Nuevos choques en La Paz entre la policía y manifestantes que reclaman la renuncia del presidente

LA PAZ.– Miles de manifestantes que exigían la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz chocaron este viernes en La Paz con la policía antimotines que los enfrentó con gases lacrimógenos para dispersar la protesta por la crisis económica.

En medio de una densa humareda de gases, los manifestantes, en su mayoría simpatizantes del expresidente Evo Morales, lanzaron piedras a las fuerzas del orden y hicieron explotar cartuchos de dinamita de bajo poder usados en minería.

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Bolivia expresó además preocupación por la presencia de “grupos irregulares con armamento bélico de alto calibre” en el país.

La advertencia fue difundida mediante comunicado oficial emitido desde la ciudad de La Paz.

“Las Fuerzas Armadas actuarán en el marco de la ley para garantizar la seguridad de la población”, señaló el pronunciamiento del Ministerio de Defensa, que también prometió defender la estabilidad institucional y la integridad de los ciudadanos.

En el otro extremo del país, en Santa Cruz de la Sierra, miles de personas participaron la noche del jueves en la “Gran Marcha por la Democracia”, donde sectores cívicos, productivos y ciudadanos respaldaron la continuidad constitucional del presidente, pero le dieron un ultimátum al gobierno hasta el domingo para que ponga fin a los bloqueos de carreteras que paralizan la producción.

“Somos miles los ciudadanos que vamos a salir a desbloquear”, advirtió el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis.

En tanto, uno de los líderes que convocó a la marcha de la ciudad de La Paz, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció hoy viernes en un video difundido desde la clandestinidad para dar aliento a las movilizaciones, luego de que la Fiscalía emitiera una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos vinculados a las protestas que paralizan al país.

En el mensaje, Argollo denunció una “persecución” contra la dirigencia sindical y llamó a sostener y ampliar las movilizaciones.

Con más de 50 bloqueos en rutas y carreteras de todo el país, el gobierno de Paz, con apenas seis meses en el poder, está arrinconado por una ola de protestas pese a sus llamados al diálogo y anuncios de que escuchará a los sectores sociales, que reclaman soluciones a sus problemas.

Los bloqueos de caminos son una modalidad de protesta muy común en Bolivia, y se expanden rápidamente asfixiando a las zonas urbanas con desabastecimiento.

Manifestantes en La Paz Juan Karita - AP

“¡Que renuncie, carajo!”, gritó la muchedumbre de campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros que paralizaron las calles de La Paz, sede del gobierno, aislada desde hace tres semanas por los bloqueos que provocan escasez de alimentos, combustibles y medicinas.

Ataviados con cascos o ponchos, los manifestantes, muchos de los cuales ondeaban la bandera wiphala de los pueblos indígenas, intentaron avanzar hacia los edificios gubernamentales entre gritos y el ruido de petardos.

“Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche”, dijo en la marcha Melina Apaza, de 50 años, de la región minera de Oruro (sur).

Los accesos a la plaza de armas, frente al palacio de gobierno, están resguardados desde hace varios días con barricadas, y vigilados por cientos de policías antimotines.

Muchos negocios cerraron sus puertas y los vendedores ambulantes recogieron su mercadería por temor a saqueos.

Bloqueo del aeropuerto

Un grupo de vecinos de El Alto, próxima a La Paz, bloqueó también durante varias horas los accesos al aeropuerto, el principal del occidente boliviano.

Algunos dirigentes denunciaron, sin presentar pruebas, que a esa estación aérea había llegado desde la Argentina armamento y gases lacrimógenos destinados a reprimir las movilizaciones.

La acusación surgió días después de que el dirigente campesino Omar Ramírez difundiera una fotografía manipulada de un avión Hércules enviado por la Argentina para sostener que transportaba armamento en cajas de madera.

“Está llegando el gas diciendo que es pollo. Han traído gases lacrimógenos para reprimir a nuestros hermanos marchistas”, dijo el dirigente del Distrito 7 Edwin Kea.

Los reclamos iniciales de aumentos salariales, combustibles de calidad y la estabilización de la economía -la inflación interanual fue del 14% en abril- se radicalizaron en los últimos días.

Los manifestantes piden ahora la salida del mandatario, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Cambio de gabinete

En medio de la convulsión social, el gobierno anunció esta semana una reorganización de su gabinete con nuevos funcionarios con “capacidad de escucha”. En su primer cambio, el presidente nombró el jueves un nuevo ministro de Trabajo.

El gobierno asegura que grupos radicales de manifestantes buscan alterar el orden democrático y afirma que detrás de las protestas está el exmandatario Morales, que además tiene un proceso judicial por un caso de presunta trata de menores. El expresidente, “prófugo” de la Justicia, está atrincherado con la custodia de simpatizantes armados con palos en la localidad de Lauca Ñ, en la región oriental del Chapare.

Agencias AFP y AP