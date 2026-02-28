Pritzker cuestionó el ataque de EE.UU. a Irán y las declaraciones de Trump sobre la “pérdida de vidas norteamericanas”

J.B. Pritzker reaccionó a las declaraciones de Donald Trump tras la ejecución de la “Operación Furia Épica”, la maniobra militar entre Estados Unidos e Israel mediante la cual lanzaron un ataque de gran envergadura contra objetivos en todo Irán. “Sin justificación”, expresó el gobernador de Illinois a través de sus redes sociales.

Pritzker cuestionó las declaraciones de Trump sobre el ataque a Irán

“Sin justificación, sin autorización del Congreso y sin un objetivo claro”, comenzó Pritzker, que también añadió: “Pero nada de eso le importa a Donald Trump y aparentemente tampoco la seguridad y las vidas de los miembros del servicio militar estadounidense”.

El gobernador demócrata se refirió concretamente a la siguiente declaración de Trump: “Es posible que se pierdan las vidas de valientes héroes estadounidenses y que tengamos bajas. Eso suele ocurrir en la guerra. Pero no lo hacemos por ahora, lo hacemos por el futuro, y es una misión noble”.

En segundo lugar, a la discusión entre el reparto de los poderes militares en Estados Unidos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo

Trump contra el el Congreso: el difícil reparto del poder militar en EE.UU.

El lanzamiento de la “Operación Furia Épica” contra Irán por parte de Trump vuelve a plantear la cuestión del díficil reparto de los poderes militares en Estados Unidos entre el Congreso y el presidente, según consignó AFP.

Donald Trump confirmó, mediante un video que publicó en redes sociales, que Estados Unidos inició "importantes operaciones de combate en Irán"

Al anunciar una intervención de “gran envergadura”, el presidente estadounidense no mencionó ni una sola vez una autorización o siquiera una consulta al Congreso, lo que le granjeó críticas de sus opositores.

Según la Constitución, el Congreso es el único con el poder de “declarar” una guerra. El mismo texto precisa, no obstante, que el presidente es el “comandante en jefe” de las fuerzas armadas, un papel que los mandatarios estadounidenses han interpretado de forma muy amplia en la historia reciente, sobre todo Trump.

Críticas en EE.UU. tras el ataque a Irán

La última declaración de guerra del Congreso estadounidense se remonta a la Segunda Guerra Mundial. No hubo ninguna para la guerra de Vietnam, que precisamente impulsó al Congreso a intentar reafirmar su papel.

Donald Trump grabó un video en el que dio detalles de la operación en Irán

A raíz de ello, el Congreso aprobó en 1973 una ley que permite al presidente lanzar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia creada por un ataque contra Estados Unidos.

Trump invocó además el sábado una amenazas “inminentes” para justificar los ataques contra Irán. El presidente ha recibido duras críticas por ordenar el despliegue de guardias nacionales, que son reservistas, en varias ciudades estadounidenses.