Medio Oriente: un analista internacional reveló cuál es el “arma más poderosa” de Irán y tildó de “infantil” a Trump

Este martes la guerra en Medio Oriente cumplió 25 días de enfrentamientos entre los ejércitos de Estados Unidos, Irán e Israel. En diálogo con LN+, el analista internacional Andrés Repetto manifestó que “la palabra victoria estará atada a las expectativas que tiene cada una de las partes involucradas”.

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“El arma más poderosa de los iraníes sigue siendo mantener cerrado el estrecho de Ormuz”, esbozó Repetto. Sobre la tregua de hostilidades anunciada por Donald Trump, apuntó: “Ayer se afirmaba, pero hoy nada de eso está ocurriendo”.

En relación a la figura del presidente norteamericano, Repetto fue taxativo: “Cuando uno lo escucha a Trump, parece tragicómico. Cuando salió a aclarar que fue él mismo quien se comunicó con el régimen y no al revés, cae en una actitud muy infantil“.

Desde la óptica del analista, “hoy, las encuestas reflejan que el apoyo a Trump mermó muchísimo. Porque llevó la guerra a una fase a la que le había prometido no llegar a su masa electoral”.

Los protagonistas y sus propósitos

Según Repetto, tanto Irán como Estados Unidos, “tienen sus propósitos”. Luego, enumeró: “El régimen quiere seguir enriqueciendo uranio y que Estados Unidos haga dos cosas: que pague el costo de la destrucción y que retire todas sus bases militares del Golfo Pérsico”.

El experto analizó el conflicto bélico en diálogo con LN+

“Por su parte, Estados Unidos quiere que Irán frene la construcción de misiles balísticos con capacidad de llegada a Israel, que elimine su desarrollo nuclear y que abra la canilla en el estrecho de Ormuz. Ahora bien, que todo esto se cumpla es muy complejo“, sentenció el experto.

Al cierre de su exposición, Repetto apuntó a otro elemento de la estrategia iraní: la propaganda.

Soldados iraníes colocando stickers de Trump en la munición gruesa

“Y el mejor ejemplo de esto es lo que están haciendo algunos soldados del régimen pegando stickers con la figura de Donald Trump en los misiles de largo alcance”, finalizó el analista.