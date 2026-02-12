Es oficial: todos los presidentes latinos invitados por Donald Trump a la cumbre de Miami
Esta reunión es la primera regional tras su regreso al poder, semanas después de la operación que derrocó a Nicolás Maduro en Venezuela
Donald Trump convocó a un grupo selecto de mandatarios del continente para reunirse en Miami el próximo 7 de marzo. La lista de invitados, compuesta exclusivamente por gobiernos cercanos a la Casa Blanca, tiene objetivos clave.
La convocatoria de Trump a los mandatarios latinos
- Según confirmaron fuentes oficiales a AFP, el presidente estadounidense recibirá a líderes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras.
- Será la primera cumbre regional desde su regreso al poder y se produce en un escenario internacional marcado por la competencia con China y por cambios políticos recientes en la región.
El encuentro llega después de dos hechos: la caída del gobierno venezolano de Nicolás Maduro tras una operación militar liderada por Washington y la asunción en Honduras de un presidente conservador respaldado por Trump durante la campaña.
Quiénes son los presidentes invitados por Trump a Miami
El grupo convocado reúne a mandatarios que mantienen afinidad ideológica o cooperación directa con la agenda estadounidense. La lista incluye:
- Javier Milei (Argentina)
- Santiago Peña (Paraguay)
- Rodrigo Paz (Bolivia)
- Nayib Bukele (El Salvador)
- Daniel Noboa (Ecuador)
- Nasry Asfura (Honduras)
De acuerdo con El Nuevo Herald, todos mantienen vínculos cercanos con Washington y algunos recibieron respaldo político, financiero o estratégico directo.
Aliados estratégicos de Trump dentro de la cumbre: quiénes son
Entre los participantes hay figuras clave para la política exterior norteamericana en la región. Algunos destacan por su nivel de cooperación:
- Javier Milei: considerado el aliado ideológico más cercano, según El Nuevo Herald. Argentina firmó acuerdos comerciales, recibió asistencia financiera del Tesoro estadounidense y negocia inversiones en minerales estratégicos.
- Nayib Bukele: colaboró con la política migratoria dura de Washington, al recibir vuelos con migrantes ilegales y detenidos con antecedentes criminales.
- Tito Asfura: apoyado por Trump durante su campaña, busca cooperación en seguridad y narcotráfico, además de revisar el estatus migratorio de hondureños en EE.UU.
El eje central de la cumbre en Miami: frenar la influencia china
El objetivo principal de la cumbre sería delinear una estrategia conjunta frente al avance de Pekín en América Latina.
La cumbre también será el primer escenario político para consolidar una reinterpretación de la histórica Doctrina Monroe. Trump calificó la operación contra Maduro como una actualización de aquel principio de 1823 que declaraba América Latina zona de influencia exclusiva estadounidense, explicó AFP.
Su administración presentó el denominado “Corolario Trump”, que habilitaría intervenciones para:
- Proteger activos estratégicos
- Combatir el crimen organizado
- Frenar flujos migratorios
Según AFP, la Casa Blanca considera que el nuevo orden mundial obliga a vigilar especialmente la región frente a la expansión de potencias extrarregionales.
