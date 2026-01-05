Quién es Alvin Hellerstein, el juez de 92 años a cargo del juicio contra Maduro en Nueva York

NUEVA YORK.– El líder depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, comparecerán el lunes ante un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y otros delitos, en el que será el primer paso de un proceso judicial que se espera se extienda durante años, y que implica un cambio de escenario impactante para la pareja: del palacio presidencial de Miraflores en Caracas a la dura y sombría realidad de la detención preventiva en una cárcel federal de Brooklyn.

El caso de Maduro será supervisado por el juez federal de distrito de Estados Unidos Alvin K. Hellerstein, un jurista de 92 años que ya había sido asignado al caso presentado contra Maduro en 2020 y que ha tramitado numerosos casos de gran envergadura a lo largo de sus casi tres décadas en el cargo, incluidos asuntos vinculados a los atentados del 11 de septiembre y al genocidio en Sudán.

El juez federal de distrito de Estados Unidos Alvin K. Hellerstein. Fuente: X

El juez ya se ha mostrado escéptico frente a los argumentos de la administración del presidente norteamericano, Donald Trump, en otros casos de alto perfil.

¿Qué cargos enfrenta Maduro?

La acusación sostiene que Maduro y otros líderes venezolanos han, durante más de 25 años, “abusado de sus cargos de confianza pública y corrompido instituciones que en su momento fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

La acusación sostiene también que Maduro y sus aliados “brindaron cobertura de las fuerzas de seguridad y apoyo logístico” a importantes grupos del narcotráfico, como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Según el Departamento de Justicia, estas organizaciones criminales enviaban ganancias a funcionarios de alto rango que, a cambio, las protegían.

Entre otros hechos específicos, se acusa a Maduro de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a conocidos narcotraficantes y de facilitar vuelos bajo cobertura diplomática para traer de regreso a Venezuela las ganancias del narcotráfico desde México.

En concreto, Maduro fue imputado por cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

Se espera que tanto Maduro como su esposa se declaren inocentes. Al mismo tiempo, es casi seguro que el juez ordenará su detención, y podría pasar más de un año antes de que se conforme un jurado para evaluar las pruebas en su contra.

Sin embargo, el procesamiento de un líder de un Estado soberano, capturado en su país en una operación militar altamente coreografiada, dará lugar probablemente a argumentos pocas veces escuchados en un tribunal estadounidense.

Los abogados de Maduro podrían cuestionar, por ejemplo, la legalidad de su arresto y su traslado a Estados Unidos. También podrían sostener que, en su calidad de jefe de Estado de Venezuela, goza de inmunidad frente a un proceso penal.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, por otra parte, es una dependencia del Departamento de Justicia famosa por su férrea independencia y sus procesamientos agresivos, donde ya se han llevado a cabo casos célebres contra narcotraficantes, mafiosos y personajes mediáticos -como, por ejemplo, el del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico y posteriormente indultado por Trump.

Agentes de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos custodian el exterior del Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, el 5 de enero de 2026 en Nueva York MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La misma fiscalía ya había presentado una acusación formal contra Maduro en 2020, con los mismos cuatro cargos. La acusación actualizada, hecha pública el sábado, incorpora nuevos detalles y coacusados, entre ellos la esposa de Maduro.

¿Quién es el juez Hellerstein?

El juez Hellerstein, nacido en Nueva York en 1933, fue abogado del Ejército de Estados Unidos y ejerció en el sector privado antes de ser designado para el tribunal federal en 1998 por el presidente Bill Clinton y confirmado por el Senado en octubre de ese mismo año. En enero de 2011 asumió el estatus de juez superior.

Antes del caso de Maduro, Hellerstein ya estuvo al frente de los procesos contra algunos de los coacusados del líder chavista.

Un manifestante frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan mientras Nicolás Maduro espera su audiencia, el 5 de enero de 2026 en Nueva York TIMOTHY A. CLARY� - AFP�

En abril de 2024, el juez condenó al general retirado del Ejército venezolano Cliver Alcalá a más de 21 años de prisión. Y el 23 de febrero tiene previsto dictar sentencia contra un exjefe de inteligencia venezolano, el general de división retirado Hugo “El Pollo” Carvajal, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela que supo ser una de las figuras más importantes del chavismo.

En 2023, Carvajal fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico y posesión de armas de fuego vinculados al llamado Cártel de los Soles.

El testimonio del exdiputado y antiguo jefe de los servicios de inteligencia del régimen chavista, que ha decidido colaborar con las autoridades, jugará un papel importante en el juicio a Maduro.

Otros casos de alto vuelo

En 2003, Hellerstein aceptó escuchar un caso que involucraba a varias aerolíneas y a la empresa de seguridad aeroportuaria Pinkerton. El caso fue interpuesto por personas lesionadas en los atentados del 11–S, representantes de los fallecidos y entidades que sufrieron daños materiales.

En septiembre del año siguiente, y antes de que prescribiera el plazo, las aseguradoras del World Trade Center presentaron una demanda contra American Airlines, United Airlines y la empresa de seguridad aeroportuaria Pinkerton, alegando que su negligencia permitió el secuestro de los aviones.

Miembros de la prensa se congregan frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, el 5 de enero de 2026 en Nueva York TIMOTHY A.CLARY� - AFP�

Gran parte de la trayectoria del juez estuvo marcada por su intervención en los procesos civiles relacionados con Harvey Weinstein, el productor de Hollywood cuya caída desencadenó el movimiento “#MeToo”.

Si bien Hellerstein no fue el encargado de llevar el juicio, sí jugó un papel fundamental en la gestión de los procesos derivados de las acusaciones de abuso y explotación sexual generalizadas contra el magnate de la industria cinematográfica.

Hellerstein también fue noticia en los últimos años cuando rechazó los pedidos de Trump para trasladar a la justicia federal su causa penal por el pago de dinero para silenciar a una actriz porno.

Agentes de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos custodian el exterior del Tribunal Federal el 5 de enero de 2026 en Nueva York MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El juez determinó que los reembolsos de Trump a Michael Cohen, quien facilitó los pagos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, no constituían actos oficiales vinculados a su presidencia. Trump aún sigue litigando contra esa decisión.

El año pasado, Hellerstein rechazó los intentos de deportar a presuntos miembros de bandas venezolanas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, al considerar que la administración Trump había invocado de manera indebida esa legislación de tiempos de guerra.

Agencias AP y Reuters y diarios The New York Times y El Tiempo (GDA)