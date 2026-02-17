Hillary Clinton denuncia un “encubrimiento” del caso Epstein y cae el heredero del imperio Hyatt por sus vínculos

BERLÍN.– Las recientes revelaciones surgidas de los archivos Epstein reavivaron la disputa política en Estados Unidos luego de que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton acusara al presidente Donald Trump de impulsar un “encubrimiento” para retrasar la difusión completa de la documentación vinculada al financista condenado por delitos sexuales.

“Saquen los archivos. Los están retrasando a propósito”, sostuvo Clinton en una entrevista con la BBC desde Berlín, donde asistió a un foro internacional y confirmó que comparecerá ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación sobre los vínculos del empresario con figuras influyentes de la política, las finanzas y el mundo corporativo.

La exfuncionaria insistió en que su testimonio debería ser público y no a puertas cerradas: “Nos presentaremos, pero creemos que sería mejor hacerlo en público. Solo quiero que sea justo. Quiero que todo el mundo sea tratado de la misma manera”.

Hillary Clinton reiteró el pedido de la pareja de que su audiencia ante el comité del Congreso sea pública en lugar de una declaración a puertas cerradas Carsten Koall� - DPA�

El Departamento de Justicia publicó el mes pasado más de tres millones de documentos, fotografías y videos vinculados a la investigación sobre Epstein, condenado en 2008 por solicitar servicios sexuales a una menor y hallado muerto en prisión en 2019 mientras aguardaba un nuevo juicio por cargos federales de tráfico sexual. Sin embargo, funcionarios señalaron que millones de páginas adicionales permanecen sin divulgar debido a la presencia de historiales médicos personales, material gráfico sensible o evidencia que podría comprometer investigaciones aún abiertas.

El expresidente Bill Clinton aparece en múltiples imágenes y mencionado en los documentos, aunque hasta el momento no surgieron pruebas que lo impliquen en actividades delictivas. Él mismo reconoció haber viajado en el avión de Epstein a comienzos de los años 2000 por tareas vinculadas a la Fundación Clinton, pero aseguró que nunca visitó la isla privada del financista ni mantuvo relación con él durante los últimos veinte años. Hillary Clinton, por su parte, afirmó que no mantuvo interacciones significativas con Epstein, nunca voló en su aeronave y jamás visitó sus propiedades.

La excandidata presidencial también reconoció haberse cruzado “en algunas ocasiones” con Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein condenada por conspirar para reclutar y abusar sexualmente de menores.

Cuando se le preguntó si Andrés Mountbatten-Windsor debería comparecer ante un comité del Congreso, Hillary Clinton dijo: “Creo que todos aquellos a quienes se les pide que testifiquen deberían testificar”.

Bill Clinton junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell HANDOUT - House Oversight Democrats

Desde la Casa Blanca defendieron la publicación parcial de los archivos como un avance sin precedentes para las víctimas, mientras Trump negó cualquier irregularidad y declaró ante periodistas que había sido “totalmente exonerado”. La mera aparición de nombres en los registros, remarcaron autoridades judiciales, no constituye prueba de conducta delictiva.

Clinton deberá comparecer el 26 de febrero ante el comité legislativo, mientras que su esposo lo hará al día siguiente. La votación prevista para declararlos en desacato al Congreso por haberse negado inicialmente a asistir fue suspendida después de que ambos accedieran a testificar, en lo que será la primera vez desde 1983 –cuando compareció el expresidente Gerald Ford– que un exmandatario estadounidense declara ante un panel parlamentario de estas características.

Renuncia en Hyatt tras el escándalo

El impacto de las revelaciones alcanzó también al sector corporativo. Thomas Pritzker anunció el lunes su renuncia como presidente ejecutivo de Hyatt Hotels Corporation, al admitir un “juicio terrible” por haber mantenido contacto con Epstein y Maxwell durante años.

El directivo, de 75 años, informó en una carta al directorio que no buscará la reelección en 2026 y expresó su arrepentimiento por no haberse distanciado antes de ambos. “Una buena administración también implica proteger a Hyatt, en particular en el contexto de mi relación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, de la que me arrepiento profundamente. Ejercí un pésimo criterio al mantener el contacto con ellos, y no hay excusa para no haberme apartado antes”, señaló.

Thomas J. Pritzker, presidente de la Fundación Hyatt Alexander F. Yuan� - AP�

Pritzker ocupaba el cargo desde 2004 y destacó durante su gestión la salida a bolsa de la compañía, la adopción de una estrategia de activos livianos –orientada a reducir la propiedad directa de inmuebles– y la capacidad de la firma para atravesar la pandemia de Covid-19 manteniendo su posición en el mercado global de hospitalidad.

La reciente publicación del Departamento de Justicia expuso vínculos de Epstein con figuras prominentes de la política, las finanzas, el ámbito académico y el mundo empresarial, tanto antes como después de su declaración de culpabilidad en 2008, lo que incrementó la presión pública sobre ejecutivos y dirigentes mencionados en los archivos.

En ese contexto, analistas del sector señalan que la renuncia busca evitar daños reputacionales mayores a la cadena hotelera en un momento de alta exposición mediática, mientras el directorio evalúa los próximos pasos para la transición de liderazgo.

Presión sobre el comité de Los Ángeles 2028

En paralelo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió la renuncia de Casey Wasserman como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 2028 tras conocerse intercambios de correos electrónicos entre el empresario y Maxwell hace más de dos décadas.

“Mi opinión es que debería dimitir”, declaró Bass en una entrevista con CNN, aunque aclaró que esa no es la postura de la junta directiva del comité organizador, conocido como LA28.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo el lunes que Casey Wasserman debería dimitir como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 2028 Flcikr Mayor Karen Bass / AP

Según la investigación interna, Wasserman y su entonces esposa participaron hace 23 años en una misión humanitaria a África a bordo del avión de Epstein por invitación de la Fundación Clinton, lo que habría constituido su única interacción con el financista. Posteriormente, mantuvo intercambios de correos electrónicos con Maxwell, incluidos mensajes de tono personal que ahora forman parte del material difundido.

El Comité Olímpico Internacional indicó que cualquier decisión sobre la continuidad de Wasserman corresponde a la junta de LA28, aunque confirmó que existen conversaciones en curso.

En los últimos días también trascendió que el empresario evalúa vender su agencia de talento y marketing tras considerar que su situación se había convertido en una distracción para el desarrollo de los Juegos, cuya organización avanza bajo creciente escrutinio político y público.

Agencias AFP y Reuters