Un video desclasificado muestra la vida de Ghislaine Maxwell en su celda en Nueva York

NUEVA YORK.- Imágenes incluidas en la última publicación de archivos del exfinancista acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein brindan una mirada al interior de la rutina en prisión de su expareja y socia Ghislaine Maxwell después de que cambió su estilo de vida de alto vuelo al encierro en una austera celda de la cárcel de Brooklyn.

Entre los tres millones de archivos publicados la semana pasada hay imágenes de una cámara de seguridad que revelan una parte de la cotidianeidad de la ex socialité dentro del tristemente célebre Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Maxwells prison

La grabación, captada por una cámara de vigilancia el 1° de julio de 2020 (en plena pandemia), poco antes de las 14, muestra a Maxwell, de 63 años, limpiando algo en el lavabo cerca de su catre ubicado sobre el piso.

Luego, se traslada del lavabo a su cama cubierta por una sábana desacomodada que intenta volver a colocar, mientras dobla un mameluco naranja de reclusa. Una vez que dobló la ropa, se acostó boca arriba y se puso a leer un libro que tenía abierto sobre el catre, según el video.

Antes de ser condenada a 20 años de prisión por delitos sexuales -puntualmente, por reclutar a las niñas menores de edad que Epstein abusó sexualmente e incluso por participar a veces de esos abusos, que duraron décadas-, la empresaria británica educada en Oxford disfrutaba de un acceso casi ilimitado a la mansión de Florida del financiero caído en desgracia, a su famosa isla y a su jet privado, así como a su propio escondite de un millón de dólares en New Hampshire.

Se fotografió con políticos y famosos, entre ellos Bill Clinton, Donald Trump y Andrew Mountbatten-Windsor (expríncipe Andrés de Gran Bretaña).

En las instalaciones de Brooklyn, Maxwell recibió los mismos enseres que cualquier otro prisionero, incluidos otros reclusos de alto perfil como Luigi Mangione y el expresidente venezolano Nicolás Maduro, quienes permanecen en la cárcel de Manhattan.

La breve lista de enseres incluye los mamelucos naranjas básicos, un colchón fino, cualquier medallón o libro religioso aprobado, pero ninguna otra posesión personal.

Documento de renovación del pasaporte de Ghislaine en 2012 Jon Elswick - AP

Traslado a Texas

Maxwell fue luego trasladada en agosto pasado desde Brooklyn a Camp Bryan, una prisión de mínima seguridad en Texas conocida por sus comodidades como “Club Fed”. El traslado se produjo después de que se reuniera con Todd Blanche, fiscal general adjunto del presidente Trump, durante nueve horas a lo largo de dos días para dar detalles sobre su relación con el pedófilo fallecido.

La traficante sexual convicta se alegró por el traslado a su nuevo hogar y destacó la falta de “zarigüeyas cayendo del techo”.

“Me siento como si hubiera atravesado el espejo de Alicia en el País de las Maravillas”, escribió Maxwell a un pariente, según informó NBC News.

Otras nuevas revelaciones sobre Maxwell en los archivos desclasificados incluyen su foto policial de julio de 2020 y un breve intercambio de correos electrónicos entre ella y la actual primera dama, Melania Trump .

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

La mano derecha de Epstein fue declarada culpable en 2021 -dos años después del suicido de Epstein mientras estaba preso en Manhattan- de conspiración para incitar a un menor a viajar para participar en actos sexuales ilegales, conspiración para transportar a un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva, transportar a un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva y conspiración para cometer tráfico sexual de menores.

Desde que fue encarcelada, Maxwell presionó repetidamente al gobierno de Trump para que la indulte por sus delitos o para que le conmute la pena.

En octubre del año pasado, Trump reconoció que tenía potestad para liberar a Maxwell y afirmó que “echaría un vistazo” a la posibilidad de hacerlo. “Hace mucho que no oía ese nombre. Lo único que puedo decir es que tendría que revisarlo. Tendría que echar un vistazo”, declaró a los periodistas.

Sin embargo, Trump aún no hizo más comentarios sobre la posibilidad de que Maxwell sea liberada y tachó a Epstein de “asqueroso”.

Agencias AP y AFP