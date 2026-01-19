Trump dijo al primer ministro noruego que ya no pensará “sólo en la paz” por no haber recibido el Nobel

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, dijo al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que ya no se siente obligado a pensar “sólo en la paz” después de que Oslo no le concediera el premio Premio Nobel de la Paz, según un mensaje publicado en varios medios el lunes.

“Querido Jonas: Teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos“, dijo el magnate en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News Nick Schifrin.

“No me siento obligado a pensar en la paz”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, y el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, en Oslo, el 18 de enero de 2026 Jonas Been Henriksen� - ntb�

El líder republicano vinculó la amenaza expansionista de Washington sobre Groenlandia a no haber conseguido esa distinción. "Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos", añadió Trump en la misiva.

En su opinión, él ha hecho “más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación”. “Ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia”, concluye Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, y el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, en Oslo, Noruega, el 18 de enero de 2026 TERJE BENDIKSBY� - NTB�

Støre confirmó al diario noruego VG haber recibido un mensaje de texto de Trump el día anterior y aclaró que era una respuesta a otro que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le habían mandado.

“En el mensaje a Trump le explicamos nuestra postura sobre el aumento de aranceles a Noruega, Finlandia y otros países. Señalamos la necesidad de desescalar el intercambio de palabras y pedimos una conversación telefónica entre Trump, Stubb y yo a lo largo del día. La respuesta de Trump llegó poco después de haberle enviado nuestro mensaje. Fue decisión suya compartirlo con otros líderes de países de la OTAN", dijo a ese diario.

La pulseada por Groenlandia

Store resaltó que la postura de Noruega está clara: Groenlandia es parte del reino de Dinamarca y el apoyo a este es “total”. “También apoyamos que la OTAN, de forma responsable, refuerce el trabajo por la seguridad y la estabilidad en el Ártico. En lo que respecta al Nobel de la Paz, le he explicado a Trump varias veces de forma clara lo que es sabido, que es un Comité Nobel independiente y no el Gobierno noruego el que otorga el premio“, afirmó el premier.

Trump ha insistido este lunes en que llegó la hora de “eliminar” la “amenaza rusa” de Groenlandia.

Una gorra con el lema “Nu det NUUK!”, un juego con una expresión danesa que significa “¡Ya es suficiente!”, en Copenhague, Dinamarca, el 15 de enero de 2026 James Brooks� - AP�

“Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará“, señaló en su red social, Truth Social.

El Comité Noruego del Nobel concedió su distinción de 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”. No obstante, en un encuentro en la Casa Blanca el pasado 15 de enero, Machado le regaló su medalla a Trump como muestra de gratitud por el operativo norteamericano que depuso a Nicolás Maduro a principios de mes, aunque desde Oslo se destacó que la distinción es intransferible.

Captura de la publicación del presidente norteamericano, Donald Trump, sobre Dinamarca. Fuente: Truth Social

También en Truth, el sábado Trump incrementó su presión sobre Groenlandia y amenazó con aumentar el 1 de febrero un 10% los aranceles a Dinamarca y otros siete aliados, que el 1 de junio se incrementaría al 25%, “hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”. El objetivo de sus aranceles son todos los países europeos –todos miembros de la OTAN– que han enviado tropas a Groenlandia en los últimos días: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Estas tensiones se dan justo en la antesala del Foro Económico Mundial (WEF) que comienza el lunes en la localidad suiza de Davos y que estará marcado por la amenaza de la Casa Blanca de anexionar Groenlandia. Allí, Trump coincidirá con los líderes de algunos de los ocho países a los que amenazó con aranceles.

Agencias ANSA y AFP