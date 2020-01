Cuáles son las fortalezas de Irán para un conflicto militar con EE.UU.

El líder Alí Khamenei junto al sistema misilístico antidrones iraní 3 Khordad Fuente: Reuters

Antes de que Irán atacara anoche dos bases norteamericanas en suelo iraquí, el secretario de Defensa de Donald Trump , Mark Esper, había dicho ayer que " Estados Unidos no está buscando empezar una guerra con Irán ". Y esa afirmación no obedece únicamente a especulaciones políticas y la inconveniencia de iniciar una guerra en un año electoral. Ya hace varios meses los expertos militares norteamericanos desaconsejaron un enfrentamiento bélico con la República Islámica. En la guerra, no lo es todo la obvia superioridad militar de la mayor súperpotencia mundial, y sobran los ejemplos a lo largo de la historia.

"Una guerra con Irán puede ser peor de lo que usted piensa", tituló en portada en junio pasado Military Times, editora de las cuatro revistas más leídas en los cuarteles de Estados Unidos: Naval Times, Army Times, Marine Corps Times y Air Force Times.

"El costo en víctimas estadounidenses podría ser alto", sostuvo la publicación.

En un "juego de guerra", la editorial entrevistó a más de una decena de expertos, "incluidos jefes militares actuales y anteriores de Estados Unidos" para saber cómo sería un eventual conflicto bélico con Irán y cuál sería el resultado.

El artículo dividió el análisis en cuatro frentes, el naval, el terrestre, el aéreo y la cuestión misilística.

Frente naval

En un eventual choque naval (un área fundamental teniendo en cuenta que Irán comparte el Golfo Pérsico con los árabes, y por allí transitan los barcos petroleros sauditas) Irán podría enfrentar a la Armada norteamericana con una desgastante "guerra de guerrillas" formada por un enjambre de botes pequeños, drones y minas marinas capaces de disuadir y hostigar a la flota estadounidense, especialmente en puntos de estrangulamiento como el Estrecho de Ormuz, un corredor clave que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán.

La marina iraní prueba un misil tierra-aire antiradar en el estrecho de Ormuz Fuente: EFE

Un enemigo de mayores proporciones es el Fateh, un submarino semipesado iraní armado con misiles con alcance de 2000 kilómetros.

Otra amenaza importante son los minisubmarinos iraníes Ghadir, una flota de 23 sumergibles de 115 toneladas. "Es pequeño, por lo que es capaz de operar bajo el agua con bastante facilidad. Y es difícil encontrarlo en el sonar porque es bastante silencioso", comentó Bryan Clark, exsubmarinista, analista del Centro de Evaluación Estratégica y Presupuestaria.

Frente terrestre

En cuanto al frente terrestre, según Military Times no resulta lógico imaginar hoy una ocupación masiva en Irán, tal como hubo en Irak en 2003. Y los expertos desalientan cualquier esperanza de que una invasión militar liderada por Estados Unidos lleve a los iraníes a derrocar a su régimen islámico y transformar a Irán en un aliado norteamericano. Son ya 40 años de una revolución que identifica a Estados Unidos con el demonio.

Las fuerzas terrestres militares de Irán totalizan aproximadamente 545.000 efectivos activos y 350.000 de reserva, incluidos unos 125.000 hombres en la Guardia Revolucionaria Islámica.

La opción del Ejército norteamericano sería desplegar baterías de misiles y sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad con la misión de defender instalaciones propias y de sus aliados en Siria, Irak, Arabia Saudita y Kuwait.

Frente aéreo

En cuanto al frente aéreo, sería para Estados Unidos una guerra mucho más compleja que la de cualquier otro choque anterior, especialmente por lo avanzado de las defensas antiaéreas de Irán.

Un eventual bombardeo requeriría que los aviones sigilosos evadieran sus sistemas de defensa aérea S-300, de fabricación rusa, y los misiles tierra-aire Bavar 373 producidos en el país.

El armamento defensivo iraní es muy avanzado, lo que requeriría utilizar F-22 y F-35, con mayor capacidad de sigilo.

Poderío misilístico

Lanzamiento del Qiam-1, parte del poderoso sistema misilístico iraní Fuente: Reuters

Por último, Irán tiene el arsenal de misiles balísticos más grande y diverso de la región. Posee misiles crucero cada vez más sofisticados, una serie de misiles antibuques de corto alcance y desafiantes sistemas de defensa aérea.

Su sistema misilístico tiene un rango que va desde los 300 hasta los 2500 kilómetros, lo que les brinda la capacidad de alcanzar objetivos tan lejanos como Italia. Eso le permitiría a Irán golpear fácilmente a Israel, en el Golfo y en bases de Afganistán y Egipto.

La revista concluye que una guerra entre Estados Unidos e Irán tendría consecuencias graves también para los norteamericanos y los resultados no serían los esperados. Sin embargo, advierte sobre el riesgo de que un choque accidental desate el conflicto: "Con miles de soldados en la región la oportunidad de calcular mal y ver una espiral fuera de control, siempre está allí".