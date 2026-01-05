Suiza ordenó bloquear los activos de Maduro en el país

GINEBRA.- Mientras el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro llegó este lunes a los tribunales de Nueva York para comparecer por las acusaciones en la causa por narcotráfico, el gobierno de Suiza ordenó bloquear “con efecto inmediato” los posibles activos que tiene en el país con el objetivo de “impedir cualquier fuga de capitales”.

Según indicaron las autoridades en un comunicado, “otras personas vinculadas a él” también se ven afectadas por esta medida, como su esposa y también detenida, Cilia Flores, familiares y exministros. En tanto, precisaron que “ningún miembro del actual gobierno venezolano en funciones está concernido”.

“En el caso de que procedimientos judiciales posteriores revelen que estos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana”, especificaron desde el gobierno.

El tribunal en donde debe comparecer Maduro este lunes. Yuki Iwamura� - AP�

La orden de bloqueo de bienes patrimoniales entró en vigor “con efecto inmediato” desde este lunes y es válida, hasta nuevo aviso, por un período de cuatro años. Con esta decisión, Suiza aseguró que busca “asegurarse de que los posibles valores patrimoniales adquiridos de forma ilícita no puedan salir de Suiza en la situación actual”.

Este bloqueo complementa las sanciones vigentes en Suiza contra Venezuela, que son aplicables desde 2018 e incluyen medidas de bloqueo de activos. “Los nuevos bloqueos apuntan a personas que no fueron sancionadas en Suiza hasta ahora”, afirmaron las autoridades.

En determinadas circunstancias, Suiza puede tomar medidas para impedir la retirada de activos de origen ilícito depositados en el país. Con el bloqueo, permite a las autoridades judiciales de los Estados afectados pedir asistencia judicial para sus investigaciones penales. Sin embargo, son las autoridades judiciales del país del acusado en cuestión quienes deberán iniciar los trámites penales necesarios y probar el origen ilícito de los fondos.

Las primeras imágenes de Maduro detenido. - - X account of Rapid Response 47

La declaración ante el tribunal

Dos días después su captura en Caracas en una operación militar organizada por el gobierno de Estados Unidos, este lunes por la mañana (hora local) una caravana que transportaba a Maduro y a su esposa salió de la cárcel en donde se encuentran detenidos, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, rumbo a un campo deportivo cercano donde los esperaba un helicóptero.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, de 69 años, en asociación con grupos violentos, como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y el Tren de Aragua de Venezuela. Maduro negó durante mucho tiempo todas las acusaciones y alegó que eran una “máscara para los planes imperialistas sobre el petróleo venezolano”.

Ambos fueron sacados por la fuerza de la capital venezolana durante intensos ataques militares estadounidenses el sábado por la madrugada, que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

Maduro y Flores serán presentados ante un juez al mediodía (hora local) y se espera que ambos se declaren inocentes. De esta forma, es casi seguro que el juez que preside el caso, Alvin K. Hellerstein, ordenará su detención.

Agencia AFP