París: encontraron el busto de la tumba de Jim Morrison 37 años después de su desaparición

Casi cuatro décadas después de su desaparición, el busto que ornamentaba la tumba de Jim Morrison en el cementerio parisino de Père Lachaise fue recuperado por la Policía francesa durante un operativo que nada tenía que ver con el músico estadounidense. El hallazgo se produjo este domingo, mientras las fuerzas de seguridad realizaban un allanamiento en el marco de una causa por fraude, informaron fuentes judiciales a la agencia AFP.

La escultura, obra del artista croata Mladen Mikulin, había sido instalada en 1981 con motivo del décimo aniversario de la muerte del líder de The Doors. Fue robada en 1988 y desde entonces, su paradero era un misterio que alimentaba mitos entre los fanáticos del rock psicodélico.

De acuerdo a la información que trascendió en las últimas horas, el busto fue encontrado en una residencia privada durante una inspección de rutina de la Brigada Financiera y Anticorrupción de París. La policía judicial publicó una imagen de la pieza en sus redes sociales: aparece deteriorada, con grafitis y sin nariz.

Jim Morrison murió en París el 3 de julio de 1971, a los 27 años. Fue encontrado sin vida en la bañera de su departamento del barrio del Marais, en circunstancias que aún no están del todo claras. Aunque no se practicó autopsia, se presume que falleció de un paro cardíaco posiblemente vinculado al consumo de drogas.

Desde su entierro en el cementerio de Père Lachaise, su tumba se convirtió en un sitio de culto para generaciones de admiradores que peregrinan hasta allí para rendirle tributo. Las autoridades tuvieron que instalar barreras para controlar el flujo de visitantes y evitar actos de vandalismo.

París anunció en febrero que una pasarela peatonal cercana a la plaza de la Bastilla llevaría el nombre de Morrison, en homenaje al ícono del rock que eligió la capital francesa como refugio en sus últimos meses de vida.

Mladen Mikulin, el escultor del busto, había pedido públicamente en más de una ocasión que se restituya la obra o que se reponga una réplica. Hasta ahora, el artista no emitió declaración alguna sobre su recuperación.

Nacido el 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, Florida, Morrison fue cantante, poeta y líder de The Doors, una de las bandas más influyentes de la contracultura estadounidense. Estudió cine y literatura en la Universidad de California (UCLA), donde conoció a Ray Manzarek, tecladista con quien fundó la banda en 1965.

El grupo rápidamente ganó notoriedad con éxitos como Light My Fire, Break On Through y The End, que combinaban el rock psicodélico con poesía, referencias mitológicas y una actitud provocadora. Morrison se convirtió en un símbolo de la libertad artística, pero también del descontrol y la autodestrucción.

Su comportamiento sobre el escenario era tan impredecible como fascinante: actuaba como un chamán, improvisaba versos en medio de las canciones y desafiaba los límites del espectáculo. Esa actitud lo llevó a enfrentamientos con la policía, a ser censurado por televisión y a enfrentar cargos judiciales, como ocurrió tras un polémico concierto en Miami en 1969, donde fue acusado de exhibicionismo.

A medida que su vida se volvía más caótica, Morrison se refugió en la poesía y se distanció del mundo de la fama. En 1971 se mudó a París junto a su pareja, Pamela Courson, en la búsqueda de calma. El 3 de julio de ese mismo año fue encontrado muerto en la bañera de su departamento. Tenía solo 27 años.

Enterrado en Père Lachaise, Jim Morrison fue el primer gran símbolo del llamado “Club de los 27”, el grupo de artistas que murieron a esa edad -entre ellos, Jimi Hendrix, Kurt Cobain y Amy Winehouse-.

