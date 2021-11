“Nunca vi a la muerte así”: el estremecedor relato de un asistente al show que terminó en una avalancha humana

El viernes por la noche, al menos ocho personas murieron y cientos resultaron heridas en el festival de música Astroworld que tuvo lugar en Houston, Texas, Estados Unidos. El hecho ocurrió durante una avalancha humana que comenzó durante un show del rapero Travis Scott. Mientras se investigan las causas que originaron la tragedia, en las redes sociales algunos de los asistentes contaron cómo vivieron el aterrador episodio. “Fue como estar en el infierno, en un concierto en el infierno”, expresó un joven en un duro video que publicó en su cuenta de Instagram y se viralizó en el resto de las plataformas.

“No se podía ver, no se podía respirar, todo el mundo estaba tratando de moverse”, describió en el material el usuario @diabloxantiago, que se encontraba entre el público en el momento en el que se desató el caos y los médicos comenzaron a asistir a las personas afectadas.

"En el VIP había muchísimos cuerpos tirados en el suelo. Los médicos fueron uno a uno tratando de reanimarlos", relató el espectador del show de Travis Scott

“En ese momento pensé que serían al menos 100 muertos. En el VIP había muchísimos cuerpos tirados en el suelo. Los médicos fueron uno a uno tratando de reanimarlos, la gente se ponía negra y después azul, nunca vi algo así, nunca vi a la muerte así en toda mi vida. Atendían a uno y, si no respondía, seguían con el siguiente. Lo que vi esta noche realmente me afectó”, dijo el joven, cuyo relato fue replicado por varias cuentas de Twitter que incluso subtitularon su video.

El espectador del show, que también es artista, se refirió a la velada como “demoníaca, algo muy desquiciado”. “Había gente gritando por ayuda, tratando de pedirle socorro a Travis Scott y él seguía cantando. Me aterrorizó”, señaló. E insistió en su desilusión por la actitud del artista: “Ustedes saben el tipo de música que yo hago, él me influenció mucho, pero después de esta noche Dios me mostró que me tengo que mantener alejado de él, sacrificó muchas vidas. La vida de muchos hoy se terminó porque querían ir a un maldito concierto de Travis Scott y divertirse, él influenció a mucha gente para sentir la furia y todo eso, pero no sé, esto fue caótico”.

“La multitud comenzó a agolparse en la parte delantera del escenario. Esto creó un movimiento de pánico que provocó que hubiera gente herida”, informó el responsable de los bomberos de Houston, Samuel Peña, durante una conferencia de prensa en la que confirmó que son “al menos ocho las personas fallecidas y hay múltiples heridos”.

Además, Peña precisó que alrededor de 17 personas fueron hospitalizadas y que 11 de ellas sufrieron un paro cardíaco. El saldo de heridos fue de 300 personas con distintos grados de gravedad. Según fuentes oficiales, unas 50.000 personas asistieron al festival de música y la avalancha comenzó durante la actuación de Scott, que en varias oportunidades había frenado su presentación por lo que estaba ocurriendo en el público.