance importante y significativo hacia el retorno de todos, pero nuestra lucha no ha terminado ni terminará hasta que regrese el último rehén”, declaró el grupo en un comunicado.

Familiares y defensores de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza piden su liberación inmediata y el final de la guerra frente a una oficina de la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, Israel, el 29 de septiembre de 2025, (AP Foto/Ariel Schalit) Ariel Schalit - AP

“Aún hay 48 rehenes cautivos de Hamas. Tenemos la obligación moral y como nación de devolver a todos a casa, tanto a los vivos como a los muertos”, agregó el comunicado.

La argentina Silvia Cunio, madre de los rehenes David y Ariel, dijo que sueña con abrazar y besar a sus hijos. “Gracias a todos por los cálidos abrazos durante dos años; me dieron la fuerza para seguir adelante”, añadió.

Por su parte el secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el acuerdo e instó a todas las partes a cumplir plenamente sus términos.

Guterres afirmó que la ONU apoyará la plena implementación del acuerdo y está lista para brindar más ayuda humanitaria a Gaza, que se encuentra en la frontera entre Jordania y Egipto.

“Insto a todas las partes interesadas a aprovechar esta oportunidad crucial para establecer una vía política creíble hacia el fin de la ocupación, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el logro de una solución de dos Estados que permita a israelíes y palestinos vivir en paz y seguridad”, declaró.

Reacción árabe

En tanto, según una información de la agencia Reuters, el grupo Hamas en su comunicado instó a los mediadores a que presionen a Israel para que cumpla con su parte del acuerdo.

“Instamos al presidente Trump, a los Estados garantes del acuerdo y a todas las partes árabes, islámicas e internacionales a que obliguen al gobierno de ocupación a cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud del acuerdo y a impedir que eluda o retrase la implementación de lo acordado”, señaló Hamas.

También Majed Al-Ansari, vocero del gobierno de Qatar, se hizo eco del acuerdo y confirmó que las disposiciones se refieren solo a la primera parte de ese pacto, por eso no se habla de desarme de Hamas.

“Los mediadores anuncian que esta noche se llegó a un acuerdo sobre todas las disposiciones y mecanismos de implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, que conducirá al fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria. Los detalles se anunciarán más adelante”, escribió.

The mediators announce that tonight an agreement was reached on all the provisions and implementation mechanisms of the first phase of the Gaza ceasefire agreement, which will lead to ending the war, the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, and the entry of aid.… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) October 8, 2025

La guerra empezó el 7 de octubre de 2023 luego de un ataque de Hamas en el sur de Israel que causó 1219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado a partir de datos oficiales.

En respuesta, Israel lanzó una campaña militar que devastó el territorio palestino, provocó una catástrofe humanitaria y deja, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas, más de 67.100 muertos, también en su mayor parte civiles.

Agencias AP y Reuters