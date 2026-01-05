Qué dicen los diarios venezolanos tras el operativo para capturar a Maduro

Dos días después de que se conociera la noticia de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la posterior detención de Nicolás Maduro y su esposa, los diarios venezolanos continúan con una cobertura en su mayoría en apoyo al primer mandatario y con duras críticas a la administración de Donald Trump.

Títulos como “Todo el pueblo con Maduro y Cilia” y “Misil de Trump asesina a uno y deja 9 heridos” abundan en la primera plana de los medios del país sudamericano, así como numerosas notas acerca de las declaraciones de los principales funcionarios del gobierno, como Diosdado Cabello —ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz— o Vladimir Padrino López —ministro del Poder Popular para la Defensa—.

Desde el sábado a la madrugada, todos los medios se hicieron eco de la noticia de la intervención de las fuerzas norteamericanas y siguieron el minuto a minuto de los pasos del presidente.

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro en suelo norteamericano.

El Nacional

El tradicional diario fundado en Caracas abre su primera plana este lunes con una fotografía editada que muestra a Maduro tras las rejas, vestido con el uniforme naranja que típicamente se asocia a los detenidos y con un cartel rojo que reza “capturado”. ”Nicolás Maduro llegó al tribunal de Manhattan para enfrentar cargos por narcoterrorismo", acompaña el titular principal.

Últimas noticias

Últimas Noticias, en tanto, abre con un resumen del operativo de Estados Unidos en Venezuela, que habría dejado por lo menos un muerto y varios heridos tras la caída de un misil.

A su vez, hace mención a que la hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez visitó a los heridos que combatieron contra las fuerzas estadounidenses y adjunta imágenes de las protestas de venezolanos que exigieron la liberación de Maduro y su esposa.

La primera plana del diario Últimas noticias.

El Universal

“Venezuela rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida durante el ataque militar imperial”, abre el diario El Universal. Asimismo, hace alusión a la comisión especial que creó el gobierno de Venezuela para tratar la liberación de Maduro y Flores y añade que el Consejo de Seguridad de la ONU analizará la situación a partir de las 11 de este lunes.

Padrino López, Cabello y las autoridades de distintos países aliados como Irán, Corea del Norte y China son también algunos de los testimonios que se incluyen en las notas principales.

El Universal. Captura

Maduro, ante la justicia

Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, dos días después de su captura en Caracas. Alrededor de las 7.15 (hora local), una caravana que lo transportaba junto a su esposa salió de la cárcel en donde se encuentra detenido, el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, rumbo a un campo deportivo cercano donde lo esperaba un helicóptero.

En imágenes aéreas de televisión se puede ver a Maduro bajando de una camioneta y dirigiéndose lentamente hacia el helicóptero bajo la vigilancia de un guardia armado. Poco después, el derrocado líder chavista llegó a Manhattan para comparecer en el Tribunal Federal del Bajo Manhattan.

Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa en asociación con grupos violentos, como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y el Tren de Aragua de Venezuela.