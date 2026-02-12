Es oficial: todos los presidentes latinos invitados por Donald Trump a la cumbre de Miami

Donald Trump convocó a un grupo selecto de mandatarios del continente para reunirse en Miami el próximo 7 de marzo. La lista de invitados, compuesta exclusivamente por gobiernos cercanos a la Casa Blanca, tiene objetivos clave.

La convocatoria de Trump a los mandatarios latinos

Según confirmaron fuentes oficiales a AFP, el presidente estadounidense recibirá a líderes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras .

. Será la primera cumbre regional desde su regreso al poder y se produce en un escenario internacional marcado por la competencia con China y por cambios políticos recientes en la región.

Javier Milei es señalado como el principal aliado estratégico de Trump en la región Markus Schreiber - AP

El encuentro llega después de dos hechos: la caída del gobierno venezolano de Nicolás Maduro tras una operación militar liderada por Washington y la asunción en Honduras de un presidente conservador respaldado por Trump durante la campaña.

Quiénes son los presidentes invitados por Trump a Miami

El grupo convocado reúne a mandatarios que mantienen afinidad ideológica o cooperación directa con la agenda estadounidense. La lista incluye:

Javier Milei (Argentina)

Santiago Peña (Paraguay)

Rodrigo Paz (Bolivia)

Nayib Bukele (El Salvador)

Daniel Noboa (Ecuador)

Nasry Asfura (Honduras)

Nayib Bukele asistirá al encuentro tras haber consolidado una alianza con Washington que incluye la recepción de vuelos con migrantes deportados Alex Brandon - AP

De acuerdo con El Nuevo Herald, todos mantienen vínculos cercanos con Washington y algunos recibieron respaldo político, financiero o estratégico directo.

Aliados estratégicos de Trump dentro de la cumbre: quiénes son

Entre los participantes hay figuras clave para la política exterior norteamericana en la región. Algunos destacan por su nivel de cooperación:

Javier Milei : considerado el aliado ideológico más cercano, según El Nuevo Herald. Argentina firmó acuerdos comerciales, recibió asistencia financiera del Tesoro estadounidense y negocia inversiones en minerales estratégicos.

considerado el aliado ideológico más cercano, según El Nuevo Herald. Argentina firmó acuerdos comerciales, recibió asistencia financiera del Tesoro estadounidense y negocia inversiones en minerales estratégicos. Nayib Bukele : colaboró con la política migratoria dura de Washington, al recibir vuelos con migrantes ilegales y detenidos con antecedentes criminales.

colaboró con la política migratoria dura de Washington, al recibir vuelos con migrantes ilegales y detenidos con antecedentes criminales. Tito Asfura: apoyado por Trump durante su campaña, busca cooperación en seguridad y narcotráfico, además de revisar el estatus migratorio de hondureños en EE.UU.

El eje central de la cumbre en Miami: frenar la influencia china

El objetivo principal de la cumbre sería delinear una estrategia conjunta frente al avance de Pekín en América Latina.

Asfura llegará a la cumbre como un aliado conservador clave respaldado directamente por la Casa Blanca JOHNY MAGALLANES - AFP

La cumbre también será el primer escenario político para consolidar una reinterpretación de la histórica Doctrina Monroe. Trump calificó la operación contra Maduro como una actualización de aquel principio de 1823 que declaraba América Latina zona de influencia exclusiva estadounidense, explicó AFP.

Su administración presentó el denominado “Corolario Trump”, que habilitaría intervenciones para:

Proteger activos estratégicos

Combatir el crimen organizado

Frenar flujos migratorios

Según AFP, la Casa Blanca considera que el nuevo orden mundial obliga a vigilar especialmente la región frente a la expansión de potencias extrarregionales.