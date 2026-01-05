El Gobierno de Suiza decretó este lunes el bloqueo total de los bienes de Nicolás Maduro y de 37 personas de su círculo íntimo. La resolución del Consejo Federal rige bajo un marco de urgencia para custodiar patrimonios con posible procedencia ilegal depositados en entidades financieras de ese país. Esta determinación administrativa coincide con la comparecencia del dirigente ante los tribunales de Nueva York tras su captura en Caracas el sábado pasado.

Maduro en Nueva York

Qué decisión tomó Suiza con los bienes de Maduro

La administración suiza aplicó una restricción sobre las cuentas y valores de Maduro de forma inmediata. El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que la orden alcanza a su esposa, Cilia Flores, además de familiares y antiguos ministros. El plazo de esta medida tiene una extensión de cuatro años.

El gobierno suizo busca evitar la fuga de capitales de posible origen ilícito ante la inestabilidad política

Las autoridades pretenden evitar el egreso de capitales financieros en medio de la inestabilidad política actual. El Consejo Federal aclaró que: ninguna persona del gabinete venezolano en funciones integra la lista de sancionados. El portavoz oficial de la cancillería señaló que la cartera carece de detalles públicos sobre el valor exacto de los activos en cuestión.

La medida complementa sanciones vigentes contra Venezuela desde 2018, que ya incluían disposiciones de bloqueo, pero estos nuevos controles apuntan a individuos sin sanciones previas en ese territorio. Suiza busca asegurar que fondos adquiridos de forma ilícita permanezcan bajo control estatal. En caso de una sentencia condenatoria futura, el país europeo garantiza la restitución de la riqueza para el beneficio de la ciudadanía venezolana.

La restricción financiera en territorio suizo incluye a la esposa del exmandatario y a sus familiares directos Ariana Cubillos - AP

Cómo fue la llegada de Maduro a Estados Unidos

Maduro enfrentó este lunes al juez Alvin K. Hellerstein en una corte de Brooklyn. El traslado desde el centro de reclusión requirió un operativo de seguridad complejo. Una caravana transportó al exmandatario y a su esposa hacia un campo deportivo cercano. Allí abordaron un helicóptero con destino al tribunal neoyorquino. El dirigente tiene 63 años y su mujer 69. La fiscalía los acusa de conspiración para traficar cocaína hacia el mercado estadounidense.

Maduro es trasladado a Nueva York

La acusación formal establece vínculos estrechos con organizaciones criminales internacionales. El texto menciona al cártel de Sinaloa y a Los Zetas de México. También incluye nexos con las FARC de Colombia y el Tren de Aragua de Venezuela. Según afirman las agencias Reuters y AFP, Maduro negó estas imputaciones durante años. El político atribuyó las denuncias a planes externos para controlar el petróleo de su país.

La fiscalía estadounidense investiga vínculos con los cárteles de Sinaloa y Los Zetas para el tráfico de cocaína Ariana Cubillos - AP

Cómo fue la captura de Nicolás Maduro en Caracas

La detención de la pareja ocurrió el sábado por la madrugada durante una intervención de fuerzas estadounidenses. La maniobra militar incluyó comandos por tierra y bombardeos de aviones de combate en la capital venezolana. Una imponente fuerza naval rodeó la zona para asegurar el éxito del procedimiento. Los efectivos sacaron por la fuerza a Maduro y a Flores de su residencia antes de su traslado inmediato a Norteamérica.

Venezuela: ¿Cómo fue el operativo de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro?

Las autoridades suizas observan con atención este escenario. El Consejo Federal describió la situación en Venezuela como volátil y con diversos resultados posibles en las próximas semanas. El gobierno europeo pidió distensión y moderación a las partes en conflicto. La orden de bloqueo permite a las autoridades judiciales de los estados afectados solicitar asistencia legal para sus investigaciones penales. Corresponde a los tribunales del país del acusado iniciar los trámites y probar el origen ilegal del dinero.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.