Para The New York Times, Trump "cruzó una peligrosa línea"

El editor del diario rechazó las acusaciones de traición que el presidente lanzó por una investigación

WASHINGTON.- El editor de The New York Times, Arthur Sulzberger, rechazó ayer las acusaciones de "traición" hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , contra ese diario y dijo que "cruzan una peligrosa línea en la campaña del presidente contra la prensa libre e independiente".

"No hay acusación más seria que un comandante en jefe pueda hacer contra una organización de prensa independiente", escribió Sulzberger en una nota editorial publicada en The Wall Street Journal y no en su propio diario.

Trump "pasó de dar una visión errónea de nuestro negocio a asaltar nuestra integridad, a demonizar a nuestros periodistas -escribió el editor de The New York Times-. Ahora, el presidente ha llevado sus ataques incluso más allá, acusando al diario estadounidense de un crimen tan grave que es castigado hasta con la muerte".

Sulzberger respondió así a comentarios hechos en Twitter por Trump el sábado pasado, en los que dijo que su diario había cometido un "virtual acto de traición" a la patria, luego de que informó que el país incrementó sus ataques cibernéticos a la red eléctrica de Rusia.

El diario, citando a funcionarios gubernamentales actuales y anteriores en su informe, señaló que las acciones son una advertencia a Moscú sobre cómo la administración de Trump está utilizando nuevas habilidades para usar herramientas cibernéticas.

Trump negó en Twitter que las acusaciones fueran ciertas, llamó al medio "corrupto" y repitió que los periodistas son "enemigos de la gente".

Sulzberger explicó que el diario contactó a la Casa Blanca antes de hacer la publicación y colaboradores de Trump le aseguraron que el artículo no representaba problemas para la seguridad nacional.

"Hay una pregunta preocupante -escribió el periodista-: ¿cómo hará Trump para aumentar sus ataques a la prensa si ya usó las palabras más incendiarias que existen ? ¿Qué queda si no es poner sus amenazas en acción?".

Sulzberger también responsabilizó a Trump de fomentar el sentimiento antiprensa en el país y en el extranjero.

"Me reuní con el presidente en el Salón Oval a principios de este año y le dije directamente que los líderes autoritarios de todo el mundo, con creciente impunidad, están empleando sus palabras para socavar la libre expresión. El presidente expresó su preocupación e insistió en que quería ser visto como un defensor de la prensa libre", dijo Sulzberger.

"Pero en la misma conversación se ufanó de haber inventado el término fake news [noticias falsas], una frase que ahora es usada por docenas de líderes en los cinco continentes para justificar todo, desde la aprobación de leyes contra la libertad de expresión en Egipto hasta la toma de control de organizaciones de noticias independientes en Hungría o una ofensiva contra las investigaciones sobre el genocidio en Myanmar", continuó Sulzberger.

The New York Times publica regularmente piezas de investigación desfavorables a Trump y es objeto frecuente de la cólera del presidente contra la prensa, lo que, según Sulzberger, favorece un clima marcado por el retroceso de la confianza en los medios y un alza de la violencia contra los periodistas.

El editor también advirtió sobre "una agresiva campaña legal contra periodistas" por parte de la Casa Blanca y defendió a su diario "por buscar la verdad".

Arthur Gregg Sulzberger, conocido como A. G., tomó las riendas del periódico más prestigioso de Estados Unidos el año pasado y desde entonces ha respondido a varios ataques de Trump, en defensa de la libertad de prensa.

En 2018 , The New York Times compartió con The Washington Post un Premio Pulitzer por sus coberturas de las acusaciones de injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de 2016.

"La campaña de Trump contra los periodistas debe preocupar a cada estadounidense -escribió Sulzberger-. Una prensa libre, justa e independiente es esencial para la fortaleza y vitalidad de nuestro país, y para cada una de las libertades que lo hacen grande".

