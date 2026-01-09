Piden abandonar Kiev tras un ataque ruso que dejó a la ciudad sin calefacción

KIEV.- Rusia bombardeó Ucrania durante la noche con cientos de drones y decenas de misiles en un ataque masivo que dejó al menos cuatro muertos en Kiev y provocó un colapso en el suministro eléctrico y de calefacción en la capital. Ante la magnitud de los daños y las temperaturas bajo cero, el alcalde pidió a los habitantes que, en la medida de lo posible, abandonen temporalmente la ciudad. Por segunda vez desde el inicio de la guerra, Moscú empleó además un nuevo misil balístico hipersónico que, según afirma, vuela a diez veces la velocidad del sonido.

El ataque se produjo pocas horas después de que Rusia rechazara un plan europeo para desplegar una fuerza multinacional en Ucrania tras un eventual fin de la guerra, una iniciativa que Moscú considera inaceptable.

“Lo que Rusia está haciendo demuestra que no quiere la paz, pero la gente realmente quiere la paz; está sufriendo, está muriendo”, dijo Dmytro Karpenko, un ucraniano de 45 años. Sus ventanas estallaron durante el ataque en Kiev y, al ver que la casa de su vecino estaba en llamas, salió corriendo para ayudarlo.

El jefe de la administración militar de la ciudad, Tymur Tkachenko, informó que al menos cuatro personas murieron, entre ellos, un trabajador del servicio de emergencias, y 24 resultaron heridas.

Varios distritos de la capital ucraniana se vieron afectados. En Desnianski, un dron se estrelló contra el techo de un edificio de varios pisos, mientras que en el distrito de Dnipro, restos de una aeronave no tripulada impactaron en un edificio residencial y provocaron un incendio. En total, se reportaron daños en unos 40 edificios, incluidos 20 complejos habitacionales y la embajada de Qatar.

Bomberos retiran escombros en un edificio residencial dañado tras un ataque ruso en Kiev en la madrugada del 9 de enero de 2026 TETIANA DZHAFAROVA� - AFP�

El ataque dejó además a la mitad de los edificios residenciales de Kiev sin calefacción y la empresa energética privada DTEK informó que 417.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico. Ante la emergencia, el alcalde Vitali Klitschko pidió a los ciudadanos que estén en condiciones de hacerlo que abandonen temporalmente la ciudad: “Hago un llamado a los residentes que tengan la posibilidad de abandonar temporalmente la ciudad y trasladarse a lugares con fuentes alternativas de energía y calefacción, para que lo hagan”, dijo. La capital registraba este viernes temperaturas cercanas a los -8°C, con tendencia descendente.

La Fuerza Aérea ucraniana precisó que Rusia lanzó anoche 36 misiles y 242 drones y que los sistemas de defensa aérea lograron derribar 226 aeronaves no tripuladas y 18 proyectiles.

Del otro lado de la frontera, en la región rusa de Bélgorod, un ataque ucraniano dejó a más de medio millón de personas sin electricidad ni calefacción, informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov. “Como resultado del ataque nocturno del enemigo contra la infraestructura de servicios públicos, a las 6 de la mañana 556.000 personas en seis municipalidades permanecían sin suministro eléctrico”, dijo Gladkov, quien agregó que una cifra similar quedó sin calefacción, con temperaturas cercanas a los cero grados.

El misil hipersónico

El Ministerio de Defensa ruso sostuvo que el ataque fue una represalia al supuesto intento ucraniano de atacar con drones una residencia del presidente Vladimir Putin en diciembre, acusaciones que Zelensky había rechazado.

El ministerio afirmó además que en el ataque de anoche usó un misil hipersónico Oreshnik -que puede portar armas nucleares- contra “objetivos estratégicos”. El Kremlin no precisó el punto de impacto del misil, pero medios rusos y blogueros militares indicaron que habría apuntado contra una instalación subterránea de almacenamiento de gas natural en la región de Leópolis, en el oeste de Ucrania. Se cree que la ayuda militar extranjera para Ucrania pasa por esa región, que limita con Polonia.

Esta fotografía distribuida por el Servicio de Seguridad de Ucrania y tomada el 9 de enero de 2026 muestra, según se informó, un fragmento de un misil balístico ruso Oreshnik en un lugar no revelado HANDOUT� - UKRAINIAN SECURITY SERVICE�

En Leópolis, la Fuerza Aérea ucraniana informó que el proyectil balístico viajó a unos 13.000 kilómetros por hora e impactó contra infraestructura crítica poco antes de la medianoche.

Rusia ya había utilizado un misil de este tipo con ojiva convencional a fines de 2024 contra la ciudad de Dnipro, en el centro del país. Putin aseguró entonces que el Oreshnik se dirige a sus objetivos a Mach 10 —diez veces la velocidad del sonido—, “como un meteorito”, y que es inmune a los sistemas de defensa antimisiles. Según el mandatario, el uso combinado de varios proyectiles de este tipo podría causar una destrucción comparable a la de un ataque nuclear convencional y advirtió a Occidente que Rusia podría usarlo contra aliados de Kiev que facilitan los ataques en territorio ruso con sus misiles de mayor alcance.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, calificó el uso del misil hipersónico como una amenaza directa para Europa. “Un ataque de este tipo cerca de la frontera de la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) supone una grave amenaza para la seguridad del continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica. Exigimos respuestas contundentes”, escribió en redes sociales. También anunció que Kiev impulsará una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y del Consejo Ucrania-OTAN.

Russia claims it used an intermediate range ballistic missile, so-called “Oreshnik”, against Lviv region.



Such a strike close to EU and NATO border is a grave threat to the security on the European continent and a test for the transatlantic community. We demand strong responses… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 9, 2026

“Los ataques de Rusia en Ucrania, incluido el uso esta mañana de un misil balístico de alcance intermedio Oréshnik en el oeste de Ucrania, representan una escalada y son inaceptables”, coincidieron el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer, según informó la portavoz del gobierno inglés tras la reunión de la mañana de hoy en París. “Quedó claro que Rusia estaba utilizando acusaciones fabricadas para justificar el ataque”, añadió.

“Bastante lejos” de un acuerdo

Ucrania y sus aliados habían acordado esta semana que Europa desplegaría tropas en territorio ucraniano tras un eventual alto el fuego. Pero Moscú, que lanzó su invasión en febrero de 2022 en parte para impedir que Ucrania se uniera a la OTAN, rechazó reiteradamente la idea de que se estacionen allí fuerzas occidentales y dijo ayer que esas tropas serían consideradas “objetivos militares legítimos”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, escucha al secretario de Defensa británico, John Healey, durante una reunión en Kiev, Ucrania, el viernes 9 de enero de 2026 Danylo Antoniuk� - AP�

Los meses de esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos no lograron detener los combates. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que hubo un progreso significativo en los términos de un posible acuerdo de paz en conversaciones con enviados de Washington. Pero el canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió que el acuerdo de tregua aún está “bastante lejos”, ya que Moscú no mostró señales públicas de ceder en sus demandas.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas en lo que ha sido el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia mantiene ataques diarios sobre Ucrania en medio de las temperaturas extremas del invierno. El bombardeo se produjo además en un contexto de nuevo deterioro de las relaciones entre Moscú y Washington, luego de que el Kremlin condenara la incautación de un petrolero ruso por parte de Estados Unidos en el Atlántico Norte y de que el presidente Donald Trump manifestara su apoyo a un paquete de sanciones económicas más severas contra Rusia.

Agencias AP y AFP