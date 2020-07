Políticos del Partido Popular de España fueron sorprendidos en un local bailable haciendo "el baile del ataúd" popularizado a partir del meme

En plena pandemia de coronavirus, un grupo de políticos del Partido Popular (PP) de España fueron sorprendidos en un boliche haciendo "el baile del ataúd", una coreografía popularizada a partir de un meme. En el marco de una dramática crisis sanitaria que golpeó a España con crudeza, y que ahora experimenta rebrotes, los referentes del PP dieron insólitas excusas para justificar su comportamiento.

A partir de ciertas flexibilizaciones, los bares y locales bailables reabrieron en algunos países europeos. Según ABC de España, la fiesta en la que los referentes políticos fueron registrados ocurrió el 16 de julio, mismo día en que se llevó adelante un funeral público para homenajear a los fallecidos por coronavirus".

El video que se viralizó fue publicado originalmente en Twitter, en una cuenta llamada "Villa Diestra" y luego se multiplicó en distintas cuentas de la red social. En el registro aparece Pedro González (Presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Sevilla) levantando una mesa para imitar al popular meme del ataúd.

Las explicaciones de los políticos que aparecen en el video

Luego de que el video se volviera viral, Luis Paniagua, referente del partido, aseguró a ABC que el video se filmó en una fiesta privada.

"(El baile del ataúd) era una broma, en ningún momento va por el día del funeral ni nada de eso porque, además, en mi caso concreto, he tenido gente muy cercana con covid", afirmó Pedro González, protagonista del polémico video. Él, por su parte, explicó que la fiesta era un cumpleaños. y aseguró que el video había sido filmado por una prima suya.

"Se cumplían todas las normas porque estábamos dentro del reservado y el baile es una broma con unos amigos en un momento, ni es humor negro ni pretende cachondearse de nadie", explicó González. "Si me pillan con el coche a 150, me callo, pero aquí no tengo la sensación de estar haciendo nada malo. ¿Qué pasa, que no puede uno salir un jueves con un grupo de amigos?".

El viral original de "el baile del ataúd" 00:09

