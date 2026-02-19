Por qué detuvieron al expríncipe Andrés, implicado en el caso Epstein

Las fuerzas de seguridad del Valle del Támesis ejecutaron este jueves una orden de custodia contra Andrés Mountbatten-Windsor en la finca de Wood Farm. El operativo ocurrió durante el cumpleaños del acusado y responde a una investigación por presunta mala conducta durante su etapa como funcionario estatal. Las autoridades indagan sobre el manejo de datos sensibles que el exintegrante de la monarquía compartió con el entorno delictivo que lideraba Jeffrey Epstein hace más de una década.

¿Por qué detuvieron al expríncipe Andrés?

La policía confirmó la detención del hombre de 66 años en el estado de Sandringham. El cuerpo policial cubre las zonas al oeste de Londres e incluye la antigua residencia de Mountbatten-Windsor bajo su jurisdicción. Los oficiales indicaron que revisan reportes sobre el accionar del detenido cuando ocupaba el rol de enviado comercial del Reino Unido en 2010. La acusación central apunta a la entrega de información confidencial al financista, quien falleció en prisión en 2019 mientras cumplía condena por delitos sexuales.

Detuvieron al expríncipe Andrés por por presunta mala conducta durante su etapa como funcionario estatal Joanna Chan - AP

Las autoridades emitieron un comunicado oficial para explicar el procedimiento. “Tras una evaluación exhaustiva, abrimos una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público”, señaló el texto. El documento policial añadió precisiones sobre el proceso: “Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito”.

La prensa local sumó detalles sobre otras aristas del caso. El medio The Guardian aseguró que las fuerzas revisan acusaciones específicas. Indagan si Epstein trasladó a una mujer al Reino Unido para concretar un encuentro sexual con Andrew. Una investigación de la BBC publicada en diciembre reveló la logística de los traslados, donde casi 90 vuelos vinculados a Epstein llegaron y partieron de aeropuertos del Reino Unido. Algunas mujeres británicas a bordo de esos aviones afirmaron ser víctimas de abusos por parte del multimillonario.

Andrés Mountbatten-Windsor enfrenta una investigación policial por supuesta inconducta en la función pública vinculada a su relación con Jeffrey Epstein

El derrumbe de la relación con la Corona

El vínculo institucional de Andrés con la familia real sufrió un quiebre definitivo el año pasado. El rey Carlos III despojó a su hermano de sus títulos y honores de príncipe y ordenó también el desalojo de su residencia en Royal Lodge, en Windsor. El Palacio de Buckingham justificó la medida por lo que calificó como “graves errores de juicio” y el gobierno británico apoyó la resolución.

Un comunicado oficial reflejó la postura del soberano ante la situación. “El Rey dejó claro, mediante sus palabras y acciones sin precedentes, su profunda preocupación por las acusaciones que siguen surgiendo sobre la conducta del Sr. Mountbatten-Windsor”, decía el texto.

La situación de las hijas de Andrés difiere de la de su padre, ya que las princesas Beatriz y Eugenia conservaron sus títulos. Esto ocurre “en consonancia con las Patentes Reales de 1917”. Dicha norma establece que los tratamientos honoríficos corresponden a los hijos del soberano o del heredero directo.

El príncipe Andrés fue despojado de sus títuos debido a su relación con Jeffrey Epstein hellomagazine

Antecedentes y acuerdos millonarios

La reputación de Andrés quedó dañada tras su amistad con Epstein. El financista recibió condenas por explotación sexual de menores y apareció muerto en una celda de Nueva York. La desvinculación de Andrés con la realeza se aceleró tras los hallazgos sobre su conducta. A comienzos de octubre de 2025, el propio Andrés renunció a su título de duque de York, una decisión que surgió luego de la reaparición de correos electrónicos de 2011. Esos mensajes lo mostraban en contacto con Epstein meses después de asegurar el fin de esa relación ante el público.

Existen antecedentes judiciales en su contra. Virginia Giuffre acusó al expríncipe en 2019 de abuso sexual cuando ella tenía 17 años, pero el negó los hechos. Las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial en 2022. Medios británicos estimaron el pago en más de 12 millones de libras, para evitar un juicio en Estados Unidos y Andrés desapareció de la vida pública de Reino Unido desde entonces.

El exmiembro de la realeza perdió sus roles institucionales en los últimos años ADRIAN DENNIS� - AFP�

La red de influencias y tráfico

Epstein construyó una red de contactos con la élite durante décadas. Vincularse con él implicaba beneficios diversos. A veces era un bolso de la marca de lujo Prada, otras veces era un vuelo en su jet privado, un fin de semana en su isla o una donación a una escuela. Documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos expusieron la verdadera naturaleza de sus actividades y se comprobó que se trataba de una red de tráfico sexual de menores con distintas personalidades del mundo involucradas.

El primer lote de archivos mencionó rostros famosos. Entre ellos figuran el expresidente estadounidense Bill Clinton, Mountbatten-Windsor y los músicos Mick Jagger y Michael Jackson. Epstein era un delincuente sexual registrado en los estados de Nueva York y Florida desde 2006, quién viajaba con un séquito de mujeres jóvenes a quienes en sus emails llamaba “chicas”, “asistentes” o “estudiantes”.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos desclasificó material probatorio este año, donde se liberaron más de 2000 videos y 180 mil imágenes nuevas sobre el caso. Los correos electrónicos muestran a Epstein en la organización de sesiones de “masaje” para amigos. Conectaba a estas personas con mujeres a manera de favor o de regalo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.