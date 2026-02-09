El histórico show de medio tiempo de Bad Bunny con un guiño total a los latinos: “Together we are America”

Bad Bunny protagonizó un show de medio tiempo del Super Bowl que se inscribirá en la historia, erigiéndose como el primer artista latino solista de habla hispana en ocupar el codiciado escenario principal. Su presentación se configuró como un vibrante y total homenaje a sus profundas raíces puertorriqueñas, que tomó como inspiración directa de su ciudad natal para desplegar un mensaje unificador y poderoso para toda la región, sintetizado en la proclama “Juntos somos América”.

El guiño total a los latinos de Bad Bunny en el Super Bowl

La escenografía y el concepto del espectáculo fueron una oda a la cultura de Puerto Rico.

La apertura transportó al público con escenas que representaban elementos cotidianos y emblemáticos de la isla: el dominó, las piraguas y la caña de azúcar, cimientos visuales que prepararon el terreno para la energética interpretación de éxitos como “Tití Me Preguntó”.

Cómo fue el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 y la performance de Bad Bunny

La performance contó con una numerosa cantidad de bailarines, cuyas coreografías complementaron la propuesta artística central.

El mensaje de unidad fue un eje transversal y explícito de la noche. Bad Bunny empuñó un balón de fútbol que llevaba inscrita la frase “Juntos somos América”, una declaración que cobró especial relevancia en un momento de sensibilidad política, marcado por la ofensiva migratoria de la administración Trump.

En un gesto de inclusión, el artista proclamó los nombres de diversas naciones latinoamericanas, consolidando un llamado a la cohesión que trascendía las fronteras de su patria.

Esta visión de una América unida se reforzó visualmente con bailarines portando las banderas de países de todo el continente, incluyendo Estados Unidos y Canadá, mientras desfilaban por el campo detrás del cantante.

Un escenario que tuvo sorpresas con Lady Gaga y Ricky Martin

El escenario del Super Bowl se enriqueció con la presencia de destacadas figuras musicales. Ricky Martin, otro embajador puertorriqueño de la música a nivel global, se sumó al espectáculo para interpretar una de sus conocidas canciones, generando un impacto significativo entre los espectadores.

Bad Bunny y Lady Gaga en el escenario del Super Bowl Lynne Sladky - AP

Lady Gaga también sorprendió al público con una vibrante versión salsa de “Die With a Smile” y compartió un animado baile con Bad Bunny, ataviada con un vestido azul que la hacía destacar.

Antes del plato fuerte del medio tiempo, la audiencia había disfrutado de las actuaciones de Green Day, Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones, quienes calentaron el ambiente.

Una actuación cargada de emotividad en el Super Bowl

La actuación de Bad Bunny estuvo salpicada de simbolismos cargados de emotividad. Uno de los momentos más impactantes fue cuando escaló cables eléctricos y ondeó la bandera de Puerto Rico mientras cantaba “Apagón”, un claro y conmovedor guiño al devastador huracán María y los prolongados cortes de energía que sumieron a la isla en la oscuridad.

Ricky Martin, otro embajador puertorriqueño de la música a nivel global, se sumó al espectáculo NEILSON BARNARD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El evento concluyó con el despliegue de fuegos artificiales que dibujaron la bandera puertorriqueña en el cielo nocturno y la aparición de un mensaje contundente en la pantalla gigante: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”.

Este poderoso concepto ya había sido articulado por el artista la semana anterior, al recibir el premio Grammy al álbum del año, lo que dotó a su mensaje de una continuidad temática y un mayor peso.

El escenario del Super Bowl se enriqueció con la presencia de destacadas figuras musicales PATRICK T. FALLON - AFP

El concierto no solo capturó la atención de millones de televidentes, sino que también contó con la asistencia de varias celebridades que se sumaron a la experiencia, como la actriz Jessica Alba, la influencer Alix Earle y la reconocida artista Cardi B. Bad Bunny no se limitó a ofrecer un show de entretenimiento, sino que lo convirtió en una plataforma global para la exaltación de la cultura latina y un firme llamado a la unidad y el amor.