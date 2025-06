Paraguay denuncia que hackearon al presidente y anunciaron falsamente que se adoptaba el Bitcoin como moneda legal

ASUNCIÓN.- Una insólita publicación en X del presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmaba que el país había adoptado una criptomoneda como moneda de curso legal. Más tarde, el gobierno paraguayo indicó que la cuenta del mandatario probablemente había sido hackeada y luego la publicación fue eliminada.

La curiosa publicación redactada en inglés, incluía una imagen con estilo de decreto presidencial. También sugería que el país ofrecería acceso a bonos cripto a “ciudadanos habilitados por criptomonedas”. indicando que Paraguay había creado una reserva de Bitcoin de 5 millones de dólares.

Esta es la publicación que publicó la cuenta aparentemente hackeada del presidente paraguayo Santiago Peña

La imagen que acompaña al tuit aparenta ser un decreto presidencial, pero su diseño, redacción y formato difieren de los documentos oficiales del gobierno paraguayo. El texto incluye expresiones poco habituales, y utiliza términos como “etiquetado de tesorería” y “ciudadanos habilitados por criptomonedas”, que no forman parte del lenguaje jurídico formal.

En el supuesto decreto, se afirmaba que la decisión de integrar Bitcoin como moneda de curso legal respondía a un firme compromiso con “la innovación financiera, la soberanía económica y el crecimiento inclusivo”. El gobierno sostenía que al incorporar esta criptomoneda al sistema monetario nacional, se buscaba “mejorar la inclusión financiera, especialmente para nuestra población no bancaria”, al tiempo que se aspiraba a “reducir la dependencia del dólar estadounidense fortaleciendo el valor del guaraní en el escenario global”. Para sustentar esta medida, el texto señalaba que “el gobierno ha asegurado una reserva de Bitcoin por valor de 5 millones de dólares”, la cual se mantendría en la tesorería nacional con el fin de garantizar “el lanzamiento exitoso y estable de esta iniciativa”.

También destacaba que la reserva de Bitcoin “actuará como un amortiguador financiero y una muestra de nuestro compromiso con esta política económica orientada al futuro”. En esa línea, se anunciaba la participación del sector privado en la iniciativa, con el objetivo de “garantizar el crecimiento económico en los sectores necesarios”. Para ello, se planteaba la emisión de bonos dirigidos a “los beneficiarios interesados (ciudadanos habilitados por criptomonedas)”, e incluso se instaba a los potenciales beneficiarios a tomar contacto con “el personal etiquetado de tesorería para asegurar el suyo”.

Este es el "discurso presidencial" donde Santiago Peña oficializaba el anuncio de Bitcoin

Lo que más llama la atención es que el posteo contiene una dirección de monedero de Bitcoin, algo típico en fraudes relacionados con criptomonedas y muy poco común en mensajes oficiales del gobierno.

Minutos después de que el contenido comenzara a viralizarse, la Presidencia de la República emitió un comunicado oficial en el que aclaró que la publicación no fue realizada por el mandatario ni por su equipo de comunicación. La oficina de prensa afirmó que la cuenta oficial había sido hackeada y adelantaron que estaban solucionando la situación. “La cuenta oficial del presidente de la República en la red social X presentó actividad irregular que sugiere un posible acceso no autorizado”, dice la primera parte del comunicado emitido recientemente.

La cuenta oficial del Gobierno de Paraguay indicó que la publicación previa del presidente donde se aceptaba el uso de Bitcoin como moneda de curso legal era falsa

Además, pidieron a la ciudadanía “desestimar cualquier contenido publicado recientemente hasta que se emita una comunicación oficial”. “El equipo del Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos (CERTPY) ya se encuentra trabajando en conjunto con la plataforma X para esclarecer la situación”, añadió el comunicado.

Regulación de las criptomonedas

El gobierno de Peña ha mantenido una postura prudente respecto a la regulación de las criptomonedas. Paraguay autoriza la minería de Bitcoin aprovechando su excedente de energía hidroeléctrica, aunque las autoridades han manifestado inquietud por la actividad de mineros ilegales que abusan del sistema eléctrico nacional.

Peña, economista de formación y ex asesor del FMI, ha centrado su agenda en la reforma tributaria y el desarrollo de infraestructura digital, sin priorizar la adopción de criptoactivos.

En 2021, el Congreso paraguayo discutió un proyecto de ley orientado a regular la minería de criptomonedas. No obstante, ese intento tuvo lugar antes de que Peña asumiera la presidencia y no contemplaba otorgar a Bitcoin el estatus de moneda de curso legal. Hasta el momento, su administración no ha impulsado ninguna iniciativa conocida para incorporar Bitcoin al sistema monetario nacional ni a las operaciones del tesoro.

a administración actual no ha perseguido ningún esfuerzo conocido para integrar Bitcoin en su sistema de moneda nacional o en las operaciones del tesoro Richard Drew - AP

Por otra parte, el 5 de junio pasado, el ministerio de Relaciones Exteriores, informó que detectaron “una vulneración” en su cuenta oficial en la misma red social. “La rápida actuación de nuestro equipo técnico permitieron controlar la situación en cuestión de minutos”, confirmó en ese momento el equipo de prensa del ministerio.

Cabe señalar que recientemente el grupo CyberTeam se adjudicó los ataques a los sistemas informáticos de las instituciones públicas y alega que lo hace por diversión y para demostrar su vulnerabilidad.

Ahora el hackeo a la cuenta de Peña se suma a la larga lista de ataques informáticos que se registraron durante su gobierno, principalmente a las páginas web oficiales de varias instituciones públicas.

Agencia Reuters