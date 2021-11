La difícil decisión que debió tomar Sergio Lapegüe sobre su futuro laboral: “Estoy muy cansado”

Sergio Lapegüe abandonó su actividad profesional para tomarse unos días de vacaciones. Desde Iguazú, Misiones, este jueves brindó una entrevista en la que reveló que tomará una difícil decisión laboral de cara a 2022.

“Creo que voy a morir siendo periodista. Amo este laburo, estar en contacto con la gente, contar noticias y generar buena onda. Creo que lo estamos logrando. A la mañana con Tempraneros (TN) hacemos el noticiero más visto de la Argentina, un noticiero que genera buena onda”, reflexionó el conductor en diálogo con PrimiciasYa Live. Sin embargo, a pesar de su pasión por el oficio, confesó que pronto tomará una medida para priorizar otros proyectos y concentrarse en sus afectos.

Sergio Lapegüe y una definición contundente: "No se puede vivir haciendo diez horas de aire todos los días" Tadeo Jones

“El año que viene voy a trabajar menos, yo ya sé lo que voy a dejar pero no puedo decirlo todavía. Ya se lo voy a contar a la gente. No se puede vivir haciendo diez horas de aire todos los días, estoy muy cansado. Tengo 57 años, quiero dedicarme a mi familia, amigos, agarrar un poquito más la guitarra”, explicó. Y remarcó: “Yo no quiero ser más famoso, estoy feliz con lo que soy. Tengo una edad para tomar una determinación sana que es la de dejar algo, trabajar un poco menos. Son tres programas, yo creo que con dos programas voy a estar bien. Ya está definido”. En esa línea, confirmó que las autoridades del ciclo del que se despedirá se enterarán “el mes que viene”.

Actualmente, Lapegüe conduce Tempraneros (TN) de 6 a 10 junto a Roxy Vázquez; Atardecer de un día agitado en radio La 100 (FM 99.9) con Mariela Fernández de 17 a 20; y Noticiero Trece (eltrece) en la franja de 13 a 14.30, donde comparte la conducción con Silvia Martínez Cassina desde la renuncia del exconductor Luis Otero, que decidió incursionar en política en marzo de 2019.

El periodista adelantó que el mes que viene hará su anuncio oficial respecto a su continuidad en los diferentes programas que conduce PATRICIO PIDAL/AFV

Según pudo saber LA NACION, lo que Sergio abandonaría el próximo año es alguno de los dos noticieros, lo que significaría su continuidad en la radio. Si bien todavía no se conoce si será el ciclo de TN o de eltrece, ya suena una figura como posible reemplazo: Federico Seeber, el periodista que ha sabido ocupar el lugar del conductor en ambos programas en las oportunidades en las que debió ausentarse.

Además del agotamiento por la exigente rutina, otro de los motivos por los cuales Lapegüe busca bajar la intensidad laboral es para invertir más tiempo en la música: desde hace años está al frente del grupo Lapeband y, recientemente, lanzó un nuevo disco titulado Sale el sol. Mientras disfruta de su descanso en el litoral argentino, el conductor se prepara para el show que dará el próximo domingo 21 de noviembre en la calle Corrientes, en el Teatro Broadway.

Con informe de Pablo Montagna