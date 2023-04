Polémica en Madrid: instalaron una estatua del rey Juan Carlos que apunta con un rifle a la escultura del Oso y el Madroño

escuchar

Durante 10 minutos, la figura del rey Juan Carlos estuvo apuntando con un rifle a la famosa escultura el Oso y el Madroño que se encuentra en la Puerta del Sol, en Madrid, España, y que es visitada por miles de turistas y locales cada día.

El objetivo de esa instalación realizada por un escultor chileno, era “ridiculizar” al rey Juan Carlos, quien esta semana regresó de Abu Dabi tras pasar unos días en Sanxenxo, informaron hoy los medios españoles.

La escultura será expuesta en un centro cultural madrileño (Getty Images) SOPA Images - LightRocket

La figura del monarca español emérito con el rifle fue realizada por el artista chileno Nicolás Miranda, está hecha en poliuretano y su título es: “Estrategias parasitarias para la sobrevivencia en un mundo cruel”.

El artista hizo así referencia al afán de la caza deportiva del rey, más precisamente a la cacería de elefantes que llevó a cabo en Botswana en 2012.

Ayer apareció por sorpresa una estatua de poliuretano de Juan Carlos I apuntando con una escopeta a la otra estatua del oso y el madroño en la Puerta del Sol de Madrid.



La persona que ha creado esta fantasía es el artista chileno Nico Miranda. pic.twitter.com/wfuNs0PnIh — #PorQuéTT (@xqTTs) April 26, 2023

En esa oportunidad, sufrió una caída y tuvo que ser intervenido de urgencia en Madrid. Las repercusiones de lo sucedido fueron muy negativas, por lo que tuvo que pedir disculpas: “Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”. Luego de eso, y sumadas denuncias e investigaciones por corrupción, abdicó a favor de su hijo Felipe, en 2014.

La escultura solo estuvo 10 minutos emplazada en la Puerta del Sol (Getty Images) SOPA Images - LightRocket

Miranda explicó a eldiario.es que envió desde Chile la escultura, en partes y en dos valijas. Tras ensamblarla en Madrid, estudió el cambio de guardia del personal de seguridad a través de las cámaras públicas del lugar al que se puede acceder online. Luego, aprovechó ese momento para hacer la instalación.

La escultura será expuesta en un centro cultural madrileño junto a un documental que muestra el proceso de instalación de la figura en la Puerta del Sol.

