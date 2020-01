Nueva vida: el príncipe Harry llegó a Canadá y ya está con Meghan y Archie

El príncipe renunció a la vida como miembro de la corona británica y anunció que quiere ser económicamente independiente Fuente: Reuters

VANCOUVER.- El príncipe Harry llegó a Canadá. En lo que parece el fin de la novela que comenzó hace unos días cuando el príncipe y su esposa Meghan Markle anunciaron que no querían formar más parte de la realeza británica, el hijo menor de Carlos y Diana ya está listo para su nueva vida.

Anoche llegó en un avión privado a Vancouver para reencontrarse con su esposa y su hijo, Archie, a quienes no ve desde el anuncio. Su avión despegó del aeropuerto de Londres y aterrizó hacia las 19 locales.

Según el diario Daily Mail, el nieto de la reina Isabel tomó discretamente otro avión para llegar a la isla de Vancouver para encontrarse con su familia en la casa en la que viven desde hace varias semanas y donde pasaron las fiestas de fin de año. Según se ve en un video de su desembarco, el príncipe llegó con un look distendido al país donde vivirá junto a su familia.

La mudanza de Harry ocurre tres días después de la confirmación de la reina, que el sábado anunció que se había logrado un acuerdo familiar para respetar el deseo de su nieto de retirarse de la vida de la corona y convertirse en una persona independiente económicamente.

La ruptura parece ser más radical de lo esperado: Harry y Meghan ya no serán "miembros activos" de la familia real. Tampoco podrán usar su título de "Su Alteza Real", aunque lo conserven, ni representar oficialmente a la reina, de 93 años. El príncipe, de 35 años, sexto en la línea de sucesión, también renunciará a sus funciones militares, a las que tenía un particular apego.

"Esperábamos seguir sirviendo a la reina, a la Commonwealth y a mis asociaciones militares pero sin recibir dinero público. Desgraciadamente, no va a ser posible", dijo Harry el domingo tras conocer la decisión final, durante una cena con fines caritativos organizada en Londres. "Me da mucha tristeza que se haya llegado a esto", declaró.

"La decisión que tomé para mi esposa y para mí de distanciarme no la tomé a la ligera", dijo. "Fueron muchos meses de charlas después de muchos años de retos. Y sé que no siempre lo he hecho bien, pero en este caso, realmente no había otra opción", insistió.

¿Culpa de la prensa?

Harry tiene desde hace mucho una relación fría con los medios y el domingo dejó entrever que la prensa era una de las principales razones por las que tomó la decisión de apartase de la vida de la realeza. En un discurso personal en el que hizo referencia a su madre, la princesa Diana, quien falleció en un accidente de auto en 1997 mientras era perseguida por paparazzi, dijo que no tenía "otra opción" más que alejarse.

El hermano de William, heredero del trono, acusa a los medios de dirigir una "ola de abuso y acoso" contra Meghan. Además, los señala por los "tonos raciales" en algunos artículos, en alusión a los orígenes de su esposa. De hecho, él y Meghan presentaron demandas el año pasado contra medios por una supuesta intrusión a su vida privada.

"Cuando perdí a mi madre hace 23 años ustedes me cuidaron", dijo Harry el domingo en una cena en Londres para Sentebale, su organización benéfica en África que apoya a jóvenes con VIH. "Me vigilaron por mucho tiempo, pero los medios son una fuerza poderosa. Y mi esperanza es que un día nuestro apoyo colectivo mutuo pueda ser más poderoso, porque esto es mucho más grande que nosotros".

Sin embargo, varios expertos en la realeza creen que la pareja tendrá incluso más atención que ahora. "Los paparazzi los seguirán a todas partes", dijo Jonathan Shalit, agente de celebridades y presidente de InterTalent Rights Group con sede en Londres. "Una foto de Meghan yendo a las tiendas de Vancouver tendrá valor. Definitivamente creo que la atención que recibirán de aquí en adelante será más difícil de controlar".

