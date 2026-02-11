Piden multar a Bad Bunny tras el show en el Super Bowl: denuncian “porquerías repugnantes y pornógraficas”

Congresistas republicanos pidieron a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos “multar” y “encerrar” al cantante puertorriqueño Bad Bunny y revisar las licencias de transmisión de la Liga Nacional de Fútbol Americano NFL y la cadena NBC al considerar el show de medio tiempo del Super Bowl como “ilegal”.

El reclamo, liderado por el congresista por el sexto distrito de Florida Randy Fine, reprobó el uso de lenguaje obsceno durante el show expresando que incluyó “porquerías repugnantes y pornográficas”. Asimismo, argumentó que si las letras hubieran sido en inglés, la transmisión habría sido interrumpida y las sanciones, severas.

El congresista Randy Fine junto a Donald Trump

“Los puertorriqueños son estadounidenses y todos vivimos según las mismas reglas. Estamos enviando una carta a Brendan Carr, presidente de la FCC, para pedir acciones dramáticas, incluyendo multas y revisión de licencias de transmisión contra la NFL, NBC y ‘Bad Bunny’. Enciérrenlos”, escribió a través de X.

Entre los términos señalados como “vulgares” por los congresistas republicanos destaca ‘cabrón’, una expresión latinoamericana de matices variables según el contexto. No obstante, el repertorio interpretado abunda en lenguaje explícito típico del género; de hecho, en una imagen difundida por el congresista Fine, se observa la traducción directa de los términos dick, ass and fuck (pene, trasero y fornicar).

Andy Ogles, congresista republicano federal por Tennessee, se sumó al reclamo de Fine y envió una carta al Comité de Energía y Comercio del Congreso para solicitar una investigación formal contra la NFL y NBC por “facilitar esta transmisión indecente” al considerar que la música “glorifica la sodomía y otras innombrables depravaciones”.

Today, I sent a letter to @BrendanCarrFCC, urging him to immediately open a full investigation into the @NFL and @NBCUniversal.



The woke garbage we witnessed on Super Bowl Sunday needs to be INVESTIGATED and put to an END.



There is NO reason that over 130 million people —… pic.twitter.com/loGd4NXXaD — Congressman Randy Fine (@RepFine) February 11, 2026

“Niños fueron obligados a soportar exhibiciones explícitas de actos sexuales homosexuales, mujeres contoneándose provocativamente y a Bad Bunny agarrándose la entrepierna sin pudor mientras se frotaba el aire”, manifestó el legislador en X.

Hasta el momento la Comisión Federal de Comunicaciones no anunció acciones y la cadena NBC no emitió comentarios respecto a las demandas de investigación.

Batalla cultural en EE.UU

El pedido de los congresistas republicanos ocurre luego de que Donald Trump cuestionara en duros términos el show de medio tiempo del Super Bowl calificándolo de “absolutamente terrible, uno de los peores de la historia” y asegurando que no “representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”.

El mensaje de unidad fue un eje transversal y explícito de la noche. Bad Bunny empuñó un balón de fútbol que llevaba inscrita la frase “Juntos somos América”, una declaración que cobró especial relevancia en un momento de sensibilidad política, marcado por la ofensiva migratoria de la administración Trump.

Cómo fue el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 y la performance de Bad Bunny

Bad Bunny, que ha cuestionado públicamente las políticas migratorias del presidente, se convirtió en un blanco recurrente de los republicanos, quienes rechazaron tanto que cantara exclusivamente en español como sus posiciones sobre ICE y los operativos contra indocumentados.

No obstante, otros celebraron el primer show del Super Bowl completamente en español, con una puesta que combinó reggaetón, trap, referencias a Puerto Rico y mensajes de orgullo latino.

La NFL, por su parte, defendió la elección del boricua desde el principio. El comisionado Roger Goodell había adelantado que Bad Bunny encarnaba “uno de los mayores talentos del mundo” y que el objetivo del medio tiempo era “unir a la gente a través de la creatividad y el talento”.